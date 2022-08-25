Предложен честный метод подсчитать отходы

Фото: пресс служба РЭО

Документ вынесен на общественное обсуждение. Для справки: норматив накопления – это среднее количество твердых коммунальных отходов, которые образуются за месяц либо на одного человека, либо на квадратный метр площади. Его определяют в процессе сбора отходов, на основании анализа сезонных изменений объемов и других факторов.

Подход несовершенен и предполагает возможности для манипулирования цифрами. Из-за этого сегодня часто возникают ситуации, когда региональные операторы требуют платы за вывоз отходов по заведомо завышенному нормативу. В результате владельцы жилья сильно переплачивают за вывоз отходов, а юридические лица нередко платят в десять раз больше.

А это приводит к тому, что бизнес использует разные уловки. И возникает уже диаметрально противоположная ситуация.

Например, при замере данных юридическое лицо искусственно занижает объем отходов, что можно выяснить только в сравнении с фактически вывезенным объемом. Как рассказала заместитель генерального директора Группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова, некоторые недобросовестные субъекты заключают договор на вывоз отходов с региональным оператором по нормативу, а для вывоза сверхнормативного объема нанимают нелегального подрядчика, который может выбросить мусор в контейнеры у жилого дома, в лесу, или на обочине.

Что сделать, чтобы нормативы формировались честно? О предложенных инициативах рассказал генеральный директор публично-правовой компании РЭО Денис Буцаев. Суть нового метода в том, что определение норматива накопления твердых коммунальных будет происходить не на замерах, а на основании сравнительного анализа с применением значений коэффициентов, утверждаемых Правительством РФ. Использоваться будут данные, полученные на основе статистического анализа замеров 50 регионов России с учетом поправок на численность городского населения, благосостояние и другие факторы.

-Такой подход позволит уменьшить разброс в нормативах среди регионов, ускорить процесс определения нормативов. И еще нормативы можно будет установить более чем для 40 категорий образователей отходов, а не сваливать их всех в графу «прочие», — отметил Денис Буцаев.

Для недобросовестных представителей бизнеса это сильно усложнит возможность манипуляции данными. А если теория не совпадет с практикой? При новой методике определения нормативов замеры не исключены. РЭО предложил определить случаи выбора того, или иного способа. Если расхождения между замерами и данными сравнительного анализа составит 30% в 2023 году (и 20% - с 2024 года), то регион должен использовать нормативы, рассчитанные сравнительным анализом. Это позволит исключить риски утверждения нормативов, значительно отличающихся от средних значений нормативов по России, что приводит к значительному искажению баланса ТКО и принятию некорректных тарифных решений.

По мнению члена НТС Росприроднадзора и комитета по переработке отходов и вторичным ресурсам «Деловой России» Натальи Беляевой, необходимо также добавить положение, которое давало бы возможность, в том числе и для населения, ставить вопрос о наличии расхождений более чем на 20% от аналогичных величин.

РЭО также предлагает сверять нормативы с данными весового контроля на полигонах и сортировках. Это позволит сделать нормативы максимально точными, потому что взвешивание – наиболее объективный способ измерить количество отходов.

В законопроекте предлагается отразить и необходимость проведения вместе с замерами морфологического анализа состава ТКО - качества и количества разных фракций: пластика, металла, стекла, бумаги. Это нужно для организации раздельного сбора отходов.

-Региональная практика показывает проблематику с объективностью замеров - много вопросов от корпоративного сектора в части справедливости подхода. Растет количество судебных споров и конфликтов, которые оставляют регионы без утвержденных нормативов накопления минимум на год. Новый расчет позволит оперативно устанавливать нормативы. При этом важно и морфологию смотреть, это позволит более качественно проектировать мощности объектов инфраструктуры. Это уже вопрос эффективности расходования бюджета. Новый расчет нормативов накопления нужен как можно скорее, — отметил руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.