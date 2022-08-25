Такое могут и не простить: Зеленский сделал заявление, которое Запад ему не спустит

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский умеет правильно прочитать те тексты, которые ему пишут для выступлений спичрайтеры. Где надо, добавит в голосе мужественности, где следует, может и слезу подпустить. Какой-никакой, а актер, хоть и (пока еще) президент Украины.

Но вот стоит выпустить Зеленского в "свободное плавание" с журналистами, как он, подобно многим членам своей команды, начинает нести всякую чушь и оскорбляет не только своих противников, но и даже тех, кто помогает усидеть ему на главном посту Украины, кто снабжает его деньгами, дает оружие и не спрашивает с Зеленского за способы зарабатывания миллиардов долларов, что лежат на офшорных счетах семейства нынешнего лидера Незалежной.

Вот и на последнем так называемом саммите "Крымской платформы", который к Крыму никакого отношения, кроме названия, не имеет, и проходил онлайн из Киева, Зеленский смог "отличиться" по полной.

- Украина вернет полуостров Крым у России любым способом, который посчитает правильным, и ей для этого не нужно консультироваться с другими странами, - заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам сборища. Чем нанес глубокую душевную рану остальным зарубежным лидерам стран, выделившим время для выступлений на этом мероприятии.

Мало того, что Зеленский такие обещания дает с той же частотой, что и Арестович объявляет о грядущих контрнаступлениях ВСУ и победах, конечно же, в будущем Украины над Россией (некоторые в туалет реже ходят, чем подобное звучит из Киева), так ведь еще и "никого не будет спрашивать".

Вот насчет последнего кровавый комик Вовчик, вышедший из роли в той или иной степени "адекватного персонажа" в состояние невменяемости, явно погорячился. Такое могут и не простить. Какие средства Украина может использовать, все мы знаем прекрасно: теракты, убийства мирных граждан Украины и России, провоцирование ядерной катастрофы в своей, во многом, уже бывшей стране (до России лапки не дотягиваются - бодливой корове Бог рога не дает), обстрелы городов с гражданским населением, кровавые провокации с многочисленными жертвами. И Запад это все знает, поскольку сам всем этим руководит, но вот обещание отвязаться и соскочить с поводка вряд ли просто так сойдет Зеленскому с рук.

Кстати, тут совершенно примечательное признание на брифинге для журналистов сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Им Джон фактически совершил политический камингаут США в вопросе отношений Вашингтона и Киева.

- Мы с самого начала говорили, что это Зеленского война, он планирует ее, он расставляет в ней приоритеты. Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и вооруженным силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объеме, в котором они готовы об этом говорить, - рассказал Кирби журналистам и пообещал продолжать "поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо".

То есть этот американский адмирал в отставке, но действующий и очень высокопоставленный сотрудник Белого дома фактически признал, что сейчас всеми военными операциями ВСУ и всеми действиями Зеленского и его команды руководят американцы. И именно с них и надо спрашивать и за обстрелы ЗАЭС, и за убийства мирных, и за теракты, и за многое другое, что украинцы сейчас радостно исполняют с таким рвением.

И только в будущем, если Вовочка будет вести себя хорошо, то Вашингтон может подумать о том, чтобы дать ему право самостоятельно руководить собой. А может и не дать, а может и не подумает. А комик в кресло президента заявил, что все, он уже сейчас отвязался или готов это сделать в ближайшее время. Вспомнив анекдот про питание слона в зоопарке, модно лишь констатировать: "Съест-то он съест. Но кто же ему столько даст?"

В общем, с чередой таких признаний они там стоят друг друга. Но Зеленский явно круче, потому что он плюет не просто против ветра, но еще и вверх.