На Украине пообещали через 10 лет наклянчить на 500 миллиардов долларов в год

Министр экономики Украины Юлия Свириденко. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Киеве у известного сказочника и враля Алексея "Люси" Арестовича появилась достойная конкурентка в деле навешивания населению лапши на уши. И это министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая совмещает эту должность с еще более важным постом первого вице-премьера правительства.

Буквально вчера-позавчера Юлия Анатольевна широкими мазками нарисовала картину будущего благоденствия Незалежной на зависть клятым москалям. И пообещала рост ВВП страны в ближайшие 10 лет до астрономического для нынешней Украины объема в 500 млрд. долларов США.

- Мы планируем с помощью стран-партнеров увеличить ВВП страны за следующие 10 лет до 500 млрд. долларов, - заявила эта пани Юля (как вы уже поняли, не та пани Юля, что Тимошенко, а другая) и расшифровала столь смелую заявку. - На ближайшее будущее – 2023 год – в сотрудничестве с Минфином, НБУ, экспертной средой Минэкономики сформировало четыре возможных сценария. В соответствии с этими сценариями, по расчетам Минэкономики, за 10 лет динамика ВВП может колебаться от 15,5% роста до 0,4% падения.

Вообще, назвать такое планом язык не поворачивается, поскольку це есть самые что ни на есть сальные украинские мрии. И про динамичный рост, начиная с 2023-го, а уж тем более, про конкретные показатели.

В 2021-м ВВП Украины в долларах составил около 150 миллиардов. Это со всеми кредитами, грантами и т.д. Хотя Минфин Украины отчитался о якобы 195 млрд. долларов, потом они сами признались, что цифры дутые, а реальные пляшут около полутора сотен ярдов баксов. Кстати, Украина единственная страна постсоветском пространстве, которая за все годы Незалежности так и не смогла достичь даже уровня ВВП республики на момент развала СССР – тогда он вплотную подбирался к 300 млрд. долларов. И если в период президентства Януковича это показатель рос, то после госпереворота 2014-го началось последовательное и непреодолимое падение.

В нынешнем году вместо запланированного роста в почти 4% ВВП Украины обрушится на 45-50%. И это по самым скромным оценкам. Даже зачет кредитных вливаний и грантовой помощи вкупе с переводами закордонных заробитчан со стороны Запада не помогут. Минус практически вся украинская металлургия, минус производство удобрений и значительная часть транзита, а еще около трети украинских аграриев решили отказаться от сева озимых этой осень, потому что: а) дорого настолько, что верный путь к разорению – топливо, удобрения и т.д. б) полная неопределенность о судьбе, как урожая, так и о своей собственной.

Впрочем, в заявлении Юли Свириденко есть один вроде как бы спасительный маяк. Помните, да? "С помощью стран-партнеров". Что подразумевает – "придут и все дадут", и весь мир с нами".

И это не случайное заявление, а доминирующий тренд в экономической политике Украины – успешным считается не тот, кто что-то делает, а кто успешнее просит и клянчит. Можно вспомнить такого министра инфраструктуры Омеляна, к слову, который обещал, что на Украину придет Илон Маск и всем сделает гиперлуп (если кто забыл, это не какое-то плохое слово, а перспективный вид транспорта, который дальше опытов и мечтаний пока не продвинулся). А можно вспомнить еще одного из "попередников", извините, предшественников Свириденко на этом посту Игоря Петрашко, представляя которого в 2020-м, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у кандидата "широкие международные связи". Что, естественно, подразумевало, что он будет вдвойне эффективнее просить и клянчить на Западе, чем обычный министр.

Только вот не суждено сбыться этим влажным украинским мриям (мечтам). Ни с 2023-го, ни с 2025. Украина сама становится все больше похожа на шагреневую кожу, которая съеживается в результате совершенных ее руководством и армией преступлений. Так ведь даже и маленького лоскутка может не остаться.

Могло ли все быть иначе? Глядя на нынешнюю Незалежную, в это совсем не верится.

P.S. Хотя, знаете, один относительно реальный вариант осуществления планов госпожи Свириденко все-таки существует. В том случае, если курс доллара сравняется с курсом гривны. Если доллар сможет догнать гривну. Но это все же очень маловероятно.