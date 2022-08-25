В России стартовал новый этап туристического кешбэка: Как принять участие в программе и вернуть 20% стоимости путевки

Теперь за поездки по России можно получить обратно до 40 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Туристический кэшбек вернулся! Причем на улучшенных условиях. Но обо всем по порядку.

Впервые программа стимулирования внутренних поездок была запущена в России в 2020-м. Она была призвана убить сразу двух зайцев. Во-первых, поддержать туристическую отрасль, которая пострадала от ковидных ограничений. Во-вторых, оказать реальную помощь гражданам - скидка на туристическую поездку пришлась многим семьям очень кстати.

Механизм программы простой – вы покупаете туристическую путевку или самостоятельно бронируете отель (обязательно внутри России), оплачиваете расходы картой «Мир», и через несколько дней часть потраченного вам возвращается автоматом.

Предложение Ростуризма сразу пошло на ура: льготными поездками по программе только в 2020-м году воспользовались 300 тысяч человек, потратив на поездки 6,5 млрд рублей. Государство вернуло им 1,2 млрд. В 2021-м и 2022-м годах программу продлевали. А недавно премьер-министр России Михаил Мишустин снова обрадовал: 25 августа стартует осенний этап туристического кешбэка, на который выделено 3 млрд рублей. По оценке Ростуризма, на этот раз воспользоваться предложением смогут не менее 600 тысяч человек. «Комсомолка» выяснила, что нужно сделать, чтобы сэкономить на осеннем путешествии.

Сроки проведения

Оплатить готовый тур, круиз или проживание в отеле можно с 25 августа по 10 сентября 2022 года включительно. Но советуем поторопиться. Если выделенные на кешбэк 3 млрд закончатся раньше 10 сентября, программу завершат досрочно. Так уже случилось в этом году с программой компенсации за детский отдых.

Даты поездки

Само путешествие должно состояться в период с 1 октября по 25 декабря 2022 года, а если это морской или речной круиз – с 1 сентября и до окончания навигации (но не позднее 25 декабря).

Сколько денег вернется на карту

Возврат на карту «Мир» составит 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за каждое путешествие. То есть, если вы потратили 60 тысяч, получите назад 12 тысяч рублей (20%). Если 100 тысяч – ждите 20 тысяч рублей кешбэка. А если вы потратите 150 тысяч, то все равно вернутся 20 тысяч, потому что это предельная сумма компенсации.

А теперь - внимание - фишка осеннего этапа: за проживание в отеле на территории Дальневосточного федерального округа потолок суммы возврата составит не 20 тысяч, а 40 тысяч рублей! Обратите внимание, что увеличен не процент, а предельная сумма компенсации. Это выгодно тем, кто собирается потратить на осенний отдых на Дальнем Востоке от 100 до 200 тысяч рублей. К дальневосточным регионам относятся Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ. Кстати, общая площадь этих регионов составляет более 40% территории России – есть, где разгуляться.

Куда можно поехать

В любой регион России без ограничений. Важное условие - путешествие должно длиться не менее четырех дней (трех ночей).

За что именно дают кешбэк

- Пакеты туроператоров, включающие в себя транспорт (перелет, ж/д проезд или автобусный проезд) и проживание в отелях от трех ночей;

- Железнодорожные туры с ночевками в поезде;

- Круизные туры;

- Проживание в гостиницах, санаториях, пансионатах, парк-отелях, на базах отдыха, в оздоровительных комплексах и т.д. – от трех ночей.

Как принять участие в программе

Во-первых, вам понадобится карта «Мир». Оформить ее можно почти в любом банке – их список можно найти на сайте privetmir.ru. На том же сайте нужно зарегистрировать карту в программе лояльности. Теперь остается выбрать тур (круиз, отель и т.п.) на официальном интернет-ресурсе программы мирпутешествий.рф и оплатить полную стоимость понравившегося предложения картой «Мир» на сайте выбранного туроператора, агентства или отеля, которые обязательно должны быть партнерами программы.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Когда вернутся деньги

Кешбэк возвращается на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.

Остановиться можно в любом отеле или санатории?

Нет. Возврат начисляется только за туры, круизы и проживание в санаториях, пансионатах и отелях, которые представлены на официальном сайте программы мирпутешествий.рф. Чтобы гарантированно получить кешбэк, проверьте на этом сайте список официальных партнеров программы.

В программе можно принять участие только один раз?

Количество покупок, с которых можно получить кэшбэк, не ограничено – за осень вы можете съездить на отдых сколько угодно раз (если позволяет время и финансы). Но все путешествия должны быть оплачены в период действия программы – с 25 августа по 10 сентября, а сама поездка состояться в период с 1 октября по 25 декабря.

Счастливого отдыха!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Гулять так гулять!

Россияне тратят на отдых по программе туристического кешбэка миллиарды рублей

Программа стимулирования внутреннего туризма – не российское изобретение. Правительства других государств так же поощряют граждан на путешествия внутри страны, предоставляя всевозможные льготы и скидки. Но для России эта программа достаточно новая, и потому популярность ее быстро растет. С 2020 года ею воспользовались уже почти 4,5 млн человек, причем половина из них – уже в этом году. Суммарно россияне приобрели туров на сумму более 80 млрд рублей, вернулось им при этом 16 млрд.

С 2021 года действует и программа так называемого детского кешбэка. Условия ее похожи – родителям компенсируется часть расходов за отдых ребенка. Но сумма кешбэка составляет не 20%, а 50% (но не выше 20 тысяч рублей). В этом году популярность программы была так высока, что завершить ее пришлось даже раньше намеченного срока.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Куда податься осенью

Несколько идей для путешествий

Если октябрь – месяц для поездок по России еще вполне комфортный, то ноябрь и декабрь в большинстве регионов бывают обычно холодными. Именно поэтому осенью самый популярный вид отдыха – поездка в санатории. Там и подлечиться можно, и от превратностей погоды посетители санаториев не слишком зависят. А цены там в это время обычно ниже, чем в высокий летний сезон.

В прошлом году по итогам осенней программы туристического кэшбека лидером стал Ставропольский край. В тройку самых популярных санаторных направлений вошли также Краснодарский край и Крым.

Среди не курортных регионов спросом пользовались санатории Башкирии, Татарстана и Московской области. А самыми дешевыми регионами для отдыха в санаториях минувшей осенью были Марий Эл, Московская и Ростовская области. Отдых там обошелся среднестатистическому туристу в сумму до 2 тысяч рублей за сутки.

Куда еще можно съездить?

Золотое кольцо

Это туристический маршрут по старинным русским городам. Всего их восемь, и каждый уникален: Сергиев Посад — Переславль-Залесский — Ростов Великий — Ярославль — Кострома — Иваново — Суздаль — Владимир. Древние храмы, многочисленные музеи, уникальные пейзажи, вдохновлявшие русских художников… Туры по Золотому кольцу России пользуются спросом в любом сезоне. Можно подобрать удобный для вас маршрут и продолжительность тура.

Калининград

Осенью здесь тоже очень красиво. Необычная архитектура Кенигсберга стоит того, чтобы поездить на экскурсии по городу и окрестностям, познакомиться с историей и главными местными достопримечательностями. Калининград славится и хорошими музеями, например, знаменитым Музеем янтаря. И очень приятно пить кофе или глинтвейн в уютных местных кофейнях, любуясь старинными замками.

Карелия

В Карелию лучше ехать до середины октября – виды тут в это время невероятные. Туристы обязательно посещают Рускеальский мраморный каньон. Мрамор Рускеалы использовался в сооружении Исаакиевского и Казанского соборов, Эрмитажа, Мраморного дворца и Михайловского замка в Санкт-Петербурге. Стоит походить по местным музеям, заглянуть в музей-заповедник Кижи, а если позволит погода, съездить на знаменитые Соловецкие острова.

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