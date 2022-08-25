ПСБ открыл девятый Центр уличного баскетбола в России

ПСБ открыл новый Центр уличного баскетбола международного класса в Новокузнецке. Это уже девятый спортивный объект, построенный в России в рамках программы «ПСБ — Детям». Банк реализует проект при поддержке Российской Федерации Баскетбола (РФБ) и руководства регионов и городов и создает центры уличного баскетбола в разных уголках страны.

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя ПСБ Олег Барыбин, директор по спортивным проектам ПСБ Рубен Бегунц, губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев, министр физической культуры и спорта Кузбасса Сергей Мяус, глава города Сергей Кузнецов, а также глава Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко и заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр в Токио по баскетболу 3х3 Александр Зуев.

«Здоровый образ жизни уже стал трендом, и одна из приоритетных задач проекта «ПСБ – Детям» – поддержать интерес молодежи к спорту, создать условия для того, чтобы спорт был частью жизни, приносил удовольствие, заряжал эмоциями, хорошим настроением, позитивом. Сегодня мы открыли Центр уличного баскетбола в Новокузнецке, и это не просто так. Мы видим, насколько динамично развивается спорт в Новокузнецке - количество мероприятий, детских соревнований и инфраструктуры становится больше с каждым годом. Благодарю главу города Сергея Кузнецова за ежедневную вовлеченность и работу, которую мы совместно провели. Не сомневаюсь, что площадка станет любимым местом для активного отдыха жителей Новокузнецка», – сказал директор по спортивным проектам ПСБ и руководитель проекта «ПСБ — Детям» Рубен Бегунц.

Отметим, что Центры уличного баскетбола от ПСБ представляют собой площадку под открытым небом общей площадью три тысячи квадратных метров. На ней размещено полноразмерное баскетбольное поле, а также три сектора для игры в баскетбол 3х3 с износостойким всепогодным покрытием. Кроме того, в Центрах размещены зоны для занятия воркаутом и мобильные трибуны для зрителей. Центры полностью соответствуют требования ФИБА, а значит, способны принимать у себя любые соревнования от местных до международных.

Президент Российской Федерации Баскетбола Андрей Кириленко добавил, что до конца года в рамках проекта «ПСБ — Детям» будет открыто еще несколько спортобъектов.

«Мы очень рады, что наш совместный с ПСБ проект продолжается. К концу года будет открыто уже 12 Центров уличного баскетбола по всей стране. Среди них Новокузнецк – самый восточный и наиболее удаленный от Москвы город. Это здорово, что наша география расширяется. Россия – огромная страна, и необходимо улучшать уличную спортивную инфраструктуру во всех ее регионах», – заявил Кириленко.

В свою очередь губернатор Кемеровской области-Кузбасса Сергей Цивилев выразил надежду, что новый спортивный центр даст молодежи возможность заниматься любимым делом, развиваться и с пользой проводить свободное время.

«Мы сейчас создаем условия для того, чтобы молодежь могла развивать все свои таланты, заниматься тем, что им интересно и жить интересной, насыщенной жизнью здесь, в Кузбассе. И у большого количества ребят в Новокузнецке теперь будет возможность заниматься уличным баскетболом на качественной площадке благодаря ПСБ и РФБ», — подвел итог Цивилев.