Полет «Стрижей», концерт «Землян» и шоу дронов: В Кузбассе отмечают День шахтера

В 2022 году центром празднования Дня шахтёра в Кузбассе стал город Полысаево. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс сегодня отмечает День шахтера. В этом году столицей праздника стал Полысаево – самый молодой город области. По традиции основные мероприятия пройдут именно здесь, но и в других населенных пунктах шахтерского региона запланировано много интересных событий. Одним из самых ярких моментов станет выступление пилотажной группы «Стрижи»: воздушные показы состоятся в Полысаево, Кемерово и Новокузнецке. Отмечать профессиональный праздник шахтерский регион будет два дня - 26 и 27 августа.

Готовиться к Дню шахтера в Полысаево начали еще два года назад, ведь праздник – это не только шоу и концерты. Это еще и отремонтированные улицы, обновленные парки и благоустроенные площади. За это время в городе реконструировали около 300 объектов. И нынешний День шахтера полысаевцы встречают со свежим асфальтом на тротуарах, новыми дорогами и отремонтированными дворами.

- Мы создаем все условия для комфортной жизни каждого кузбассовца, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев. - Мы строим и открываем школы, детские сады, больницы, ФАПы, дома культуры, спортивные площадки и культурные центры во всех территориях. Нам важно, чтобы жители региона имели возможность, если это необходимо, получать своевременную медицинскую помощь, получать качественное образование. Работать и реализовываться там, где они родились и выросли. К Дню шахтера мы провели огромную работы в Полысаево, создали комфортные условия для жителей.

Фигуры высшего пилотажа продемонстрирует авиационная группа «Стрижи». Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Организацией Дня шахтера в Полысаево занимались Дирекция инновационных творческих проектов Кузбасса вместе с режиссёром из Санкт-Петербурга Евгением Царёвым. В праздник будет вовлечён весь город: почти на каждой центральной улице и площади будет происходить что-то интересное. Свое искусство горожанам продемонстрируют музыканты, танцоры, живописцы. Бетонный забор превратится в «Стену художников», на которой лучшие графики изобразят сюжеты, посвященные родному краю. А на аллее юных художников дети нарисуют картинки на тему «Полысаево – город будущего» и раздадут их зрителям.

На стадионе имени А.Н. Абрамова ждут любителей экстремальных развлечений. Здесь запланирован экстрим-джем: велофристайл, скейтбординг, воркаут, джамперы и другие активности. На спортивной площадке пройдут соревнования по волейболу. А в художественной зоне все желающие смогут сфотографироваться на фоне 3D-картины, изображающей часть угольного разреза.

В этот день жители города почтят память своих земляков во время торжественной церемонии открытия памятника погибшим шахтерам.

Праздник продолжится 27 августа: в субботу вечером горожан ждет грандиозный концерт, хедланером которой станет легендарная группа «Земляне». Концертная программа завершится фееричным шоу дронов, которое заменит привычный праздничный салют. Уникальное световое шоу было создано специально для Полысаево.

А В ЭТО ВРЕМЯ

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ДВОРЫ И СОВРЕМЕННЫЙ СТАДИОН

В столице Дня Шахтера сделали многое для того, чтобы порадовать горожан в их праздник. За два года в Полысаево за два года обновили фасады 72 зданий, в том числе Дворца культуры и Дома детского творчества. Благоустроили 77 дворов и заменили на энергосберегающие 700 уличных светильников. Отремонтировали девять улиц протяженностью 15 километров и построили новую дорогу в самом молодом квартале города. На въезде в Полысаево появилась благоустроенная зона отдыха с клумбами и скамейками. А на площади торжеств - современная детская площадка: она стала общим подарком городу ко Дню шахтёра от кузбасских муниципалитетов. В сквере «Единый Кузбасс» отремонтировали тротуары, установили новые скамейки, обновили фонтан. К празднику парк украсили флагами с символикой муниципальных образований Кузбасса.

За два года в Полысаево отремонтировали около 300 объектов. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Масштабная реконструкция идет и на стадионе имени Абрамова. Сейчас здесь обновляют футбольное поле, беговые дорожки и спортивные сектора. На поле укладывают искусственное покрытие, а на беговых дорожках - бесшовное резиновое покрытие. После ремонта, который уже приближается к концу, для спортсменов установят новые футбольные ворота, электронное табло и скамейки запасных игроков.

Преображается и одно из старейших учебных заведений города - школа № 32. Помощь в ремонте муниципалитету оказывают собственники шахты «Сибирская». В школе заменили окна, отремонтировали кровлю, оборудовали спортзал, учебные кабинеты и санузлы. С нуля построена школьная столовая, появился современный актовый зал.

В расположенном рядом с Полысаево посёлке Красногорский появилась новая амбулатория с прививочным и процедурным кабинетами, кабинетами педиатра и терапевта. По просьбе жителей района в ней оборудовали еще и аптечный пункт.