Анна Семенович выпустила коллекцию белья для пышек

Анна Семенович решила в кризис стать бизнесвумен. Фото: Личный архив

Анна Семенович решила в кризис стать бизнесвумен. Певица представила свою коллекцию нижнего белья и купальников для дам с пышными размерами.

Идея создания идеального белья появилась у Анны несколько лет назад. От задумки до реализации Семенович прошла путь почти в два года.

Певица представила свою коллекцию нижнего белья и купальников для дам с пышными размерами. Фото: Личный архив

-Я знаю насколько важно для нас, девушек с аппетитными формами, чтобы белье выполняло в первую очередь свою главную функцию - правильная поддержка крупной груди, идеальная посадка, распределение нагрузки, но при этом было еще привлекательным и красивым,-говорит Семенович. -Оказалось, что найти грамотных конструкторов и мастеров не так просто. Бельевые компании привыкли работать по стандартным лекалам. У меня же был спецзаказ, за который многие производители не хотели браться, ведь создавать форму белья нужно было с нуля, с учетом всех особенностей. Проводила опросы, собирала пожелания от девочек с формами. И все их запросы от типа тканей до фактуры застежек были внимательно учтены.

Идея создания идеального белья появилась у Анны несколько лет назад. Фото: Личный архив

Наконец в этом году я встретила профессионалов своего дела Dea Fiori, с которой мы и создали коллаборацию нижнего белья. Важно, что сейчас во времена импортозамещения и санкций - отличное время для развития и укрепления нашего отечественного бизнеса. Можно считать, что это и мой скромный вклад в этом направлении.

Свою коллекцию белья и купальников певица представит в начале сентября показом на отраслевой выставке нижнего белья в Москве.

От задумки до реализации Семенович прошла путь почти в два года. Фото: Личный архив

В поддержку аппетитных купальников, на радость поклонникам Анна сделала не менее аппетитную фотосессию, в которой лично продемонстрировала не только достоинства купальных костюмов, но и свои личные.