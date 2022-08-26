Игорь БАРИНОВ: Когда тяжело и трудно, мы объединяемся

Руководитель ФАДН России Игорь Баринов в Мариуполе. Фото: ФАДН России

- Это национальная особенность нашей страны: в периоды, когда тяжело, когда трудно, мы забываем про обиды, предрассудки, предубеждения. Объединяемся и чувствуем себя большой семьей.

Сегодня во всех регионах России оказывают поддержку и помощь жителям Донбасса - как вынужденным переселенцам, так и оставшимся там, где идут бои. На их боль откликнулись все диаспоры, общины, национально-культурные автономии. Некоторые руководители, например, белорусской и украинской организаций, ездили со мной в Донецк и Мариуполь, когда там шли активные боевые действия, чтобы оказать гуманитарную помощь и просто поддержать пострадавших.

Сегодня вся страна сплотилась в помощи чужой беде, став монолитной нацией неравнодушных граждан. И наше Агентство работает в первую очередь для укрепления дружбы, взаимопонимания и сотрудничества между населяющими Россию народами.

Сейчас у ФАДН России появилось много новых задач - помогаем регионам страны организовывать работу по обеспечению нормальной жизни вынужденных переселенцев, отправляем сотни тонн гуманитарных грузов в горячие точки, координируем работу в этом направлении госучреждений, частных организаций и волонтеров… Потому что для нас нет чужой беды и их боль - наша боль. Думаю, нынешний опыт милосердия, сострадания и гуманизма, проявленный всей страной в деле помощи жителям сражающихся регионов, станет еще одним звеном в деле укрепления межнационального и межконфессионального единства в нашей стране на долгие годы.

Но жизнь продолжается: форумы, фестивали и другие мероприятия, уже ставшие визитной карточкой Федерального агентства, пройдут по плану. И, конечно же, продолжается наша работа по оказанию помощи тем, кто терпит лишения в Донбассе и приехал оттуда в Россию.