Южный Урал - место силы

Закончилась первая смена форума «Машук-2022», организованного ФАДН России. Более 500 молодых лидеров из 84 регионов страны, Донецкой и Луганской народных республик в 13-й раз собрались в Ставропольском крае. Цель Форума - найти новых друзей, набраться впечатлений и знаний. Фото: ФАДН России

Южный Урал - это стык множества культур, национальностей и религий. Наверное, именно этот факт определил географию встречи специалистов, занимающихся реализацией государственной национальной политики, в год десятилетия образования Совета при президенте по межнациональным отношениям.

Форум «Многонациональная Россия» интересен тем, что объединяет диалоговую площадку и обучающий семинар для госслужащих и руководителей общественных организаций.

За три дня были затронуты все ключевые проблемы - особенности формирования страны как многонационального государства, сложившаяся этноконфессиональная ситуация, проблемы адаптации и интеграции иностранных граждан и многие другие.

Площадка Челябинского госуниверситета помогла участникам подойти к решению проблем и обмену опытом инновационно, а мероприятия проходили насыщенно и интересно.

Главные вопросы форума:

• противодействие экстремистским проявлениям в новых формах религиозных движений в общественно-политической жизни России, распространению нацизма и шовинизма в указанной среде;

• профилактика и преодоление расистских убеждений в среде религиозных движений, опирающихся на дохристианские традиции;

• подготовка кадров из состава коренных народов для образовательной, просветительской, социальной и культурной работы для более успешной интеграции их земляков в систему современных общественных отношений;

• адаптация традиционной хозяйственной деятельности коренного населения в современную рыночную экономику;

• развитие этнотуризма, пропаганда народных промыслов, продвижение образа представителя коренного малочисленного народа в социальных сетях;

• адресная экономическая и финансовая поддержка хозяйственной деятельности коренных народов...

В рамках форума состоялся обучающий семинар проекта «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации», реализуемого ФАДН России совместно с МГУ имени М. В. Ломоносова.О гуманитарной миссии ФАДН России читайте на 2-й странице этой вкладки.