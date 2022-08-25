Организатор «парада против гей-парадов» в Белграде: Против нас ведут такую же духовную войну, как и против России

Один из организаторов шествия — сербский активист Ивица Божич

14 августа в столице Сербии прошёл многотысячный «парад против гей-парадов». Это был народный ответ на «неделю прайда», запланированную властями на 12-18 сентября (напомним, премьер-министр республики, Анна Брнабич, является открытой лесбиянкой, завсегдатаем евроатлантических структур и регулярной гостьей таких «праздников толерантности»).

Но в самом народе подобную «новую этику» разделяют отнюдь не все. Следующий белградский марш за традиционные ценности намечен на ближайшее воскресенье, 28 августа. Зачем его проводить — и как демонстранты относятся к российской спецоперации? Об этом сайту kp.ru рассказал один из организаторов шествия — сербский активист Ивица Божич.

КАТАСТРОФА В ДЕМОГРАФИИ — РЕЗУЛЬТАТ «НЕТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

— Господин Божич, зачем вообще такой митинг?

— Я бы не использовал слово «митинг». Это, скорее, пробуждение сербского народа против духовной агрессии Запада, против навязывания его разрушительных «ценностей».

— Разве та война, с натовскими бомбёжками Белграда, не закончилась в 1999 году?

— Война против сербского народа продолжается в новой форме, включая и насаждение нетрадиционных ценностей. Цель глобалистов с их гей-парадами — «перепрограммировать» нас. Больной человек слаб, его легче победить. То же самое и с обществом: если оно больно, то станет легкой добычей хищников. Если мы капитулируем, разрешив все эти «парады толерантности», но мы вместе с натовскими оккупантами станем соучастниками уничтожения Сербии. У нас катастрофическая демография. Каждый год население страны уменьшается на 60-80 тысяч человек. Легко рассчитать, что же будет дальше и как мало времени осталось, если в Сербии живёт лишь около 7 миллионов.

— Этак вас недолго назвать «гомофобами» и «фашистами».

— Мы к такому привыкли. Агенты Запада клеймят своих противников, чтобы отвлечь внимание от самих себя. Посмотрите на лексику, что они используют против вашей спецоперации на Украине — где Россия борется против нацизма и фашистских законов, направленных на уничтожение русского народа. Что до «гомофобии», то у более чем 40 организаций, состоящих в нашем общественном объединении «За семью и традицию», мнение очень простое: сексуальные отклонения существовали всегда, мы лишь против того, чтобы их навязывали как норму.

«Я ВЫРОС НА ДОСТОЕВСКОМ И БЕРДЯЕВЕ»

— Правда ли, что Евросоюз в качестве обязательного условия требует от стран-кандидаток «положительное решение вопроса» с гей-парадами?

— Да, условие для вступления Сербии в ЕС — отказ от национальной и духовной идентичности: от Косово, от Сербской православной церкви, от традиционной семьи. Все остальные «вопросы экономики и налоговой политики» (которые Брюссель требует упорядочить для получения статуса кандидата) — лишь формальности, скрывающие настоящую цель ЕС в отношении к Сербии. Увы, сейчас страна вынуждена следовать этим условиям, потому что ее продали, сдали Западу нынешние и прошлые политики. Однако наша позиция ясна: мы против вступления Сербии в ЕС, ибо тем самым мы потеряем свою идентичность и традицию, основанную на заветах Святого Савы (один из самых почитаемых на Балканах святых, первый архиепископ Сербской православной церкви — прим. ред.).

— Насчёт ЕС — понятно. А как вы относитесь к России?

— Я свободно могу сказать, что я «русский студент» — потому что вырос на Достоевском и Бердяеве. С первым я решал жизненные проблемы и узнал безграничную любовь Христову, со вторым научился мыслить самостоятельно. Русский и сербский народы связаны пуповинной, и нет ножа, которым её можно перерезать. Сербский народ никогда не забудет жертву великого Царя Николая Романова во время Первой Мировой войны (сейчас, кстати, август — как раз годовщина тех событий, начавшихся с нападения Австрии на Сербию). Хотя Николаю II советовали подождать со вступлением в войну, он поступил иначе и помог Сербии, которая в то время погибала. Это самопожертвование для братской Сербии, наверное, в конечном счёте стоило ему короны и жизни. Сербский народ никогда не забудет этот подвиг. И всегда перед каждым решением, которое понадобится принять нашей стране, мы должны помнить об этом.