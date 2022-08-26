Мы ищем таланты

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Диалог культур» зажжет новые звезды

Фото: ФАДН России

С 24 по 28 августа в столице Мордовии Саранске Федеральное агентство по делам национальностей проводит Всероссийский молодежный межнациональный лагерь.

В Саранске соберутся те, кто прошел предварительный отбор в номинациях:

• рисунок на национальную тематику или с использованием традиционных техник;

• декоративно-прикладное искусство или изготовление национальных предметов быта, национальные ремесла;

• национальные виды спорта или игры - как индивидуальные, так и массовые;

• национальный костюм или уникальный процесс его изготовления, декорирования, особенности ношения;

• блюдо национальной кухни - уникальные рецепты, особенности приготовления;

• национальная песня на родном языке или с переводом на русский, инструментальные наигрыши, пьесы, рассказы о национальном музыкальном инструменте;

• национальный танец, его история, особенности, значение;

• национальный фольклор - предания, частушки, анекдоты, сказки, эпос, колыбельные, обряды, в том числе в современной интерпретации.

Ожидается множество образовательных программ, встреч с экспертами, интересными, известными людьми от власти, культуры и бизнеса, тематические мастер-классы, тренинги… В любом случае лагерь - прекрасный шанс для собравшихся в нем молодых людей, чтобы стать известным или начать свое дело.

Следить за этим фестивалем талантов можно на официальном сайте проекта.

Гордое «МЫ - Россия» прозвучит на сотне языков

В прошлом году слет прошел в музее «Этномир» (Калужская область). Фото: ФАДН России

С 19 по 25 октября в «Артеке» для участия в инновационном проекте соберутся дети со всей страны.

«МЫ - Россия» - проект Федерального агентства по делам национальностей по сохранению традиционных культур и навыков. В том числе языков коренных народов. Он создан для того, чтобы сформировать у детей разных национальностей общероссийскую гражданскую идентичность, воспитать гордость за свою страну, рассказать им о культуре нашего многонационального народа.

Официально цели проекта обозначены сурово: «обеспечение межнационального общения, а также интеграции детей разных национальностей в единое коммуникативное пространство». За этими чеканными строками простая идея: собрать в самом знаменитом лагере страны ребят из отдаленных стойбищ, аулов и поселков, перезнакомить, весело провести время, а заодно рассказать, что все они - представители огромной единой страны с богатой историей и общими традициями.

1100 лет вместе

Момент прибытия в 986 году булгарского посольства в Киев к князю Владимиру. Фото: history-doc.ru

С 26 по 29 сентября в Москве пройдет конференция «Волжская Булгария и ислам. Одиннадцать веков истории».

Ислам - вторая по численности верующих религия в России. Именно поэтому так важно уделять ей особое внимание. Межконфессиональные проблемы сотрясают планету на протяжении всей истории человечества, но, к счастью, в современной России между двумя ведущими верами - мир и взаимопонимание. ФАДН России в рамках празднования 1100-летнего юбилея принятия ислама Волжской Булгарией проводит конференцию для учащихся исламских учебных заведений России.

Ее главная цель - воспитание гармоничной и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов нашей страны, приобщение молодежи к национально-культурным традициям и истокам религиозной культуры, формирование коллективного иммунитета к воздействию радикальных течений, прикрывающихся религиозными лозунгами.

Принятие ислама Волжской Булгарией в 922 году - ключевое событие в истории ислама в России. Поэтому празднование круглой даты - хороший повод, чтобы еще раз показать всему миру, и в первую очередь самим себе, ценность адептов исламской веры для нашей страны, ее уникальность и непричастность к экстремистским движениям. А заодно поддержать перспективную молодежь, обучающуюся в светских и теологических учебных заведениях.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

О границах Волжской Булгарии ученые спорят до сих пор. Но география зарегистрированных булгарских памятников

X - XIV веков, а их более двух тысяч, такая:

170 городищ и более 700 селищ на территории Татарстана;

200 поселений в Ульяновской области;

160 - в Самарской;

70 - в Чувашии и Пензенской области.

ЦИФРЫ

• Точная численность мусульман в России не выяснена. По данным переписи населения 2002 года, численность традиционно мусульманских народов составляла примерно 14,5 млн человек - около 10% населения страны. По неофициальным данным, приверженцев ислама в России на тот момент насчитывалось до 20 миллионов.