Минобороны: украинские националисты хоронят себя заживо - минируют подходы к детским садам и школам

Преступные действия, со стороны украинских вооруженных формирований в очередной раз открыто демонстрируют бесчеловечное отношение официальных властей к судьбам собственных граждан Фото: REUTERS

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских объектов в военных целях:

- «В Авдеевке Донецкой Народной Республики в здании детского сада № 11 (просп. Центральный) украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты».

- «В Березнеговатом Николаевской области в доме культуры дислоцируются военнослужащие ВСУ, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено».

- «В Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы

№ 125 (5-й Заречный микрорайон) националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения, при этом эвакуация местных жителей не проводилась».

«Кроме того, в Артемовске Донецкой Народной Республики в жилом комплексе (ул. Шевченко) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов, при этом местным жителям запрещено покидать свои дома, а все попытки граждан самостоятельно эвакуироваться в безопасные места жестко пресекаются, люди фактически используются националистами в качестве «живого щита»», - отметил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Фото: Министерство обороны РФ

Генерал-полковник подчеркнул, что «такие преступные действия, со стороны украинских вооруженных формирований в очередной раз открыто демонстрируют бесчеловечное отношение официальных властей к судьбам собственных граждан и свидетельствуют о полном пренебрежении принципами международного гуманитарного права и нормами Женевских конвенций в части запрета размещения тяжелого вооружения в жилых зонах, использования гражданских лиц в качестве «живого щита» и объектов гражданской инфраструктуры в военных целях».

Мизинцев призвал западных кураторов киевского режима, ООН, МККК и другие международные организации прекратить закрывать глаза на вопиющие факты.

Кстати, киевские власти будто специально сосредоточили огневые точки в социальных объектах. Эксперты в один голос говорят, что после того, как эти школы и больницы с националистами будут уничтожены, их будет проще выстроить заново по типовым проектам.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на жесткое противодействие киевского режима,

за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 25 308 человек, в том числе 3 482 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – 3 655 615 человек, из которых 583 531 ребенок».

- «Государственную границу Российской Федерации пересекло 618 664 автомобиля, в том числе за сутки – 4 095».

- «В субъектах Российской Федерации продолжают штатно функционировать более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа, им оперативно оказывается помощь в решении вопросов, связанных с дальнейшим размещением и трудоустройством, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «На пунктах сбора подготовлено свыше 61,3 тыс. тонн предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения».

- «В республики Донбасса и на Украину (с 2 марта 2022 г.) доставлено

59 645,4 тонны гуманитарной помощи, проведено 1 505 акций, в том числе за истекшие сутки четыре – в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Херсонской областях, мирному населению передано 358 тонн гуманитарной помощи».