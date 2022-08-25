Молодежный день ВНОТ: современные технологии на службе безопасности труда

Молодежный день соберет на своей площадке более 1000 студентов

Продолжается регистрация участников Молодежного дня VII Всероссийской недели охраны труда, который пройдет 30 сентября 2022 года в Сочи.

Молодежный день Всероссийской недели охраны труда – главное молодежное событие в области популяризации современных технологий в сфере обеспечения безопасных условий труда и сохранения жизни и здоровья работников.

Молодежный день соберет на своей площадке более 1000 студентов, молодых специалистов производственных компаний, экспертов и руководителей отраслевых организаций, а также федеральных органов исполнительной власти.

Программа Молодежного дня богата на темы, которые привлекут внимание и будут востребованы будущими и молодыми специалистами: практики self-care для борьбы с эмоциональным давлением, ранняя интеграция молодых людей в профессиональную жизнь, лайфхаки в охране труда, охрана труда женщин-молодых специалистов, современные тренды в охране труда и другие.

«В этом году мы максимально расширили линейку тем, связанных с безопасностью на производстве и охраной труда, - рассказывает заместитель директора Фонда Росконгресс, руководитель проекта ВНОТ Владимир Затынайко, - также усилили соревновательную составляющую: проведем кейс-чемпионаты, командный и индивидуальный баттлы по реальным проблемам охраны труда и серию дискуссий, посвященных возможностям молодежи в сфере безопасности».

Делегатов Молодежного дня также ждет диалог на равных с представителями компаний на стратегической сессии, посвященной роли молодежи в охране труда и здоровья, открытые лекции и мастер-классы.

Мероприятия для участников Молодежного дня подготовили многочисленные партнеры, среди которых Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)», ГК «Пространство безопасности», ГК «Экостандарт», общероссийская общественная организация «Деловая Россия», фонд «Контент», HeadHunter, АО «НИПИГАЗ» и другие.

Программа Молодежного дня включает мероприятия Международного инженерного чемпионата «CASE-IN»: команды молодых специалистов примут участие в Кубке ВНОТ чемпионата «CASE-IN». Участники кубка будут защищать решения кейсов, разработанных по актуальным проблемам российских предприятий.

Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс. Соорганизатором Молодежного дня является фонд «Надежная смена».

К участию в Молодежном дне ВНОТ приглашаются студенты российских вузов и молодые специалисты. Для участия необходимо до 15 сентября 2022 года пройти регистрацию на сайте Молодежного дня.