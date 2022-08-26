Платье как у принцессы, миллион белых роз и венчание в церкви: Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили пышную свадьбу в Подмосковье

Молодожены Павел и Зепюр с гостями свадьбы Стасом и Инной Михайловыми. Фото: соцсети.

Несколько недель назад «Комсомольская правда» сообщила о том, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян готовятся сыграть пышную свадьбу. И вот счастливое событие, наконец, случилось: Павел и Зепюр официально стали мужем и женой. Минувшим днем 34-летний Прилучный и 26-летняя Брутян сказали друг другу «да» в окружении друзей и близких родственников. Свадьба прошла в ресторане на берегу озера.

Невесту к алтарю вел отец. Фото: соцсети.

Для своей любимой актер устроил красивое торжество, которое можно смело назвать свадьбой года. Кажется, Павел исполнил все самые романтические мечты своей избранницы. На свадьбе было все: белое платье невесты с длинным шлейфом, как у принцессы, арка-алтарь, украшенная миллионом белых роз, многоярусный торт, красивый танец молодоженов, и даже Стас Михайлов с его незабвенным хитом «Все для тебя».

Жених и невеста сказали друг другу "да" у арки, украшенной белыми цветами. Фото: соцсети.

«Ну, теперь официально можно поздравить дорогих Павла и Зепюр», - подписали снимки в соцсетях гости молодых. В числе участников торжества оказались Стас Михайлов с женой Инной, боец UFC Адам Яндиев, детектив Максим Заболотный и другие знаменитости. Всего на свадьбе присутствовали около 50 гостей.

Зепюр на церемонии бракосочетания появилась в классическом белом платье с пышной юбкой, расшитом кружевами. Фото: соцсети.

Зепюр на церемонии бракосочетания появилась в классическом белом платье с пышной юбкой, расшитом кружевами. Павел предпочел строгий костюм и белую рубашку без галстука. Закутанную в фату актрису вел к алтарю отец. У свадебной арки их ждал счастливый Павел Прилучный. Заметно, что актер безумно влюблен в Зепюр – это выдает каждый его жест и взгляд.

что Павел не только заключил брак с Зепюр, но и обвенчался с ней. Фото: кадр видео.

О серьезности чувств артиста говорит и тот факт, что он не только заключил брак с Зепюр, но и обвенчался с ней. Для гостей свадьбы молодожены подготовили видео о том, как прошло таинство.

«До слез... Храни Господь. И это любовь», - умилилась жена Стаса Михайлова Инна.

Для гостей свадьбы молодожены подготовили видео о том, как прошло таинство. Фото: кадр видео.

Во время свадебного банкета Павел и Зепюр станцевали первый танец молодоженов. Невеста изящно двигалась в своем пышном платье и даже не запуталась в длинном шлейфе. Сказался профессионализм – актриса занимается танцами с детства. Да и Павел показал класс: актер часто танцует на сцене во время спектаклей и на съемках фильмов.

Во время свадебного банкета Павел и Зепюр станцевали первый танец молодоженов. Фото: кадр видео.

Невеста изящно двигалась в своем пышном платье...

...и даже не запуталась в длинном шлейфе.

Всего за один вечер молодая жена Прилучного сменила четыре наряда. Пышное платье с открытыми плечами, в котором она вышла замуж, Зепюр вскоре сняла и надела более удобный облегающий наряд. Затем, когда они с Павлом исполнили для гостей ритмичный танец, она вышла на танцпол в платье с короткой пышной юбкой. Наряд оказался трансформером: исполняя очередное па, Прилучный ловко отстегнул юбку, и Зепюр предстала перед зрителями в брючном костюме.

Пышное платье с открытыми плечами, в котором она вышла замуж, Зепюр вскоре сняла и надела более удобный облегающий наряд. Фото: кадр видео.

Для молодоженов пел Стас Михайлов. Фото: кадр видео.

Исполняя очередное па, Прилучный ловко отстегнул юбку, и Зепюр предстала перед зрителями в брючном костюме. Фото: кадр видео.

Кульминацией праздника стал свадебный торт. Многоярусный десерт вынесли под аплодисменты гостей, и молодожены вместе разрезали его.

Ресторан украсил миллион белых роз. Фото: кадр видео.

Кульминацией праздника стал свадебный торт. Фото: кадр видео.

Неизвестно, отправятся ли Павел и Зепюр в свадебное путешествие. С мая влюбленные уже три раза успели отдохнуть на курортах. Сначала они слетали на Сейшелы, затем в Турцию, и потом – на Мальдивы.

А вот что известно наверняка – Зепюр после бракосочетания взяла фамилию мужа. Теперь она Зепюр Прилучная.