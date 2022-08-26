Потеряли ум от пиццы

Hа каждые 10% увеличения ежедневного потребления фаст-фуда и замороженных полуфабрикатов риск развития деменции в старшем возрасте повышался на 25%. Фото: Shutterstock

О том, что еда быстрого приготовления и продукты фабричного производства приводят к таким нарушениям здоровья, как депрессия и сердечно-сосудистые заболевания, говорили и раньше. Новое совместное исследование коллектива ученых, представленное недавно журналом Neurology показало: на каждые 10% увеличения ежедневного потребления фаст-фуда и замороженных полуфабрикатов риск развития деменции в старшем возрасте повышался на 25%.

Всего в исследовании были проанализированы данные 72 083 людей. За вкусовыми предпочтениями мужчин и женщин наблюдали на протяжении 10 лет. Участники были в возрасте от 55 лет и старше, и на момент начала исследования у них точно не было никаких признаков снижения памяти и мышления. К концу же десятого года и сотен консервированных банок и кастрюль с дошираком 518 человек пришли к старческому слабоумию.

Под подозрение в снижении умственных способностей попали такие продукты из ежедневного рациона, как:

- еда и напитки, в которых много сахара, жира и соли и мало белка и клетчатки;

- чипсы,

- газировка,

- соленые и сладкие закуски,

- мороженое,

- колбаса,

- жареная курица,

- фабричные йогурт,

- консервированные печеные бобы и помидоры,

- кетчуп,

- майонез,

- упакованный гуакамоле и хумус,

- белый хлеб,

- лапша быстрого приготовления,

- растворимые супы,

- хот-доги и замороженные бургеры и пицца,

- картофель фри,

- ароматизированные хлопья.

Ученые поэкспериментировали и дальше и посчитали с помощью математической модели, а что произойдет, если условные консервы и замороженную пиццу заменить свежими помидорами и огурцами, молоком только что из-под коровы и парным мясом. Оказалось, что такая смена рациона снижает риск развития деменции на 19%.

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