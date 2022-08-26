Прилучный в роли сутенера, «рынок шкур» и откровенные сцены: Леди лейтенанта Шмидта

- Шеф! У нас 78 номер с нестандартным запросом! - в комнате, очень похожей на кабинет следователя из криминального сериала, женщина в строгом костюме и мужчина в куртке озабочено смотрят на босса. Босс, очень похожий на следователя из криминальных сериалов, Павел Прилучный (он же Шмидт, он же Мейджик, он же Волшебник). Он в пальто. Он элитный сутенер и он хмурится. Потом что-то делает бровями (скорее всего думает) и решат проблему - находит в списке кормящую мать, которая и стала предметом эротических фантазий загадочного номера 78.

Сериал «Жизнь по вызову» очередной «подход к снаряду» по теме эскорта, проституции и падения нравов среди современных девушек. Да, вроде как эпопея «Содержанки» ответила на большинство вопросов, стоящих перед этой отраслью народного хозяйства. Но создатели фильма справедливо посчитали, что обнаженных красавиц и свихнувшихся олигархов много не бывает. И щедро заполнили ими экран.

Мы попадаем в тяжелый мир разврата и порока. И сразу видно, почти всем его обитателям тут невыносимо скучно. Хмурый Шмидт-Прилучный носит фамилию геройского революционера-моряка и черные костюмы. У него красавица дочь, чье лицо мелькает перед глазами, когда в его сети попадает очередная потенциальная хищница. Его сотрудницы ведут себя как мелкие воровки, регулярно таская у богатых клиентов то запонки с бриллиантами размером с куриное яйцо, то колечко... После этого Прилучный-Шмидт несется на стрелку с обманутым олигархом и на глазах охраны вытрясает из девушки украденное.

Богатые люди в сериале просты и доступны. Они сами приезжают к сутенеру (ну еще бы, такой уровень, сам Прилучный), чтобы договориться о девушках для очередного мероприятия. Олигарх в исполнении Владимира Сычева (псих Леха из «Физрука) кладет ноги на стол и демонстрирует миру стоптанные ботинки. Непросто быть миллиардером в России, чего там... Сначала девушек надо найти, потом, видимо, договориться о банкетном меню, потом сгонять в сервис яхту показать. Не мудрено, что таких замученных парней так легко обмануть. Впрочем, со своими девушками Шмидт строг. В качестве наказания он лишает их покровительства и грозится выложить порочащую информацию в «Рынок шкур». Подготовленный зритель сразу поймет, что речь идет о неких каналах в соцсетях, где обсуждают девушек известного поведения (об этом много Андрей Малахов рассказывал несколько лет назад). Попасть в такие списки, дают нам понять, настоящий проститушечный ад.

Первоначально сериал так и назывался - «Рынок шкур», но потом название поменяли на менее острое. К счастью, иначе уважаемые гости на презентации фильма попали бы в двусмысленное положение, фотографируясь под баннером.

Мир «Жизни по вызову» чем-то напоминает сериал про полицию. Миллиардеры, начинающие эскортницы из Курска, бандиты, полицейские и сутенеры говорят на языке, так хорошо знакомом нам по фильмам «След» или «Морские дьяволы». Резкие переходы к гротескному юмору со сценами совокуплений чем-то похожи на бессмертную «Кухню», только вместе замысловатых французских блюд - замысловатые позы девушек.

Онлайн кинотеатру «Кион» точно можно поставить пятерку за смелость в выборе тематики и за степень допущенной откровенности. Думается, что и зритель найдется, все-таки сейчас не начало 2000-х, когда нравы были более свободными, и откровенными сценами в кино не балуют. Стоит отметить и гуманистический посыл фильма - если жизнь индустрии эскорта так невыносима скучна, может все-таки девушкам действительно стоит задуматься о другом пути в жизни?