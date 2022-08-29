Раскрыто, как бесплатно попасть на консультацию к лучшим врачам России

Академик РАН Бокерия сообщил, что любой россиянин может записаться на консультацию в федеральном медицинском центре Фото: Shutterstock

По инициативе Благотворительного фонда Лига здоровья нации создан проект «Облако здоровья»:

- Сегодня любой человек может обратиться за консультацией в федеральный центр, - говорит идеолог проекта, президент ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Министерства здравоохранения РФ, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. - Мы предоставляем возможность решить эту задачу удаленным способом, независимо в деревне пациент находится или в городе, есть ли у него смартфон или стационарный компьютер. Благодаря проекту можно получить дистанционную медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями и, при необходимости, госпитализацию в профильные федеральные центры.

Чтобы получить помощь пациентам нужно зарегистрироваться или авторизоваться в телемедицинском сервисе «Облако здоровья» и отравить заявку на получение бесплатной онлайн-консультации. Для этого необходимо выбрать заявку в нужный медицинский центр и нажать кнопку «Получить услугу». Далее следовать инструкциям в заявке. После обработки данных пациент получит приглашение на онлайн-консультацию к врачу на конкретный день и время.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ

Для проведения консультаций пациентам необходимо наличие компьютера с микрофоном и веб-камерой или мобильного телефона с установленным браузером Chrome. Для каждого устройства обязательно подключение к Интернет-сети (скорость не менее: для видео 2Мб/с, для аудио 512 кб/с).

А также необходимы определенные списки медицинских документов (см. ниже) в отсканированном или сфотографированном виде.

КТО ПРОВОДИТ И КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОТРЕБУЮТСЯ

1. ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» и Центр кардиологии им. академика Е.И. Чазова.

С какими проблемами можно обратиться:

Ишемическая болезнь сердца, приобретенные пороки сердца, врожденные пороки сердца, нарушения ритма сердца, терминальная хроническая сердечная недостаточность, сердечная недостаточность у детей.

Какие документы нужны для загрузки в сервис:

Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), ЭКГ, ЭХО КГ, ХМ ЭКГ (при нарушениях ритма), тредмил, коронарография (при ишемической болезни сердца),

2. ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии ФМБА России».

С какими проблемами можно обратиться:

Болезни носа и носовых синусов, полипы носа, кисты носового синуса, хронический синусит, хронический и аллергический ринит, травмы и инородные тела уха и носа, болезни наружного уха, средний отит, адгезивная болезнь среднего уха, средний отит с гноетечением, хронический ларингит и ларинготрахеит, паралич голосовых складок и гортани, искривление носовой перегородки, болезни миндалин, аденоиды (хирургическое лечение), доброкачественные новообразования ЛОР-органов (хирургическое вмешательство), хронический наружный отит, кохлеарный неврит, нейросенсорная тугоухость, отосклероз.

Какие документы нужны для загрузки в сервис:

Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), анализы, МСКТ, аудиометрия.

3. ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России.

С какими проблемами можно обратиться:

Миопия (близорукость), астигматизм, кератоконус, заболевания роговицы, катаракта, заболевания хрусталика, глаукома, заболевания зрительного нерва, макулярные дегенерации, патология слезоотводящих путей, воспалительные заболевания глаза, синдром сухого глаза, заболевания сетчатки и глазного дна, заболевания стекловидного тела, диабет глаза, гиперметропия (дальнозоркость).

Какие документы нужны для загрузки в сервис:

Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обследования от окулиста (офтальмолога), протокол консультации офтальмолога с указание остроты зрения, рефракции, периметрия, измерение внутриглазного давления.

4. ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России (Центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова).

С какими проблемами можно обратиться:

Заболевания шейки матки, влагалища и вульвы, циститы, менопаузальные расстройства, вульводиния, гинекологические заболевания у девочек, бесплодие, онкологические заболевания во время беременности, онкологические заболевания женских половых органов, доброкачественные образовании матки и придатков, реконструктивно-пластические операции при генитальном пролапсе сетчатым имплантом, стрессовое недержание мочи, патология беременности.

Какие документы нужны для загрузки в сервис:

Медицинские выписки из истории болезни (из стационаров), обменная карта беременной, гистологические и цитологические заключения, результаты анализов, мазков, УЗИ органов малого таза, УЗИ плода. При наличии результаты КТ, МРТ.