Космическая тревога: «дуло» солнечного пятна увеличилось в 10 раз и нацелилось на Землю

Небольшое пятно на Солнце за несколько дней увеличилось в 10 раз.

Небольшое пятно, образовавшееся на Солнце несколько дней назад, разрослось, увеличилось в 10 раз и превратилось в гигантское – активную зону AR3085. Размер пятна таков, что в нем запросто бы утонула Земля. На нашу планету и нацелилось его «дуло». А это грозит прямым попаданием потоков заряженных частиц, сгустков солнечной плазмы, сильного электромагнитного излучения, если начнутся интенсивные вспышки или корональный выбросы. Существует вероятность, пусть и незначительная порядка 10 процентов, и того, и другого, как полагают американские специалисты из Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA). По их прогнозам, 29 августа почти наверняка ожидается слабый геомагнитный шторм класса G-1 в результате небольшого выброса, который произошел уже произошел 25 августа. Метеозависимые люди его почувствуют. Возможны помехи в радиосвязи.

Земле угрожает пятно с «перекошенным» магнитным полем.

Специалистов тревожит еще одна крупная активная зона AR3088. Она аномальная. Перекошенная, если так можно выразиться. Обычно в пятнах отрицательный полюс (-) магнитного поля располагается слева, положительный (+) – справа. У AR3088 они повернуты на 90 градусов – расположены вертикально. От такого «неправильного» пятна можно ждать всяких неприятных сюрпризов. За ним наблюдают.