Огонь по крупнейшей в Европе атомной станции ведется из гаубиц М777 производства США Фото: REUTERS

Европе следует хорошо подготовится к зиме, которая может стать не только холодной, но и радиоактивной. Президент Украины Зеленский делает все, чтобы так и случилось.

«За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, и ещё один – в районе специального корпуса № 1», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что российским подразделениям удалось выявить и уничтожить артиллерийскую позицию ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции. Ее установили западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области. Огонь по крупнейшей в Европе атомной станции ведется из гаубиц М777 производства США.

По всей линии соприкосновения с украинскими националистами союзные силы ведут жесткие бои.

Уничтожено более 50 националистов и 9 единиц бронетанковой и автомобильной техники на боевых позиция подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики.

«В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке Донецкой народной республики и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», - отметил Конашенков.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины за сутки поражены: 9 пунктов управления ВСУ, 5 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300, живая сила и военная техника ВСУ в 163-х районах.

«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артёмовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре Донецкой Народной Республики, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области», - перечислил Игорь Конашенков.

Российские средства ПВО по словам социального представителя Минобороны сбиты 6 беспилотных летательных аппаратов, баллистическую ракету «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области. Ракеты летели в сторону домов мирных жителей.

Представители Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств-участников СНГ встретились в Ереване 26 августа

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Представители Комитета руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны государств-участников СНГ встретились в Ереване 26 августа, чтобы обсудить развитие сотрудничества между вооруженными силами по вопросам военно-политической работы. Замминистра обороны России - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин был избран председателем комитета.

В ходе заседания обсуждались вопросы подготовки совместных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Кроме того, рассматривалась тема сохранения исторической памяти в условиях современных вызовов и угроз.

В ходе заседания обсуждались вопросы подготовки совместных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В рамках мероприятия были обсуждены вопросы проведения международного фестиваля «Содружество КВН-2022» среди курсантов высших военных учебных заведений государств–участников СНГ, а также международного конкурса творческих коллективов «Армия культуры» в рамках Армейских международных игр – 2023.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

273 - самолета.

148 - вертолетов.

1813 - беспилотных летательных аппаратов.

369 - зенитных ракетных комплексов.

4392 - танка и других боевых бронированных машин.

819 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3345 - орудий полевой артиллерии и минометов.

5054 - единицы специальной военной автомобильной техники.