По прогнозам экономистов, предельный годовой счёт за коммунальные услуги для среднего английского домохозяйства возрастёт до 3549 фунтов. Фото: REUTERS

Британский регулятор рынка газа и электричества Ofgem бьёт тревогу. По его подсчётам, из-за глобального роста стоимости энергоносителей — типичная британская семья потратит по итогам года почти вдвое больше денег на оплату ЖКХ. «Ценовой галоп» ожидается в октябре, когда начнутся первые заморозки, а продолжительность светового дня сократится — то есть затраты на освещение и обогрев будут максимальными.

По прогнозам экономистов, предельный годовой счёт за эти услуги для среднего английского домохозяйства возрастёт до 3549 фунтов (около 250 тысяч рублей) — на 80% больше, чем ожидалось в начале сезона, и почти втрое выше, нежели в докризисные времена. Для сравнения, с 2018 по 2021 энерготариф был относительно стабилен, составляя порядка 1200 фунтов в год.

«Я регулярно общаюсь с клиентами и знаю, что сегодняшние новости для многих будет тревожными», — честно заявляет один из руководителей Ofgem — Джонатан Брирли. Предполагается, что критический подъём цен затронет 24 миллиона домохозяйств, в которых живут 85% британцев.

Впрочем, это, так сказать, консервативная оценка: экономисты государственного регулятора берут некое «сферическое домохозяйство в вакууме» — и, исходя из своих критериев, производят подсчёты. Однако, по другим выкладкам, для отдельных семей или микропредприятий по итогам предстоящей зимы годовые траты на ЖКХ могут дойти до 10 тысяч фунтов.

«Счета за тепло и энергию растут в 35 раз быстрее, чем доходы населения, — констатирует газета Daily Mail. — К январю 2023 года из-за космических цен половина британских домохозяйств могут стать «энерго-бомжами» (то есть или будешь сидеть в холоде, или ухлопаешь на тепло все деньги).

На этом фоне в стране продолжается политический кризис, правящая партия занята не экономикой, а дракой за власть: на 5 сентября намечено голосование депутатов парламента за одного из двух главных кандидатов на должность нового премьера — Лиз Трасс или Риши Сунака. Оба уже обещают разработать экстренный план по борьбе с инфляцией и поддержке разоряющихся домохозяйств. Но даже недавно принятые субсидии для подданных королевства придётся пересматривать, ибо цены растут всё быстрее.

Наиболее радикальные британские политики привычно обвиняют во всём… одного из главных энергоэкспортёров — Россию. Притом, что жёсткие санкции, из-за которых наше чёрное и голубое топливо ушло с европейского рынка, после февраля 2022 года ввёл как раз Запад.