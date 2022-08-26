Театр Никиты Михалкова покажет "Марью"

Фото: Яна Савина и Сергей Петров

26 сентября Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова выпускает премьеру пластической драмы «Марья» в постановке режиссёра-хореографа Сергея Землянского. Родная сцена на Поварской улице бывшего Театра киноактера - на реконструкции. Премьера «Марьи» пройдет на сцене Московский театр сатиры. Кстати, в апреле Сергей Землянский выпустил в «Сатире» другой свой спектакль «Арбенин. Маскарад без слов». «Марья» сделана в той же стилистике - новой пластической драмы, когда драматические артисты создают образы без слов, используя язык тела, пантомиму и пластику.

В спектакле соединились два чеховских рассказа «Барыня» и «Бабы». Первый повествует о барском кучере Степане, чья жена Марья ждёт ребёнка. Но их счастливая жизнь заканчивается, когда барыня Стрельчиха влюбится в Степана и решит сделать его своим любовником. Во втором рассказе действие строится вокруг истории любви несчастной солдатки Машеньки.

«Это истории о людях неустроенных, разобщенных и духовно, и социально. Но все-таки отчаянно пробивающихся друг к другу. Истории разные, но которые, как мы надеемся, сложатся в одну большую картину», – говорит Сергей Землянский.

В спектакле заняты: Юлия Вострилова, Георгий Перадзе, Сергей Хачатуров, Георгий Иобадзе, Полина Шустарева, Сергей Радченко и другие артисты.

Фото: Яна Савина и Сергей Петров

26 августа

В Ведогонь-театре выходит спектакль по роману Наринэ Абгарян «С неба упали три яблока». Это история о бедах и радостях обитателей забытой богом маленькой армянской деревушки. Однажды их жизнь круто меняется.

Свой роман Наринэ Абгарян написала в жанре магического реализма под влиянием Габриэля Гарсиа Маркеса.

Режиссер постановки - Татьяна Тарасова ("Толстая тетрадь", Театр Наций; «Старосветские помещики», ЦДР; «Швейцария», Театр имени А.С. Пушкина) .

««С неба упали три яблока» - прекрасная, тонкая, чувственная, нежная книга, очень атмосферная и поэтому она, конечно, непросто ложится на сцену. В ней нет экшна, но есть очень красивая словесная вязь, которую хочется сохранить», - говорит Татьяна Тарасова.

В спектакле заняты: Наталья Тимонина, Александр Бавтриков, Лилия Шайхетдинова, Илья Роговин, Наталья Третьяк, Павел Курочкин…

17 и 18 сентября

Возвращается после летнего отпуска Российский Молодежный театр (РАМТ). Уже известно о первой премьере сезона. Это будет рок-балладе «Остров сокровищ» в постановке Александра Коручекова ( 15 и 16 сентября). Следующей премьерой станет спектакль Евгения Закирова «Вадик поет свою музыку» по пьесе Полины Коротыч. В Черной комнате (еще одна сцена театра) режиссер и актер Филипп Шкаев приступил к работе над спектаклем «Мим» по роману Лилли Таль. Премьерные показы состоятся в сентябре (даты уточняются) в рамках совместной лаборатории РАМТа и фестиваля «Уроки режиссуры».

В «Театре на Покровке» – премьера спектакля «Карамазовы. Брат Иван» в постановке режиссера Геннадия Шапошникова. Это вторая часть триптиха по роману Достоевского. Главное действующее лицо – Дмитрий Карамазов, «русский тип, душа которого требует наказания, чтобы потом вкусить сладость покаяния». Ему предъявлено обвинение в убийстве отца, идёт суд.

Детективная история превращается в разговор со зрителем об истоках нравственной катастрофы Карамазовых. «Но мы,- отмечает режиссёр Геннадий Шапошников,- проводя своих героев через все ужасы жизни, вслед за Достоевским всегда противопоставляем земному аду свет божественной любви».

В ролях: Владимир Щербаков, Олег Парменов, Владислав Купченко, Олег Тарасов, Александр Вельмакин…

15, 22, 29 сентября

В «Мастерской Петра Фоменко» премьера спектакля в постановке Евгения Цыганова «Комедия о трагедии». Спектакль основан на репетициях Петра Фоменко драмы Александра Пушкина «Борис Годунов».

В 2010–2011 годах в театре проходили читки «Бориса Годунова». Цыганов в них участвовал. Он репетировал тогда две роли: самозванца и воеводы Басманова. Но выпустить премьеру Петр Наумович не успел — в 2012 году его не стало. Его ремарки и замечания, его прочтение Пушкина, отрывки аудио- и видеоматериалов, даже воспоминания актеров о том, как проходили репетиции, легли в основу спектакля.

В ролях: Карэн Бадалов, Игорь Войнаровский, Дмитрий Рудков, Роза Шмуклер и многие другие. Большинство актеров играют по 2-3 роли.