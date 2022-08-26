Если раньше за покупку определенных категорий товаров многие банки возвращали клиенту 1-2% от суммы покупки, то летом многие бонусные выплаты снизились до минимальных значений Фото: Евгения ГУСЕВА

Слово «кешбэк» вошло в обиход не так давно, но многие россияне его уже успели искренне полюбить. Да и как тут не полюбишь, когда при оплате покупки пластиковой картой тебе возвращается несколько процентов от потраченной суммы. Однако весной и в начале лета размер кешбэка многих банков заметно уменьшился. Если раньше за покупку определенных категорий товаров многие банки возвращали клиенту 1-2% от суммы покупки, то летом многие бонусные выплаты снизились до минимальных значений, скажем, до 0,5%. Пострадали и другие программы лояльности. Например, на протяжении летних месяцев начисления по программе «Сбербанка» «СберСпасибо» составляли не 0,5%, как раньше, а всего 0,3% от суммы покупки.

Почему банки вдруг решили уменьшить бонусные выплаты? Дело в том, что когда мы с вами оплачиваем покупку картой, продавец товара или услуги автоматически перечисляет банку определенный процент от суммы нашей покупки. Этот процент называется эквайринговой комиссией. Составляла эта комиссия обычно от 1,2% до 2,2%. Однако в марте Центробанк принял решение, что до 31 августа максимальный размер эквайринговых комиссий составит всего 1% для компаний, которые продают социально значимые товары. ЦБ таким образом хотел помочь бизнесу снизить издержки в новых экономических условиях. Банки же потеряли часть дохода, и компенсировали это снижением затрат на финансирование программ лояльности.

Введенные Центробанком ограничения действуют до 31 августа, и многие банки обещают с 1 сентября вернуть прежний кешбэк по тем категориям покупок, который был сокращен весной и летом. К прежним условиям возвращается, например, «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф Банк» и некоторые другие. Более конкретную информацию о том, какая сумма и за какие категории товаров вернется вам по программе кешбэка, уточняйте на сайте вашего банка.