Совершить "Музыкальное путешествие" по России можно будет в онлайн-кинотеатре Okko

Телепроект «Моя Россия: музыкальное путешествие» запущен фондом Оксаны Федоровой в 2021 году

Отправиться в музыкальное путешествие с великими классиками стало проще. Благотворительный фонд Оксаны Федоровой и онлайн-кинотеатр Okko заключили соглашение, в рамках которого первый сезон культурно-просветительского проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» теперь доступен в бесплатной подписке сервиса.

Телепроект «Моя Россия: музыкальное путешествие» - это нескучная экскурсия по музыкальному наследию великих русских классиков, которые жили и работали в разных городах нашей большой страны. Первый сезон телепроекта включает 4 программы, посвященные музыкальной истории Москвы, Твери, Пскова и Курска. Ведущая проекта – Оксана Федорова путешествует по памятным местам, связанным с творчеством композиторов, музыкантов, артистов, чьи жизненные маршруты пересекались в этих старинных городах. Через призму городской среды и исторического ландшафта вместе с экспертами программы – известными музыковедами, артистами, музыкантами и ведущей проекта зрители открывают для себя новые, интересные, а порой малоизвестные факты из музыкальной жизни России.

- Для фонда сотрудничество с Okko – одно из важнейших направлений развития, так как благодаря онлайн-платформе каждый может в удобное для себя время посмотреть программы, посвященные музыкальной истории России. Такого контента сейчас крайне мало – такие программы особенно актуальные сегодня и нужны для развития кругозора, интеллекта и воспитания гордости за свою страну и ее великую культуру у самой широкой аудитории россиян, - рассказала президент фонда, телеведущая, Мисс Вселенная Оксана Федорова.

Съемки программ проходили в музеях и усадьбах, театрах и парках, уникальных храмовых комплексах, которые хранят память о музыкальных деятелях, создававших основы национальной музыкальной школы. Героями программ стали такие великие личности как П.И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков, М.П. Мусоргский, А.Н. Скрябин, С.В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, В. В. Андреев, С. Я. Лемешев, С. С. Прокофьев, Г. В. Свиридов и многие другие деятели культуры и искусства, наследие которых – мощный фундамент и источник вдохновения для музыкантов современной России и юных талантов.

Второй сезон проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» будет посвящен 2 столицам: Москве и Санкт-Петербургу и новые выпуски также в ближайшее время будет доступны в Okko.

Смотрите первый сезон проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие» в Okko.

Информация о фонде Оксаны Федоровой

Благотворительный фонд создан в 2009 году известной телеведущей, Мисс Вселенная Оксаной Федоровой в целях создания и продвижение культурно - просветительских программ и проектов, направленных на поддержку и популяризацию культурного наследия, духовных и семейных ценностей России, а также патриотическое воспитание молодежи. Фонд находится в Москве, не имеет филиалов и отделений.