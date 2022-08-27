Уроки истории без искажений, украинский язык не запретят

Подразумевается прежде всего унификация программ обучения и методик, обновление существующей образовательной инфраструктуры и материально-технической базы в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях.

Благодаря переходу на российские ФГОСы (федеральные государственные образовательные стандарты) донбасские школьники смогут свободно поступать в любые российские вузы. Это откроет для выпускников большие возможности при выборе профессии.

Новые учебники и тематические занятия

Надо понимать, что с ног на голову педагогический процесс не перевернут. В республиках уже не первый год используют в работе стандарты, основанные на российских программах. В ЛНР перешли на них в 2018 году, а в ДНР с самого становления - с 2014-го. Зато школьников освобожденных территорий Украины ждет много нового. Тем не менее учителям всех регионов потребовалась переподготовка. Общее количество учителей из Донбасса, которые проходят и еще пройдут обучающие курсы в России, - порядка 15 тысяч.

Переподготовка коснется истории России, русского языка, литературы, предметов естественно-научного направления.

На курсах донбасским учителям рассказывают о российских писателях и поэтах, исторические вехи преподносят без выдумок. Знакомят с учебниками, по которым учат в российских школах, а также с тем, как проходит ЕГЭ и ОГЭ.

А еще большой блок посвящен психологии - по возвращении домой донбасским педагогам предстоит учить детей, переживших обстрелы.

Стоит сказать, что к 1 сентября «Единая Россия» вместе с Минпросвещения все школы Донбасса обеспечит российскими учебниками. В библиотеки поступит почти 3,5 миллиона книг.

А еще с сентября в школах Донбасса введут тематические занятия «Разговоры о важном». На них школьники будут обсуждать фундаментальные вопросы о роли семьи, человеческих качествах, знаковых вехах истории, современных процессах.

ВАЖНО!

Школьникам в Донбассе и на освобожденных территориях разрешат изучать украинский язык.

- Мы в отличие от украинской власти ничего запрещать не собираемся. Для тех ребят, которые хотят изучать украинский язык, эта возможность будет предоставлена. Поступать так, как поступают эти моральные уроды, мы не будем, - подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак (на фото).

Как учили детей раньше

Русский язык изучался как язык меньшинств и не во всех школах, поэтому дети им не владели в полной мере. Основной язык - украинский. Русскоязычные дети проходили обучение на украинском языке.

Дети изучали только историю Украины.

Школьникам в рамках географии подробно рассказывали только про Украину.

Отсутствие такого предмета, как обществознание или правоведение.

ВНО (внешнее независимое оценивание) - тестирование с выбором ответа. Результаты экзаменов позволяли поступить только в вузы Украины.

Что будет с 1 сентября

Школьники будут изучать русский и, по желанию, украинский языки одинаковое количество часов в неделю.

Теперь учащимся будут давать полноценные знания, начиная от правления князей Киевской Руси и заканчивая современными историческими событиями.

Дети будут изучать мировую географию, в рамках которой подробно познакомятся с территориями России, Донбасса и Украины.

Появятся уроки обществознания. По этому предмету выпускники смогут сдать экзамены.

Введение тематических занятий «Разговоры о важном», психологическая помощь для детей, переживших тяжелое время.

Выпускники будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ. Результаты позволят поступить в любой российский вуз.