Дети возвращаются домой радостными и счастливыми

Больше 6 тысяч детей из Донецкой Народной Республики принимают участие в программе «Университетские образовательные смены» Минпросвещения и Минобрнауки России. Из них более 1700 ребят приехали из освобожденных городов, включая Мариуполь и Волноваху.

В рамках проекта «Университетские смены» подростки 12 - 17 лет проходят образовательные программы на базе ведущих университетов России. Для них устраивают обзорные экскурсии, посещение музеев, театров, исторических памятников, мест героических сражений Великой Отечественной войны.

МАЛЬЧИК-ГЕРОЙ ПОПАЛ В «АРТЕК»

Арсен Попов - герой из Мариуполя. В «Артеке» он прошел туристическую и альпинистскую подготовку.

Один из участников программы - 14-летний волонтер из Мариуполя Арсен Попов. Он прибыл на смену в Международный детский центр «Артек». Во время освобождения Мариуполя от украинских боевиков подросток помогал в городской больнице № 2 принимать раненых и разбирал завалы, за что был награжден главой ДНР Денисом Пушилиным медалью «За отвагу».

Арсен - самый молодой волонтер, работавший во второй больнице. За время военных действий парень увидел множество людского горя, которое не должен был видеть в силу своего возраста. Но это совершенно не сделало его черствым, не испугало и не сломило.

- Я пришел на работу, надел форму, и буквально за час привезли пять раненых. В их числе были двое детей с ранениями в лицо. Они чудом остались живы. Я помог донести их до палаты, - вспоминает Арсен Попов.

Сам Арсен из многодетной семьи. В «Артеке» он прошел туристическую и альпинистскую подготовку.

ПОСЕТИЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И ТУЛУ

Еще 350 школьников и 19 учителей из Мариуполя отдохнули в лагере «Дружных» в Петербурге. Их место заняла уже третья группа из города, который противостоял боевикам-националистам.

Каждый день был расписан буквально по минутам - экскурсии, а также развлекательные, спортивные и образовательные занятия. Программу под названием «Петербургские каникулы» разработал педагогический коллектив школы № 631.

Всего за лето под Петербургом отдохнут и пройдут образовательные программы полторы тысячи детей из Мариуполя. Каждый из них на память получит персональный альбом с фотографиями.

Мариупольчанка Ирина Бережнова (на фото) участвовала в программе «Университетские смены» в Туле.

- Во время боев за Мариуполь мы с семьей сидели в подвале, - вспоминает Ира. - Недели две точно. Взрослые в моменты тишины пробирались за продуктами в свои квартиры. Было громко от разрывов снарядов, страшно. Думала, никогда не избавлюсь от кошмаров. Но поездка в Тулу меня окрылила.

С ребятами из освобожденных городов работали психологи, было много экскурсий, активного отдыха.

- Из ДНР в нашу смену приехали 60 ребят, - рассказывает Ирина. - Запомнилась игра на сплочение. Подружилась со многими. А еще пересмотрела свой выбор будущей профессии. Раньше хотела стать телеведущей, но Тульский педуниверситет помог посмотреть на карьеру иначе - стану учителем! Тем более, по словам ректора, это скоро будет самая востребованная профессия. Впечатления от поездки незабываемые. В возрождающийся город я вернулась другой.

ПОЕЗДКА В ТАТАРСТАН

Также дети с освобожденных территорий ДНР отдыхают и участвуют в образовательных мероприятиях в детских лагерях на территории Высокогорского и Зеленодольского районов Республики Татарстан.

Для них подготовлены обзорные экскурсии, краткосрочные образовательные интенсивы, лекции, просветительские акции, мастер-классы, конкурсы и т. п. Особое внимание уделяется межкультурным связям многонационального народа России, ценностям Родины, человека, дружбы, здоровья и семьи.

Программа «Подвиг России», с экскурсиями и мероприятиями, посвященными Великой Отечественной войне, дает возможность вживую прикоснуться к истории, в том числе изучая реальные архивные документы. И, конечно, много внимания уделяется спорту.

В Уфе, помимо всего прочего, подростки вышли на связь с МКС. Они пообщались с Героем России Олегом Германовичем Артемьевым в рамках второй его экспедиции на космической станции.

ПОДРУЖИЛИСЬ С СЕВЕРЯНАМИ

Школьники из освобожденной Волновахи проводят летний отдых вместе со сверстниками с Ямала.

- Решили присоединить к нашим ребятам детишек из Волновахи, мы помогаем ее восстанавливать. Детки оказались там в очень тяжелой ситуации, важно их вытащить, показать другую картинку, встряхнуть, провести через образовательные программы. Это доброе дело, которое мы сделаем, - рассказал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа России Дмитрий Артюхов.

Ранее Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района Константин Зинченко подписали договор о сотрудничестве. Ямал поможет району восстановить разрушенную в ходе боев инфраструктуру, а также организовать детский отдых.