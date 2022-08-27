Народный фронт помогает всем нуждающимся на освобожденных территориях ДНР

ПРОТЯНУЛИ РУКУ В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ

Народный фронт продолжает поддерживать мирных жителей на освобожденных территориях ДНР. В президентском движении рассказали «Комсомолке», что адресная помощь оказывается людям, населенным пунктам, и социальным учреждениям по их запросам.

- Помощь заключается не только в конкретных вещах, продуктах, медикаментах, позволяющих закрыть какие-то базовые потребности, но и в моральной поддержке, - отметили волонтеры.

Представитель Народного фронта в ДНР Сергей Самохин привел пример адресной помощи жителю поселка Ялта, что на Азовском побережье. Молодой мужчина 1989 года рождения получил серьезную травму и теперь прикован к инвалидному креслу.

- Ему нужны в большом количестве катетеры, пеленки и прочие расходные медицинские материалы. В этой ситуации он и его близкие думали, что обречены, боялись, что выжить будет трудно. Но обратились к нам, мы приехали, привезли все, что они просили на месяц, - рассказывает Сергей Самохин. - Они были сначала шокированы, удивлены, а потом плакали, но это были слезы радости. Мы делаем это потому, что понимаем, что надо помогать нашим людям!

Мирные жители благодарны волонтерам президентского движения за то, что они протянули руку помощи в такое трудное для них время.

- Мы были на грани жизни и смерти. Взрывы еще слышны. Кушать и пить нечего. Страшно. А тут приехали волонтеры, раздали продуктовые наборы, воду, свечи, спички, лекарства - обеспечили всем, чтобы мы выжили, - вспоминает события жительница Мариуполя Светлана. - Благодаря этой помощи мы не погибли от голода. Тянули, делились с другими и выжили. Пусть этих людей хранит Господь. Они делают очень добрые и светлые дела.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ

Народный фронт оказывает мирным жителям не только плановую помощь, но и экстренную.

- Как-то мы ехали в Мариуполь по вопросу поставки муки на хлебопекарню в Мангуше, - вспоминают волонтеры. - Путь пролегал через освобожденную территорию - поселок Новотроицкое. Бегает много детишек вдоль дороги, руками машут. Мы остановились, спросили, нужно ли что.

Дети рассказали, что они из многодетной семьи, выживать тяжело - в первую очередь нет еды, одежды. Позвали родителей. Представители Народного фронта сразу достали продуктовые наборы, которые уже были в машине, отдали людям.

- В следующий раз заехали уже целенаправленно, привезли продукты и одежду. Дом этой семьи у моста. Дети в благодарность соорудили там при въезде установку под российский флаг, повесили его, и теперь триколор приветствует всех проезжающих.

Также во время освобождения от украинских националистов многие семьи теряли связь с близкими, а Народный фронт помогал разыскивать пропавших.

- Всем обратившимся за помощью в поиске родственников помогали сотовой связью и продуктовыми наборами, - говорят волонтеры президентского движения.

ДЛЯ СКОРЕЙШЕЙ ПОБЕДЫ

Народный фронт продолжает реализовывать масштабный проект помощи военным подразделениям республик Донбасса - «Все для победы».

- Военкоры, актеры, общественные деятели призывают граждан помочь бойцам и курируют сбор средств. Мы оптом закупаем гуманитарный груз и доставляем на передовую, - рассказывают волонтеры президентского движения.

В начале августа 3-й отдельной бригаде спецназначения Народной милиции ДНР привезли квадрокоптеры, тепловизоры, оптику, бронежилеты, каски и многое другое. Сбор для этого подразделения курировал чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

- Машинка пригодится в бою, - сказал боец с позывным «Алтай» про новую модель квадрокоптера, доставленную Народным фронтом. - Такую в 3-й бригаде еще не испытывали. Современная война показывает, что без таких вещей боевую работу вообще выполнять невозможно. Это и корректировка артиллерийского огня, и вскрытие огневых точек противника, вся работа происходит с помощью техники. Такую будем осваивать впервые, будем учиться, набираться опыта.

Каждому обратившемуся подразделению потребности закрывают по списку, которое предоставило командование.

- Передача снаряжения и техники происходит регулярно, - подчеркивают в Народном фронте. - Через сайт проекта «Все для победы» (Pobeda.onf.ru) россияне оказывают помощь и мирным жителям Донбасса и освобожденной Украины. Сбор курирует телеведущая Первого канала Полина Цветкова.