Иван Ургант сделал заявление: "Я про Россию никогда не забывал! И никуда не хочу уезжать"

Иван постоянно шутил

Пятничным вечером заглянувшие на YouTube пользователи могли подумать, что случайно оказались в студии "Вечернего Урганта". Телеведущий за столом с ноутбуком, диванчик с двумя гостями - онлайн-шоу об IT-образовании, куда Ивана на один вечер позвали ведущим, обустроили в привычных декорациях популярной телепрограммы.

Сам Иван Ургант выглядел соответствующе: классический костюм, белая рубашка, свежевыбритые щеки. О неформальной обстановке говорил разве что крупный браслет на руке, который ведущий то и дело в шутку пытался прорекламировать - мол, чтобы подзаработать в нелегкую годину. Да и в целом, Иван постоянно шутил, демонстрируя прекрасную юмористическую форму.

Сайт kp.ru с трудом, но все же осилил трехчасовой айтишный эфир, сплошь напичканный рекламой дистанционного образования и выжал из него Ургант-экстракт. Вот о чем шутил и вполне серьезно говорил телеведущий (простите, но шутки мы помечать не станем - такой вот квест).

- Как я рад вернуться к работе! Впервые за полгода наконец-то нормально накрасил глаза!

- Как-как получить новую специальность? Не то чтобы мне это сильно надо... У меня, слава богу, работа есть!

- Почему вы пошли учиться туда, куда пошли? Напишите нам в чат. Вот, например, ответ: "Родители надавили".... пишет Гном Гномыч из Москвы!

- Да сегодня даже в театре Бабкиной знают, что такое IT. У них ведь есть собственный сайт!

- Вот пишут люди: "Мне 56 лет. Я решил поменять профессию, потому что она очень устарела". Это Дмитрий из Москвы, у которого вести "Голос" больше нет сил.

- Знаете, а я три последних месяца учу французский язык. И мне нравится, я получаю огромное удовольствие.

- Кто самый модный жених? Тимати, конечно. Был и остается, он никогда не женится.

- Я про Россию никогда не забывал! Человек никуда не хочет уезжать, я по себе знаю.

- Я мечтаю только об одном: жить как можно ближе к работе. Никто не хочет менять привычное и любимое.

- Я объездил весь мир не по своей воле. Единственное, что мы не сняли с Познером - одноэтажный Сальвадор!

- Нигде приложения - доставка еды, самокаты, такси и другие - не работают так, как в России. У нас это лучше всех!

- HH - это что такое? Что, сразу видно, что я не искал работу? Ну не на Хед Хантере же мне ее искать!

- Мы с вами сидим три часа уже, давайте показывать кюар-код со скидкой. А то у меня уже задница как кюар-код!

- А есть вообще минусы у айти? Ну, кроме того, что нужно мазаться кремом от пролежней?

- Какая самая крутая программа в России? Даже не буду называть. Что мы, "Мужское и женское" забыли?

- Я Ванька - Золотая ручка! Откуда они знают мое детское прозвище? Откуда они знают, что я гадал морякам в порту..?

- Ребят, все устали и ваш юмор тоже. Сейчас мы наконец призы разыграем. И потом вы пойдёте спать, а мы с ребятами уже пойдём писать. Ха! Шутка. Я велосипедист и всегда ношу большой памперс.

- Три часа я с вами провёл. Редко когда я так с двумя мужиками на три часа зависаю. И в вам скажу: что-то в этом есть!

Кстати, в финансовом плане для Ивана Урганта это был обычный корпоратив. А значит, за три часа телеведущий мог заработать около 75 тысяч евро или 4,5 млн рублей: такова его стандартная такса за частные мероприятия.