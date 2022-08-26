Канцлер Шольц может стать спасителем Европы

Если ты премьер и думаешь о благополучии экономики своей страны и ее народа, сделай что-то, а не смотри печально в чрево застрявшей в Германии турбины Фото: REUTERS

26 августа стоимость газа на Лондонской бирже превысила 3.400 долларов за тысячу кубометров. Причина, как объясняют западные эксперты, в том, что Газпром останавливает единственную турбину, которая еще гонит газ по «Сверному потоку-1» (СП-1) в Европу, на несколько дней на профилактику. Все уже с каким-то обреченно-нездоровым азартом следят за ралли цен на голубое топливо: ну, а выше-то когда поднимутся? Прогнозы на зиму - 5 тысяч. Это, как предрекают, для многих европейских стран настоящая катастрофа. Неужели нельзя ее предотвратить?

Можно. И главную роль здесь должна сыграть только Германия. Но нынешний немецкий канцлер Олаф Шольц, человек с вечной робко-извиняющейся улыбкой, только имитирует попытки найти решение газовой проблемы. Его задумчивый взгляд в лоно сименсовской турбины, великодушно присланной после ремонта из Канады, не способен телепортировать ее в Россию. Как предельно ясно разъяснила наша сторона, требуются британские и канадские гарантии, что к этой и другим турбинам для газопровода, контракт на обслуживание которых Газпром заключил с «Сименсом», не будут применены уже введенные санкции. То есть: вы уберите санкции, а мы заберем турбину. Но ни Лондон, ни Оттава, ни даже Брюссель никак не реагируют на грустный взгляд Шольца и не спешат вывести эти турбины из-под санкций.

Бедный Шольц ездит, звонит, даже, похоже, умоляет партнеров помочь запустить «Северный поток-1» на полную мощность - а сейчас он работает лишь на 20 процентов, - но те делают вид, что его то ли не поняли, то ли не расслышали… А по сути просто посылают, как у нас сказали бы, куда подальше. Порой это выглядит просто как издевательство. Иначе и не истолковать заявление министра иностранных дел Канады, где на днях побывал Шольц со своими газовыми мольбами, что канадцы, дескать, готовы ремонтировать и поставлять все шесть (!) турбин для СП-1. Газпром тут же разъяснил: никаких турбин сейчас в Канаде нет. «Катают» Шольца союзнички, может, поэтому и лицо у него такое страдательно-грустное с вымученной улыбкой. Ведь должен же он понимать, о чем речь.

А речь об очень простом: зачем Канаде оказывать в нынешней ситуации помощь «Сименсу», если эта компания - прямой конкурент «Дженерал Электрик»? Канадцам и американцам гораздо выгоднее наращивать поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Европу по сверхвысоким ценам, чем заботиться о ее снабжении гораздо более дешевым российским трубопроводным газом. Главное при этом делать вид, что помочь-то мы хотим, как не помочь европейским друзьям, да вот русские заартачились. На самом деле им на экономические интересы Европы, и в первую очередь Германии, - плевать.

Ведь вся многолетняя политико-экономическая сага вокруг «Северного потока -2» (СП-2) именно для этого и была затеяна - не дать проекту заработать и расчистить европейский газовый рынок под заокеанский СПГ. И ведь пока получается. Энергетические транснациональные компании, например, Шелл и Экксон-Мобил, как показывает их отчетность за этот год, резко нарастили свои доходы. А европейцы резко увеличили расходы на энергоносители и принимают унизительные меры экономии ставших на вес золота газа и электричества.

Самое необъяснимое - почему эта предельно ясная и вызывающе циничная ситуация «проглатывается» европейцами? Не прибалтами или восточноевропейцами, которым что скажут, то они и сделают, а грандами ЕС, прежде всего - Германией. То есть тем самым Шольцем, который был вице-канцлером при Ангеле Меркель, а она, как помним, даже договорилась с Байденом о том, что СП-2 должен заработать. Ведь сегодня его запуск одним махом решит все проблемы: труба, уже заполненная техническим газом, лежит у германского берега.

Но нынешний канцлер не устает повторять: СП-2 запускать нельзя, потому что он не был сертифицирован. Это как нельзя, если у тебя в стране от супердорого газа промышленные гиганты закрываются? Почему нельзя, если бюргеров уже учат, как зимой печки-буржуйки в квартирах ставить, чтобы не замерзнуть? Если ты премьер и думаешь о благополучии экономики своей страны и ее народа, сделай что-то, а не смотри печально в чрево застрявшей в Германии турбины. Даже однопартийцы уже не понимают: какая разница, по какой трубе, СП-1 или СП-2, идет газ в Европу, все равно он - российский.

Чего же боится Шольц? Чем его так запугали американцы, что даже стремительно ухудшающаяся ситуация в стране не способна подтолкнуть его к решительному шагу? Вон, даже младшие братья по евролагерю, болгары, поначалу гордо отринувшие возможность получать российский газ за рубли, сейчас передумали и опять хотят договариваться с Газпромом. Честное слово, даже неловко как-то за канцлера становится. Все ждут от него решительного шага, а он для него даже ногу занести боится. Ведь если все-таки найдет смелость для решительных действий, его немцы, уж точно, не осудят. Но ему, похоже, важнее, что скажут американцы?

Что ж, пусть сам разбирается. Мы в этой ситуации - терпеливые зрители. Нам спешить некуда, у нас газ горит, вода капает, батареи через пару месяцев горячими станут. Да и немцев нам, по большому счету, не жалко: не мы хотели, чтобы им было хуже, а они стремились нас «наказать». А вот оно как получилось…