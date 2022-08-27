Анфиса Чехова рассказала, как в США относятся к русским

Анфиса Чехова. Фото: соцсети.

Анфиса Чехова путешествует по США. Телеведущая выбрала для отдыха штат Техас и уже побывала в Остине, Хьюстоне и Далласе. Спустя неделю своей поездки Анфиса ответила на наиболее интересующий ее подписчиков вопрос: как в США относятся к русским? Анфиса решила посвятить этому отдельный пост.

- Люди здесь вообще очень отзывчивые и общительные. В процессе разговора спрашивают: «Where are you from?». Я отвечаю, что я русская. В ответ мне широко улыбаются и говорят: «Welcome». Никаких кривых улыбок или агрессии. Люди продолжают общаться дальше, речь даже не заходит о политике, – написала Чехова на своей странице.

Отправляясь в поездку, 44-летняя Анфиса предупредила: она отправляется в США не отдыхать, а жить. Теледива сообщила, что пробудет за океаном месяц. Возвращается в Россию она пока не собирается.

- Такой уж я родилась, смена локаций мне необходима как воздух… Где бы я ни жила, мне везде тесно. Мой мир шире, чем одна страна, один город и одна улица, - назвала причину переезда за границу Чехова.

Телеведущая путешествует по штату Техас. Фото: соцсети.

Ради поездки в США Анфиса пропустит начало учебного года своего 10-летнего сына Соломона. Скорее всего, пока телеведущая летает по миру, водить мальчика в школу будет ее бывший муж, актер Гурам Баблишвили и его новая жена Юлия. Весной Анфиса сорвала сына с занятий в разгар учебного года и привезла его на Бали. На острове она решила отдать его в местную школу. Правда, занимался в ней Соломон всего пару месяцев.

После возвращения с Бали Анфиса в соцсетях ответила на слухи о своей эмиграции. Чехова сообщила, что не собирается менять страну.

- Я вернулась в Россию. Несмотря на все сплетни о моей эмиграции. Я никуда не сбежала, и от Родины не отрекалась. Я не патриот, я просто родилась и выросла в России и люблю ее на глубинном уровне, вне зависимости от политики и условий проживания, - рассказала Анфиса.

При этом телеведущая не исключает, что в будущем может все-таки переехать в другое место, поскольку она обожает путешествовать и всегда открыта для всего нового.

- Не исключаю, что однажды могу переехать жить в другую страну, но не от того, что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту, - заявила Чехова.

Анфиса часто отправляется в поездки. До того, как в марте поселиться на Бали, Чехова успела в январе слетать на Сейшельские острова.