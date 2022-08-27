Исследование: даже 10 минут ходьбы в день после 80 лет продлевают жизнь

Ходьба не менее одного часа в неделю полезна для людей в возрасте 85 лет и старше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врачи представили новые данные о том, что влияет на продолжительность жизнь у октогерианцев (людей после 80 лет).

В этом исследовании изучалась связь между ходьбой и риском смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые заболевания, среди взрослых в возрасте 85 лет и старше. В исследовании приняли участие 7047 взрослых в возрасте 85 лет и старше, прошедших Корейскую национальную программу скрининга здоровья в период с 2009 по 2014 год.

- Люди с возрастом с меньшей вероятностью выполняют рекомендации по физической активности, - говорит автор исследования доктор Му-Ньюн Джин из больницы Сангье Пайк Университета Индже, Сеул, Республика Корея. - И зря. Наше исследование показывает, что ходьба не менее одного часа в неделю полезна для людей в возрасте 85 лет и старше. По нашим данным, по сравнению с малоподвижными людьми, те, кто ходил пешком не менее одного часа в неделю, имели на 40% более низкие относительные риски смертности от всех причин, включая сердечно-сосудистые, соответственно.

Независимо от возраста, всем взрослым людям рекомендуется заниматься не менее 150 минут в неделю упражнениями умеренной интенсивности. Или же 75 минут в неделю интенсивными упражнениями. Но чем старше становятся люди, тем меньше у них активность. А учитывая сидячий образ жизни у многих из нас, к пожилому возрасту желание заниматься пропадает вовсе.

«Наше исследование показывает, что ходьба даже всего один час в неделю полезна для людей в возрасте 85 лет и старше по сравнению с полной неактивностью. Главная мысль, которую нужно вынести — продолжайте ходить всю жизнь. Хотя бы по 10 минут в день», - подытоживает корейский ученый.

КСТАТИ

Главное лекарство - физическая активность

В пожилом возрасте движение важнее, чем в молодом, уверены гериатры, врачи, занимающиеся болезнями в пожилом возрасте. Движение — это самое дешевое и простое «лекарство», которое помогает снижать инсулинрезистентность, холестерин, нормализует высокое давление, «нагоняет» хороший сон, а также помогает снижать вес. И ни один препарат в мире не заменит это бесплатное лекарство. Немного о принципах движения у пожилых людей:

+ Старайтесь двигаться каждый день, не давайте себе поблажек: даже если болят суставы, потихонечку разминайте их и продолжайте двигаться.

+ увеличивайте нагрузки, начинайте с малого (например, начните с трех неглубоких приседаний, держась за ручку двери, добавляя по одному приседанию каждые три дня);

+ занимайтесь регулярно. Всего 30-40 минут в день аэробной физической нагрузки (быстрая ходьба, скандинавская ходьба, плавание) это лишь два процента времени в сутках.

И обязательно гуляйте!

В ТЕМУ

Россиян приглашают посоревноваться в командной ходьбе

Лига здоровья нации при поддержке Министерства спорта приглашает любителей ходьбы объединиться в команды и принять участие во всероссийском чемпионате по фоновой ходьбе «Человек идущий». С 10 сентября начинается отборочный, предварительный этап соревнований. А пока можно организовывать команды и тренироваться. Для этого зарегистрируйтесь на сайте.

Во время чемпионата его участники каждый день в течение двух месяцев проходят по паркам, скверам, лесам, улицам, маршрутам и дорогам. То есть меньше ездят на транспорте, больше двигаются пешком.

«Соревнования по фоновой ходьбе дают прекрасную возможность каждому из участников проверить свои физические способности, продемонстрировать стойкость и умение точно рассчитывать свои силы», - говорит Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.