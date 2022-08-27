Ричард Блэк: "Нам все равно, сколько украинцев умрёт"

Видео это было записано еще в конце апреля, но должное внимание почему-то ему уделили только сейчас

В Сети сейчас завирусилось видео американского экс-сенатора республиканца Ричарда Блэка, который предельно откровенно рассказал о том, как развивались события на Украине, и кто за ними стоит. Примечательно, что видео это было записано еще в конце апреля, но должное внимание почему-то ему уделили только сейчас.

- Нам все равно, сколько украинцев умрёт. Сколько умрёт женщин, детей, гражданских, военных. Это как важный футбольный матч, и мы хотим победить, - предельно откровенно объяснил ситуацию бывший сенатор и не стал взваливать ответственность за конфликт на Москву. - Военно-тактическая наука предполагает соотношение 3:1 между атакующими войсками и обороняющимися - только в этом случае у атаки есть возможность одержать победу на поле боя. Однако к началу спецоперации ВС РФ имели на данном участке лишь 160 тыс. человек личного состава, в то время как Украина сосредоточила 250 тыс. человек для нападения на Донбасс. Россия не планировала вторжение заранее. Путин был вынужден напасть, чтобы предотвратить нападение Украины на Донбасс.

Другой нюанс, на котором он заострил внимание, касался разницы между поведением России на Украине и американских войск во Вьетнаме.

- Россия полностью доминирует в воздухе. Но обратите внимание на то, что русские самолеты не бомбят центр Киева, правительственные здания и кварталы, критически важную для Украины инфраструктуру энергообеспечения и водоснабжения. Это происходит потому, что в России все еще возлагают надежду на мирный исход конфликта, - напомним, это говорилось в конце апреля, когда и у нас были еще крепки некоторые мифы, а многие проводили границы, разделяющие ВСУ и нацистские добробатальоны типа запрещенного в России полка "Азов". - Россия старается не наносить урон гражданским украинцам, так как считает их братьями-славянами. В отличии от американских танков во Вьетнаме, российские останавливались перед мирной толпой в первые дни вторжения. Мы бы их просто раздавили в такой ситуации, даже не сделав предупредительного выстрела.

И ведь и в этом прав экс-сенатор. Много воды утекло с тех пор, но правительственный квартал в Киеве до сих пор стоит в целости и сохранности.

Что же касается перспектив урегулирования конфликта, то Блэк еще в то время объяснил, почему здесь не стоит ждать какого-то решения от Киева.

- Украина не может принять решение про мир. Решение про мир может быть принято только в Вашингтоне, но пока мы хотим продолжать эту войну, мы будем воевать пока не умрёт последний украинец, - резюмировал в этом видеоролике Блэк.

Но в то же самое время Блэк, а это уже совершенно другое его выступление, в конце июня, объяснил, почему не стоит ждать приемлемого решения и от Вашингтона.

- Так получилось, что я республиканец. И у нас есть два сенатора-республиканца в США, которые сказали: нам, возможно, просто придется применить ядерное оружие против России. Это безумие. Я думаю, важно, чтобы люди начали обсуждать, каково значение термоядерной войны, - продемонстрировал Ричард поразительное для американца здравомыслие и описал возможные последствия прямого столкновения России и США. - Россия примерно сравнима с Соединенными Штатами по ядерному арсеналу. У них есть гиперзвуковые ракеты, которых нет у нас. Они могут полностью избежать любого своевременного обнаружения и могут запускать ракеты из России, которые достигнут Сан-Франциско, Лос-Анджелеса, Чикаго, Детройта, Балтимора, Вашингтона и Нью-Йорка. И если вы подумаете, к примеру, о Вирджинии, где я живу, в свете развязывания ядерной войны, имейте в виду, что у них также есть очень большой и эффективный флот атомных подводных лодок, которые находятся у берегов Соединенных Штатов. У них есть большое количество ракет с ядерными боеголовками, они могут обойти любую нашу оборону. Так что вся Северная Вирджиния была бы фактически уничтожена. Пентагон находится в округе Арлингтон, он был бы просто светящейся массой расплавленного песка. Намного миль вокруг не осталось бы ни одного выжившего. Сразу за Потомаком в столице страны не осталось бы никого. Здание Капитолия исчезнет навсегда, все памятники, все это великолепие – ничего не останется. И можно продолжать в том же духе. Если говорить о Нью-Йорке, не только все будут убиты, но, вероятно, люди не смогут жить там даже сотни лет спустя. Это не только перестало бы быть местом бурной человеческой жизни, но и замерло бы, может быть, на полтысячелетия, а восстановление цивилизации было бы невозможно.

- Нам нужно понимать всю серьезность того, что мы делаем, - заключил Блэк. - Русские находятся в зеркальной ситуации, потому что для них жизненно важно остановить дальнейшее продвижение НАТО прямо на Украину, прямо к их границам. Они не могут позволить себе не участвовать в этой войне, они не могут позволить себе не выиграть эту войну. Поэтому, я думаю, что игра с этой постоянной эскалацией войны, которая на самом деле ведется в незначимом для американцев месте – на Украине, по сути, бессмысленна. Это никак не влияет на нашу повседневную жизнь, и все же мы играем в эту безрассудную игру, рискуя жизнями всех людей в Соединенных Штатах и Западной Европе ни за что, абсолютно ни за что.

И, буквально на днях, он же заявил, что "США определенно не допустят никаких переговоров до промежуточных выборов", которые состоятся осенью нынешнего года.

Более того, до этого не поменяется даже риторика в американских и европейских мейнстримовых СМИ: "Американцы не знают, что Украина проигрывает военные действия. Существует довольно малая группа людей, которые понимают реальную ситуацию".

Ну, и в качестве изюминки на тортике, Блэк рассказал, кто, по его мнению, в реальности стоит за всей нынешней заварухой.

- НАТО хочет, чтобы вы верили, будто военные действия начались в феврале этого года. Но они не начинались тогда, а были спланированы еще до 2014 года. Это следствие безрассудных действий Барака Обамы. Президент Обама требовал от США более агрессивных действий в Украине, - пояснил бывший сенатор, участник войны во Вьетнаме, пилот боевого вертолета, совершивший 269 боевых вылетов, кавалер медали "Пурпурное сердце". - В результате, естественно, было создано марионеточное правительство, настроенное против России и русскоязычного населения на Украине.

Право слово, лучше бы в европейских парламентах вместо бесконечных выступлений Зеленского хотя бы один раз послушали этого американца, который прекрасно знает американскую военно-политическую кухню, поскольку, помимо того, что он был сенатором, начав служить рядовым, Блэк закончил военную службу в должности руководителя Департамента уголовного права вооружённых сил США в Пентагоне.