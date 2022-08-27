Арестович в очередной раз "разбомбил" Россию

Алексей Арестович намедни совершенно разошелся в эфире YouTube-канала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская пропаганда переживает очередной приступ "бойового гопака" и "влажных мрий" в полном соответствии с постулатами Геббельса. Это уже стало традицией, ведущей свое начало еще с 1945-го: чем хуже обстоят дела, тем злее, беззастенчивее и разнузданнее становится пропаганда. Точно так же, как Геббельс в марте-апреле 45-го обещал появление чудо-оружия, которое моментально отбросит советские войска от Берлина к Москве, так и сейчас украинские пропагандисты обещают всесокрушающие победы украинского оружия. И в обоих случаях это должно происходить в будущем.

Алексей Арестович намедни совершенно разошелся в эфире YouTube-канала "Ukrlife" и пообещал, что в следующем году Россия будет озабочена не наступлением на Украине, а обороной своих Белгородской, курской и Ростовской областей.

- Я не вижу никакой затяжной войны. Максимум, который я вижу, это неблагоприятный вариант, это лето следующего года, и всё закончится. Просто они не выдержат экономически и по отсутствию вооружения и личного состава, - разглагольствовал он, рассказывая про Россию в 2023-м.

- Несколько этапов пролома, два-три, не больше, и мы их просто вышвыриваем с нашей территории, причём реально я говорю даже из Крыма. Я говорю без всякого оптимизма. Мы их выкинем из Крыма и Донбасса, - пообещал Алексей, также известный под кличкой "Люся". - Поэтому речь будет идти об обороне Ростовской, Белгородской и Курской областей. И периодически вспышки, там инциденты, пограничные обстрелы будут идти до весны, до лета, и после этого сойдут на нет, но это будет зависеть от темпов развития событий внутри самой России, сохранит Путин власть, не сохранит, кто придёт после Путина. Вот примерный сценарий войны. Оно так и будет с небольшими вариациями.

С каждой следующей фразой Алексея все больше захватывали "влажные мрии" украинства. "Люсю", что называется "бомбило" не по-детски, возможно, от "прихода". Он стал уже буквально походить на сына турецкоподданного, рисующего перед восторженной толпой новых нью-васюковцев картины ослепительного будущего.

При этом, чтобы подкрепить свои сальные мечтания о будущей победе украинцев, Арестович поделился якобы инсайдом о том, что Москва уже сейчас готова выходить из военных действий на украинских условиях. Вот только некоторые в Кремле пока сопротивляются такому варианту развития событий.

- Ещё один вариант – внезапное заключение мира путём тотальных уступок нам, то есть полного выхода со всей территории. Как опция оно лежит на столе вариантов, они всерьёз это рассматривают. У них два варианта – выйти отовсюду кроме Крыма, Донбасса на 23 февраля. Они предлагают, более того, как предложение, - поделился Арестович "тайной" и "совершенно секретной инвормацией" не меньше, чем из самого Кремля. - Второй момент, это полностью убираться, но менять на серьёзные бонусы какие-то ну типа невступление в НАТО. Но президент (Зеленский) в обращении всё сказал: ребята, ничего, даже не думайте, а если будет суд над "азовцами", то мы в принципе выходим из переговоров, и дальше только физический вынос ногами вперёд отсюда, никаких других вариантов.

Из чего следует, что Путин чуть ли не больше всего боится, чтобы Зеленский не вышел окончательно из формата "переговоров". Такое ощущение, что то ли "Люсю" покусала бешеная собака, то ли Арестович сам такую собаку покусал.

Лучше всех, при этом, Арестовича опровергает сам Арестович, заявивший несколько ранее: " Национальная идея Украины — это врать себе и другим, потому что если сказать правду, то рухнет все и надо будет придумывать, что-то другое. Вот такое у нас базовое противоречие".

Кушайте, украинцы, не обляпайтесь. Вас опять обманули, как последних лохов.

А когда российские войска подойдут к Киеву (не оставляет украинское руководство уже никаких иных вариантов), Арестович наверняка объявит, что со дня на день Зеленский выбросит десант ВСУ на Красной площади в Москве.