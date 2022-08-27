Как морская аборигенка попала сюда – загадка, ведь эта ферма на юго-западе Виктории расположена примерно в 35 километрах от океана

Далеко, далеко на лугу пасутся ко…

Вот краткая фабула происшествия:

На молочной ферме близ маленького городка Симпсон в австралийской Виктории, на юго-западе штата, случилось вот что. Фермерша Ширли МакГи была сбита с толку, обнаружив прибавление к своему стаду крупного рогатого скота, когда в большом загоне для коров на зеленой лужайке увидела тюленя. Реального австралийского морского льва.

Точнее, как позднее выяснилось, морскую львицу – назовем ее условно Долли. А что удобно – можно окликать: «Хэлло, Долли!». Ластоногая гостья бодро скакала по выгону, разве что не мычала…

Как морская аборигенка попала сюда – загадка, ведь эта ферма на юго-западе Виктории расположена примерно в 35 километрах от океана. Семья Макги только разводит руками, отвергая все упреки в намеренной мистификации, которыми заполнились австралийские медиаресурсы.

Специалисты по миграции животных тоже недоумевают, приводя версии одна другой смешнее. Этак скоро дойдет до рассказов, что тюленя из самолета выронили при перевозке из зоопарка в дельфинарий...

Кадры, на которых морская львица резвится в коровьем загоне и общается со скотом, были размещены в социальных сетях, чтобы доказать, что правда иногда бывает более странной, чем вымысел.

Хотя на самом деле всё просто. Мы восстановили этот путь от океана (см. на схеме) до загона, ставший, как оказалось для ластоногой львицы увлекательным, хотя и последним приключением.

Необычайное путешествие австралийского тюленя к кенгуру и коалам Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Течет река Муррей

Что нужно живому существу, которое много лет живет в одной среде, хотя бы даже и водной, и знает ее вдоль и поперек, вглубь и снаружи, когда скучно и хочется новых знаний и впечатлений? Правильно – смены обстановки и окружения!

Вот Долли и решилась. Что стало последним шагом, то бишь гребком ласты, мы не знаем. Возможно, несчастная любовь, когда симпатичный морской лев предпочел другую, более молодую особь. Но факт остается фактом: попрощавшись с морскими коньками-тряпичниками и малыми пингвинами, Долли смело вошла из Большого Австралийского залива в устье тихой в это время года реки Муррей. А что терять, где наша не пропадала. В конце концов я львица, пусть и морская, или кто?!

По берегам дремали редкие поселки и городки, завтрак, обед и ужин в лице толстых глупых карпов сам плыл в рот, а жизнь казалась такой интересной и безоблачной...

Километрах в 20 от побережья из заболоченных кустов выглянуло странное существо на кривых лапах с мордой в виде вытянутого клюва-лопаты. «Ты кто такой?» - поинтересовалась на животном языке Долли. «Я - утконос!», - буркнуло в ответ существо. Но продолжать знакомство не стало, скрывшись в плавнях. Ну как хочет, насильно мила не будешь...

Там, где в Муррей впадает большая река Дарлинг, путешественница выбралась на берег, чтобы оглядеться. Сумчатый беличий поссум Ледбитера, высунувшись из дупла засохшего дерева, крутил пальцем у виска: это что за чудище необыкновенное в наших лесах и реках?! Верещали птицы-медососы, а розовые колокольчики вдавленного эпакриса жалобно то ли звенели, то ли шелестели на кустах.

«Интересно, конечно, но поплыву-ка я дальше, - решила Долли. - Ну должно же там быть еще что-то!». И свернула направо, в один из притоков, где - носом чуяла, да и ветерок доносил отголоски соленых ароматов - должен быть океан.

Печальный крик в пересохшем крике

Плыть было непросто: более-менее полноводные участки сменялись криками - руслами высохших рек. Их приходилось преодолевать пешк..., извините, на ластах. Вместо жирных карпов, дай бог Посейдон, изредка попадалась только мелкая рыбешка. Спасибо, вкусных улиток было много.

По ночам орали вомбаты, пищали летучие лисицы и мыши, совершенно не желая общаться.

Но другие новые знакомцы были куда дружелюбней. Делить-то нам нечего, поняла Долли. В рощах эвкалипта сидели коалы и постоянно жевали листья. На лужайке паслись стайки кенгуру, пытаясь отпихнуть ногами наглых кроликов.

Но вот очередной приток неожиданно закончился: и без того узкий ручей ушел в трубу, в которую даже тюлений нос не влезет, а впереди была только большая зеленая лужайка. На ней какие-то большие рогатые животные, которые сбились в стадо и удивленно мычали. «Поскачу к ним, чтобы дорогу к океану спросить», - решила Долли. Поскакала. И тут белый свет потух. Дальше - лишь отдельные вспышки. Потом короткая боль от укола - и тишина...

Вместо спасения - эвтаназия

А ведь поначалу ошеломленные австралийцы хотели вернуть Долли в родную стихию. На место даже прибыли ветеринары из зоопарка Мельбурна, столицы штата.

- Мы были вынуждены усыпить животное после того, как при транспортировке оно получило серьезные травмы, - заявил главный ветеринар зоопарка Майкл Линч.

Заодно, сообщает австралийская пресса, выяснилось, что морская львица слишком старая, почти слепая и у нее проблемы с зубами. Потому, мол, тюлениху подвергли эвтаназии. Гуманисты, блин!

Одно лишь немного успокаивает: в своем последнем путешествии отважная морская путешественница увидела своими симпатичными круглыми глазами и открыла для себя совершенно новый мир, пообщавшись с разными пернатыми, сумчатыми, хвостатыми и рогатыми и, на свою беду, - с неумелыми людьми.

Мир праху ее ласт и усов...

НАША СПРАВКА

Австралийский морской лев (семейство ушастых тюленей) - крупное ластоногое млекопитающее, которое обитает на южном и западном побережье Австралии. Размер самцов - до 2,5 м, вес достигает 300 кг, самки гораздо меньше - до 1,8 м, максимальный вес - 100 кг. Является довольно редким видом, общая численность оценивается в 12 тысяч особей.