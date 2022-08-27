От Потанина до Тимати: кто купил уходящие из России компании и какое будущее ждет известные бренды

Александр Говор купил российскую сеть McDonald's, состоящую из 850 ресторанов в 62 регионах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исход иностранных компаний из России иначе как великим не назовешь. Шутка ли – более 500 организаций либо полностью прекратили деятельность на нашем рынке, либо приостановили ее. Однако на деле ситуация менее экономически драматичная. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров недавно заявил, что из 25 тысяч зарубежных компаний, зарегистрированных в России, по факту ушли не более 150. А многие приобрели новых владельцев и новые названия, и продолжили работать в России. Расскажем о самых известных сделках.

MсDONALD'S

Кто: предприниматель Александр Говор.

Что купил: российскую сеть McDonald's, состоящую из 850 ресторанов в 62 регионах.

Почем: за «символическую плату намного ниже рыночной». По договору сделки новому владельцу запрещено раскрывать сумму.

Что будет с компанией: после сделки прежний «Макдональдс» открылся 12 июня, сменив название на «Вкусно – и точка». Теперь у популярной сети ресторанов новый логотип и обновленное меню. В нем частично остались прежние названия блюд, но есть и кое-что новенькое. Картофельный оладушек, например, и лимонады. Что касается цен, то Александр Говор заявил: они будут расти с учетом инфляции, но сама сеть останется в сегменте недорогого общепита.

Досье: Учредитель ООО «ГиД», развивавший франшизу McDonald’s в Сибири. Это 25 ресторанов в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, в Республике Алтай, а также в Алтайском и Красноярском краях. Владелец ООО «ГиД» - Александр Говор, сооснователь нефтеперерабатывающей компании «НефтеХимСервис», которая является собственником Яйского нефтеперерабатывающего завода в Кемеровской области.

OBI

Кто: бизнесмен Йозеф Лиокумович.

Что купил: российскую сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров OBI, состоящую из 27 гипермаркетов в 15 регионах. Доля в 60% досталась Лиокумовичу. 40% - его партнеру, не желающему огласки.

Почем: за 600 рублей (до пандемии рыночная стоимость сети достигала €100 млн).

Что будет с компанией: Осенью сеть OBI в России ждет ребрендинг. По данным «СПАРК-Интерфакса», в прошлом году чистый убыток магазинов составил почти 2,5 млрд рублей. У нового владельца есть оптимистичный амбициозный план, который он уже озвучил: открытие новых экономически здоровых магазинов, развитие онлайн-торговли, поддержка контактов с российскими производителями и смена кадров.

Осенью сеть OBI в России ждет ребрендинг. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Досье: Йозеф Лиокумович - бизнесмен и инвестор. Уехал из России дошкольником, вернулся в 1990-е годы. Имеет двойное гражданство – Израиль и Германия. Занимался крупными проектами в России и за границей. Например, в Ереване представлял компанию «Супернова». По данным СМИ, это австрийская компания, в ее активе около 60 торгово-развлекательных центров в Центральной и Восточной Европе. Хорошо знаком с семьей владельца сети OBI Карла-Эривана Хауба, пропавшего без вести в 2018 году.

STARBUCKS

Кто: Тимур Юнусов, он же рэпер Тимати, ресторатор Антон Пинский и холдинг «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

Что купили: российскую сеть Starbucks, состоящую из 130 кофеен. 90 из них находятся в Москве, остальные в 10 регионах России.

Почем: сумма сделки не раскрывается. По оценкам аналитиков, она могла составить от 700 млн до 1,6 млрд рублей.

Что будет с компанией: Новые владельцы уже сменили название на Stars Coffee и переделали логотип – вместо пышнотелой «старбаксовской» русалки на нем теперь красуется девушка в кокошнике. Меню немного изменилось. Но вопреки слухам, алкоголь здесь продаваться не будет. Эту информацию подтвердил «КП» сам Тимати.

Досье: Тимур Юнусов - основатель и соучредитель группы компаний Black Star. Это не только музыкальный лейбл, но и сеть магазинов одежды, бургерных, а также барбершопы, автомойка и т.д. Известно, что два года назад музыкант вышел из состава учредителей ГК Black Star, но сохранил доли в некоторых направлениях бизнеса.

Тимур Юнусов, он же рэпер Тимати Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ресторатора Антона Пинского называют главным партнером известного ресторатора Аркадия Новикова. Они открыли десятки проектов в России и за рубежом. Он основатель холдинга Pinskiy&Co (Avocado Queen в Санкт-Петербурге, Москве и Бодруме, Medusa, «Сыроварня» в Санкт-Петербурге и на «Красном Октябре» в Москве, сеть ресторанов «Магадан» и др.).

Совладелец холдинга «Синдика» Арсен Каноков – сенатор от Кабардино-Балкарской республики. Занимает 160-е место в рейтинге «Форбс», состояние оценивается в $750 млн. «Синдика» владеет 10 отелями, три из которых в Сочи, и торговыми комплексами в разных регионах страны.

PAULIG

Кто: гражданин Индии Викас Сои.

Что купил: российские активы финской компании-производителя кофе Paulig, включая обжарочный завод в Твери.

Почем: сумма сделки не разглашается.

Что будет с компанией: сменила название на ООО «Милфудс». Бренды и рецепты Paulig не включены в сделку.

Досье: Викасу Сои 54 года. Он живет в России с начала 1990-х годов. Окончил факультет химической инженерии Московской государственной академии тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова, в 2001-м — факультет делового администрирования и управления колледжа Даулинг в Нью-Йорке, в 2015-м — Лондонскую бизнес-школу. С 2016 года — управляющий директор кофейного производителя Milagro Beverage Company (бренды Milagro, D’Arte, Belagio).

Бренды и рецепты Paulig не включены в сделку Фото: Shutterstock

РОСБАНК

Кто: бизнесмен Владимир Потанин (группа компаний «Интеррос»).

Что купил: Societe Generale продала ГК «Интеррос» свои российские активы — «Росбанк» и его страховой бизнес.

Почем: по некоторым данным, «Интеррос» Владимира Потанина купил «Росбанк» у французской Societe Generale за 40–60 млрд рублей.

Владимир Потанин. Фото: Сергей Пятаков/POOL/ТАСС

Что будет с компанией: «Росбанк» ждет интеграция цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы. При этом Потанин пообещал «сохранить устойчивость «Росбанка» и сформировать новые возможности для его клиентов и партнеров». Сейчас Росбанк работает в обычном режиме.

Досье: Президент холдинга «Интеррос», президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин занимает 2-е место в рейтинге «Форбс». Его состояние оценивается в $26,4 млрд.

SHELL

Кто: бизнесмен Вагит Алекперов.

Что купил: 411 автозаправочных станций и завод по производству смазочных материалов в Тверской области.

Почем: сумма сделки не разглашается.

Что будет с компанией: Все АЗС работают в прежнем режиме.

Досье: Вагит Алекперов — главный нефтяной магнат России, основной акционер «Лукойла» - занимает 10-е место в рейтинге Форбс. Его состояние оценивается в $21 млрд.

Вагит Алекперов купил 411 автозаправочных станций Фото: REUTERS

КТО ЕЩЕ ОСТАЛСЯ

- Польский производитель одежды LPP SA, владеющий брендами Cropp, Reserved, House, Mohito и Sinsay, продал свой российский бизнес китайской компании. Магазины уже несколько месяцев работают под новыми брендами и логотипами. Так, Reserved получил название Re, Mohito - M, а Sinsay – Син.

- Мясопромышленная компания «Велком» купила российский бизнес финского Valio. Это подмосковный завод мощностью 15 тысяч тонн продукции в год, на котором выпускаются Oltermanni и Viola. Также были приобретены права на использование брена Viola.

В ПОИСКЕ ВЛАДЕЛЬЦА

- Пивоваренные компании Heineken и Carlsberg продадут свои российские доли новому владельцу. Голландская Heineken планирует достичь соглашения о продаже бизнеса в России во второй половине 2022 года. Кто покупатель, пока не сообщается. Датской Carlsberg Group принадлежит пивоваренная компания «Балтика». Сейчас компания работает в прежнем режиме, но в СМИ сообщается, что иностранные владельцы ищут покупателя на свой российский бизнес.

- Британская табачная компания Imperial Brands (марки Davidoff, West, Jadé, P&S, «Максим») передаст управление российским бизнесом (двумя предприятиями) местной компании. Ее название не уточняется. Сейчас идут переговоры. Таким же путем идет и British American Tobacco. В компании заявили, что «инициировали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса».

- Немецкий производитель бытовой техники Bosch ищет покупателя на свои российские заводы, которые находятся под Санкт-Петербургом. Активами уже интересовались несколько российских ритейлеров, но их не устроила запрошенная цена.

- Крупнейший производитель бытовой химии Henkel сделал предложение компании по производству строительных материалов «ТехноНиколь» принять участие в конкурсе на покупку. В России у Henkel 12 офисов и 11 заводов в разных регионах. Они выпускали бытовую химию под марками Persil, Losk, «Пемолюкс» и Vernel, а также строительные смеси Ceresit, клей «Момент» и т.д.

- Этим летом шведская сеть по торговле одеждой H&M объявила о продаже своего бизнеса в России. Это примерно 170 магазинов (речь идет о продаже права аренды) и товарные запасы стоимостью $210 млн. Предложения получили крупнейшие ретейлеры - Melon Fashion Group и группа «Спортмастер».