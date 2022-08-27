«Семикаракорская керамика» празднует юбилей - 50 лет

"Семикаракорская керамика" производит расписанные вручную посуду, предметы интерьера, сувениры и кукол из белой глины. Фото: соцсети

В 2022 году «Семикаракорская керамика» отмечает свой юбилей – компании исполняется 50 лет. Это единственное предприятие в Ростовской области, которое входит в Федеральный перечень предприятий народно-художественных промыслов страны. Промысел «Семикаракорской керамики» - уникальный пласт многонациональной культуры Дона.

За время существования народного промысла было создано отдельное стилевое живописное направление — Семикаракорская живописная техника, которая на сегодняшний день известна во всех уголках России и за рубежом.

По случаю юбилея предприятия планируется несколько интересных мероприятий:

- 3 сентября в 10:00 в городе Семикаракорск пройдет большой фестиваль с насыщенной развлекательной программой и угощениями, экскурсией и мастер-классом, настоящей Донской ухой и музыкальным шоу. Адрес: 1-ый переулок 123.

- 7 сентября в Ростовском краеведческом музее откроется выставка «Семикаракорская керамика - Многоцветье вольного Дона».

- 10 сентября в 11:00 в Ростове-на-Дону пройдет праздник. Гостей ждет развлекательная шоу-программа, викторины с подарками, бесплатные мастер-классы, а также фотозоны с фотографом и фуршет.

Поддержать народные промыслы решила и медиагруппа «Комсомольская правда» в своем специальном проекте «Самобранка». На сайте проекта можно узнать о традициях России, современных предприятиях, хранящих и успешно развивающих ремесло (см. "СПРАВКА").

СПРАВКА

Поддержать народные художественные промыслы решила медиагруппа «Комсомольская правда». При участии Президентского фонда культурных инициатив редакция запустила мультимедийный проект «Самобранка» о народных художественных промыслах России и культуре населяющих ее народов от Калининграда до Сахалина. Здесь можно узнать о традициях страны с древних времен и до наших дней, познакомиться с современными предприятиями, которые хранят наследие и успешно развивают ремесло регионов. «Самобранка» — это онлайн-платформа, где собрана информация об истории промыслов, яркие события мира народных ремесел, мастер-классы от лучших мастеров и вебинары экспертов. Если вы считаете, что сувенир вашего края самый-самый, можете принять участие в конкурсе «Народный сувенир».