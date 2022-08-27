Никас Сафронов высказался о возвращении Аллы Пугачевой: «Она никогда не отказывалась от России»

Художник Никас Сафронов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возвращение Аллы Пугачевой в Россию, несмотря на многочисленные обсуждения, стало сюрпризом для поклонников артистки. Субботним утром Примадонна появилась в бутике своего друга дизайнера Игоря Гуляева и сразу произвела фурор. Алла Борисовна подъехала на чёрном Роллс-Ройсе, ногой открыла дверь и выпорхнула в объятия Гуляева посвежевшей после затянувшегося полугодового отпуска.

Художник Никас Сафронов, который близко знаком с Пугачевой, эту новость узнал от сайта KP.RU.

- Она российская гражданка, уехала - приехала, что в этом особенного? - ничуть не удивился Сафронов. - Это ее право: съездила в отпуск, поправила здоровье. Она и не говорила никогда, что эмигрировала. Фактически мы с ней и не расставались: она никогда не отказывалась от России. Да, ее муж высказывался, делал неприятные для нас заявления, но к Алле Борисовне это никакого отношения не имеет. Она всегда была русской, пела на русском, она состоялась в России.

- Никас, а как думаете, Максим Галкин тоже вернётся? - поинтересовался KP.RU.

- Я не могу за него говорить, но поступает он неправильно. Да, он был ведущим Первого канала, много шутил, но сейчас уже не смешно. Нам это не импонирует. Уехал и уехал, подумаешь. А то, что он муж Пугачевой - ну и что? Мало ли кто ее муж, она пять раз выходила замуж. И может, ещё выйдет! Она яркая, молодая.

- Как думаете, поклонники примут Пугачеву после полугодового отсутствия?

- В силу того, что она ничего плохого сказала, значит, она не представляет себя без нашей страны. Она знала, что ее здесь любят и ждут. Как бы там ни было, мы все родились здесь и здесь состоялись. Нельзя плевать в колодец, из которого пьёшь. Как, например, Лайма Вайкуле, которая здесь зарабатывала, у которой здесь бизнес. Ты либо молчи, либо сиди там и не приезжай в Россию. Надо считаться с той страной, которая тебя кормит.

Поймите, Алла никогда от нас не отрекалась. И каждый день до сих пор мы слышим ее песни, смотрим ее клипы, поем ее хиты в караоке. Она создала себя имя, свой личный бренд, который продолжает жить и без неё. Поэтому мне кажется, что поклонники не должны на неё обижаться.