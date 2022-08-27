Юлия Барановская попала под обстрел в Донецке

Гостиница, где ночевала Юлия Барановская, попала утром под обстрел в Донецке. Фото: Кадр видео

Юлия Барановская чуть не погибла в Донецке. Телеведущая попала под обстрел, успела спрятаться в бомбоубежище, где просидела 40 минут.

Гостиница, где ночевала Юлия Барановская, попала утром под обстрел в Донецке. Телеведущая не пострадала. Она провела 40 минут в бомбоубежище.

"Барановская уже более четырех месяцев работает на Донбассе. Она снимает проект о женщинах в Мариуполе, Дебальцево и Ясиноватой", - цитирует "Подъем" помощника знаменитости.

После обстрела повреждения получили машины. На асфальте остались следы от снарядов. Обстрелом посекло деревья.

Барановская несколько раз с начала спецоперации ездила на Донбасс снимать сюжеты для своей новой программы, передает "Газета.Ru".. Цикл из 30 историй о женщинах, оказавшихся в условиях военного конфликта, буквально рвет сердце.

По словам бывшей избранницы Андрея Аршавина, она видела много "железных» женщин, которые привыкли не обращать внимания на обстрелы. Помимо прочего многодетная мама призывает оказать гуманитарную помощь нуждающимся.