Иранские автомобили в России – есть ли у них перспектива?

«Прощупывать» наш рынок приехали иранские компании Iran Khodro и SAIPA. Фото: Ahmad Halabisaz/Zuma\TASS

На MIMS-2022 (Московской международной выставке запасных частей и автокомпонентов) «прощупывать» наш рынок приехали иранские компании Iran Khodro (представила седан Tara) и SAIPA (Shahin).

О перспективах иранских автомобилей у нас размышлял главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем», Максим Кадаков.

- Нужно понимать, что иранские автомобили нам привезли просто показать, машины были не ездовые и в одном экземпляре. Iran Khodro и SAIPA — это два крупнейших иранских концерна.

Седан Tara (ударение на последний слог) размером с Солярис и построен на той же платформе, что и Peugeot 301, который у нас продавался и который мы хорошо знаем. Shahin базируется на первой иранской платформе, как заявлено, но на самом деле это платформа Тойоты Ярис, который выпускали с 2005 по 2013 год.

Что за машины? Сочетание каких-то грубых уплотнителей, мутных стекол на блоке климат-контроля, кнопки какие-то странные, ощущения прочности всего этого нет. При этом есть климат-контроль и бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, вариатор, турбомотор и дисковые тормоза даже сзади. Но как все сделано, как работает — не ясно. Ездить на всем этом, наверно, можно, но многие вещи даже АВТОВАЗ давно уже так не делает. В итоге — сплетение каких-то сложных решений с тем, что наш автопром уже перерос.

Иранцы очень хотят в Россию. Они зажаты в рамках своего региона, экспорт ограничен, они мечтают попасть на наш рынок. Но понятно, что многое будет зависеть не от них, не от представителей автоконцернов Сайпа и Ходро, а от договоренностей между нашими странами на самом верху. Они пытаются действовать через структуру Минпромторга и даже выше. Их министр промышленности и торговли открывал выставку МИМС, посол Ирана в России приезжал на нее даже дважды, что говорит о том, что интерес к России у иранцев огромный.

Всё в итоге будет зависеть от цен, но цены иранцы пока даже примерно не называют, говоря, что они «будут очень хорошими».