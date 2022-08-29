Пособия станут выше, бюрократии - меньше

Для семей с детьми сохранятся все выплаты и льготы, а получить их будет проще. Фото: Shutterstock

Одно из важнейших событий последнего времени в нашей стране - создание единого Социального фонда. В его состав войдут два ведомства, которые отвечают, пожалуй, за самый большой объем мер господдержки для граждан. Это Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС РФ). Закон об объединении подписан Президентом РФ, новый фонд начнет свою работу с 1 января 2023 года. Сейчас активно идут подготовительные мероприятия. А у получателей услуг ПФР и ФСС РФ возникают вопросы. Что изменится, кто и как будет выплачивать в следующем году пенсии, пособия семьям с детьми и больничные? Куда обращаться инвалидам для получения льготных технических средств реабилитации? «Комсомолка» собрала актуальную информацию о том, что нас ждет.

СПРАВКА «КП»

За какие меры господдержки будет отвечать новый фонд

• Пенсии: трудовые, по старости, по инвалидности,

• пособия для работающих граждан в случае болезни,

• пособия при беременности, рождении ребенка и по уходу за ребенком до полутора лет,

• материнский капитал,

• ежемесячные пособия для родителей более 3 млн детей в возрасте

от 8 до 17 лет,

• страховые выплаты пострадавшим

в результате несчастных случаев на производстве и их семьям,

• обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и путевками на санаторно-курортное лечение,

• а также ряд других выплат и социальных гарантий.

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Зачем понадобилось объединять ведомства?

В течение последних 30 лет система социальной поддержки и социального страхования в нашей стране совершенствовалась и расширялась. Была поставлена задача: обеспечить предоставление гражданам соцпособий, льгот и выплат в максимально короткие сроки. А также с наименьшими хлопотами, затратами времени для получателей.

Создание единого Социального фонда как раз является шагом по дальнейшему упрощению взаимодействия граждан, государства и бизнеса, отмечают специалисты. На практике сегодня люди в одной и той же жизненной ситуации получают часть мер поддержки в ПФР, часть - в ФСС. Например, материнский капитал при рождении малыша - в Пенсионном фонде, а единовременное пособие при рождении ребенка и по уходу за ним до полутора лет - в Фонде соцстраха. И таких примеров не один. Логично, если той же молодой маме или человеку с инвалидностью достаточно будет обратиться в «одно окно», а не обивать пороги разных инстанций.

По каким адресам теперь обращаться получателям государственных услуг?

Официально объявлено: сохраняются все точки приема граждан. Клиентские службы будут по единому запросу назначать все федеральные меры социальной поддержки.

Это значит, пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно, - будь это ближайший офис Социального фонда или МФЦ. Напомним, сегодня также есть возможность подавать обращения в электронной форме через портал госуслуг. Кроме того, по ряду вопросов можно обратиться через бесплатное мобильное приложение Фонда соцстраха «Социальный навигатор».

КСТАТИ

Как стало известно, часть административных зданий, которые сегодня принадлежат ПФР, планируется передать под нужды социальной сферы. В частности - для бюро медико-социальной экспертизы, куда обращаются люди с инвалидностью. А также под социальные учреждения - например, центры дневного пребывания для пожилых и людей с ослабленным здоровьем, нуждающихся в уходе.

Как нововведения повлияют на размер выплат?

После объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ взносы работодателей в счет средств этих двух ведомств будут заменены единым тарифом. Такое нововведение обернется для граждан повышением максимального размера ряда социальных пособий. А именно, к 2025 году благодаря единому тарифу предельный размер выплат будет таким:

• максимальное пособие по временной нетрудоспособности (больничные) вырастет до 143 504,72 руб. в месяц при стаже от 8 лет (вместо

94 656,48 руб. при нынешней модели);

• максимальное пособие по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит 660 877,00 руб. (вместо 435 918,00 руб. при нынешней модели);

• максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 57 401,89 руб. в месяц (вместо 37 862,59 руб.).

Уточним: это именно предельный, максимальный размер. В каждом конкретном случае размер пособия зависит от зарплаты, стажа получателя пособия и некоторых других факторов.

Какие «бонусы» получат граждане, работающие без трудового договора?

Сегодня россияне, работающие по трудовым договорам (порядка 50 млн человек), имеют право на серьезные социальные гарантии.

В их числе - оплата больничных листов, выплата пособий по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40% среднего заработка.

А если человек работает по договору о выполнении работ, оказании услуг или иному договору гражданско-правового характера (ГПХ), такая поддержка ему не полагается.

Однако с 1 января 2023 года ситуация изменится. На всех занятых граждан, а не только работающих по трудовым договорам, будет распространено социальное страхование соответствующих типов. Это позволит получать больничные, декретные и другие выплаты тем, кто сейчас их не имеет.

Что изменится для работодателей?

За счет введения единого тарифа на все виды социального страхования снизится административная нагрузка на работодателей, поясняют эксперты. То есть фактически появится «единое окно» для бизнеса.

Сейчас работодатели формируют отдельные расчеты по каждому виду социального страхования, отдельные платежи и предоставляют отчетность как в ПФР, так и в ФСС. Благодаря введению единого тарифа процедура уплаты страховых взносов существенно упростится. Достаточно будет сформировать один расчет и направить один платеж. Этот платеж в установленной пропорции автоматически будет распределяться федеральным казначейством по разным видам страхования.

Словом, переход на единый тариф упростит документооборот для предприятий. В то же время снизится риск бухгалтерских ошибок и следовательно штрафов. При этом тарифы на все виды социального страхования остаются на прежнем уровне. Сохраняются и льготы по уплате страховых взносов. А некоммерческие организации (НКО) и благотворительные фонды будут платить меньше: для них тариф уплаты страховых взносов снижается с 20% до 7,6%.