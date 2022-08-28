Зона риска: как уберечься от ковида при росте заболеваемости

В период повышения заболеваемости коронавирусной инфекцией всем необходимо соблюдать профилактические меры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В то время как число заражений коронавирусной инфекцией в России превысило 46 тысяч человек в сутки, а госпитализаций – приближается к 4 000, одной из самых уязвимых категорий граждан к коронавирусу остаются люди с избыточным весом и диабетом. Для них заражегние и так называемым «мягким» вариантом коронавируса «омикрон» может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Как защититься от вируса, когда новая волна ковида разворачивается в стране? KP.RU спросил у ведущего научного сотрудника ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, доктора медицинских наук Екатерины Шестаковой.

- В период повышения заболеваемости коронавирусной инфекцией всем необходимо соблюдать профилактические меры. Но людям с хроническими заболеваниями к защите от развития COVID-19 необходимо относиться максимально серьезно, так как эта инфекция может привести к грозным осложнениям, - говорит Екатерина Шестакова.

Почему же при наличии ожирения, сахарного диабета, артериальной гипертензии (повышенного артериального давления, - прим. ред.) так важно защитить себя от инфицирования COVID-19?

Это связано с тем, что эти заболевания могут способствовать развитию тяжелой пневмонии и септического течения вирусной инфекции, подчеркивает эксперт.

- Пациентов с ожирением, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями чаще приходится госпитализировать, им необходима более интенсивная терапия. К сожалению, тяжелое течение коронавирусной инфекции чаще приводит к летальным исходам, - говорит Екатерина Шестакова. - Конечно, нам всем очень не хотелось бы возвращаться к строгим ограничительным мерам! Но надо понимать, что, соблюдая определенные правила, мы спасем себя и близких от потенциально смертельной опасности. Поэтому многим пациентам мы рекомендуем совмещать приятное с полезным!

1. Чтобы не приходилось носить маски, необходимо чаще быть на свежем воздухе.

Это автоматически обеспечит и социальную дистанцию – ведь, гуляя в парке, мы находимся от прохожих на определенном расстоянии. Для пациентов с ожирением и сахарным диабетом такая прогулка обеспечит дополнительную пользу, так как будет способствовать снижению массы тела и уровня сахара в крови.

- Лучше дополнить ходьбу использованием скандинавских палок, так как в этом случае будут задействованы мышцы верхнего плечевого пояса.

- Если вам не нравится ходить, можно танцевать: многие городские парки предлагают мастер-классы по танцам.

- Для пациентов без патологии опорно-двигательного аппарата замечательным решением для увеличения физической нагрузки является езда на велосипеде. Активностей на улице много, можно выбрать на свой вкус.

- Также нельзя забывать про витамин D – он вырабатывается в организме под действием солнечного света.

2. Какие еще возможности для профилактики заболеваний дают нам лето и осень? Конечно, это свежие овощи и фрукты.

- Мы часто рекомендуем нашим пациентам увеличить потребление овощей и это особенно вкусно делать, когда они только созрели. Овощи – важный источник витаминов и пищевых волокон. Их достаточное потребление снизит массу тела, а также будет способствовать более быстрому восстановлению после коронавирусной инфекции, - говорит Екатерина Шестакова. – Поэтому в бархатный сезон надо проводить как можно больше времени на улице, есть сезонные овощи и фрукты – это не только поможет снизить риск COVID-19, но и улучшит показатели здоровья!

Какие защитные меры от ковида продолжаем соблюдать:

- правила личной гигиены (мыть руки с мылом, использовать одноразовые медицинские маски в общественных местах, прикасаться к лицу только чистыми салфетками или вымытыми руками),

- социальная дистанция (1,5 - 2 метра). Эти правила лучше соблюдать всем и всегда и учить их выполнению детей.

К специфической профилактике коронавирусной инфекции относится вакцинация. В нашей стране вакцинация против COVID-19 входит в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. В соответствии с ним проведение вакцинации приоритетно для людей с ожирением (индексом массы тела более 35 кг/м2), сахарным диабетом, артериальной гипертензией, хроническими заболеваниями легких, онкологией.