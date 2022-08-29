Цифровой помощник для людей с инвалидностью: Можно ли сдать ортопедическую обувь, купленную по электронному сертификату

Если изделие не подошло, вы вправе от него отказаться. Фото: Shutterstock

В нашей стране активно развивается современный сервис для людей с инвалидностью - электронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации (ТСР). По сути это платежный инструмент. После оформления сертификата у инвалида появляется возможность оплатить картой «МИР» выбранный им товар - ТСР, предусмотренное его индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). Либо программой реабилитации пострадавшего, ПРП (для пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний).

Электронный сертификат позволяет решать важные задачи, отмечают специалисты. Прежде всего это повышение удобства получения льготных кресел-колясок, протезов, средств ежедневного ухода и других изделий для людей с инвалидностью. Также сервис, стимулируя конкуренцию, способствует повышению качества ТСР, расширяет возможности их выбора и увеличивает скорость получения изделий.

Вместе с экспертами Фонда социального страхования (ФСС РФ), который отвечает за обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, «Комсомолка» разбирает типичные случаи из практики применения электронного сертификата на ТСР. Если вы или ваши близкие окажетесь в подобной ситуации, то сможете определиться, как правильно поступить.

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О суммах и сроках

Какой срок действия у электронного сертификата на ТСР?

- Для большинства технических средств реабилитации срок действия электронного сертификата - до одного года. Что касается средств ежедневного ухода, таких как подгузники или пеленки, то для них срок действия сертификата составляет 3 месяца.

Продлить неиспользованный сертификат нельзя, нужно оформить новый. Если же у вас закончился срок действия карты «МИР», то за новым сертификатом обращаться не нужно. На новую карту «МИР» будет перенесена информация со «старого» сертификата.

Человеку с инвалидностью перед выбором ТСР, скажем, кресла-коляски, важно понять: на какую сумму он сможет ориентироваться? Сколько полагается на покупку по электронному сертификату?

- Цена устанавливается, исходя из текущих контрактов, по которым Фонд социального страхования закупает те или иные изделия. То есть это актуальная на данный момент сумма.

При этом цены регулярно обновляются. Текущие размеры стоимости сертификата на те или иные виды ТСР можно посмотреть в электронном каталоге ТСР. Он размещен на сайте ФСС РФ по ссылке.

Также эти данные легко найти в бесплатном мобильном приложении Фонда социального страхования «Социальный навигатор».

У человека с инвалидностью есть два действующих электронных сертификата на средства ежедневного ухода (подгузники) на одной карте «МИР». Как в таком случае будет происходить списание при покупке подгузников?

- При наличии двух действующих сертификатов на одной карте «МИР» на одинаковые виды ТСР списание происходит с сертификата, у которого срок действия заканчивается раньше.

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О возврате неподошедших изделий

Если оказалось, что ортопедическая обувь, ходунки или другое изделие, купленное по электронному сертификату, не подошло - можно ли его вернуть в магазин? И как это сделать?

- При покупке товаров по электронному сертификату на ТСР на граждан в полной мере распространяются нормы Закона «О защите прав потребителей». Это значит, что качественный товар, не подошедший покупателю по каким-либо параметрам, можно вернуть продавцу. При этом изделие должно сохранять свой первоначальный товарный вид. Право на возврат действует в течение двух недель с даты приобретения, но продавец вправе добровольно продлить этот срок.

Возврат происходит в ту торговую точку или торговую сеть, где была совершена покупка.

Если торговая точка согласна на возврат ТСР, покупателю нужно предъявить карту «МИР», на которую записан сертификат. Возвращенное количество ТСР будет добавлено на сертификат.

Важно: если срок действия сертификата не истек, то его обладатель снова сможет использовать сертификат для приобретения ТСР. При этом срок действия сертификата при возврате покупки не изменяется.

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Можно ли получить компенсацию

Некоторые люди с инвалидностью после оформления электронного сертификата на ТСР интересуются: допустим, я приобрел изделие по сертификату и вернул его в торговую точку. Можно ли после этого приобрести другое изделие самостоятельно и получить компенсацию от Фонда соцстраха?

- Если вы возвращаете купленное ТСР на сертификат, срок действия которого истек или от которого вы отказались, то считаетесь необеспеченным этим видом ТСР, - поясняют эксперты Фонда.

В таком случае вы можете либо приобрести изделие самостоятельно и подать заявление на компенсацию, либо подать заявление на обеспечение, и ТСР будет предоставлено Фондом социального страхования.

Если же вы возвращаете ТСР на действующий сертификат, то возвращенное количество восстанавливается. И вы считаетесь обеспеченным этим видом ТСР по сертификату, так как можете совершить покупку.

Подавать заявление на компенсацию или обеспечение ТСР в этом случае не следует, оно будет отклонено.

А если человек с инвалидностью, имея электронный сертификат на ТСР, самостоятельно купил кресло-коляску или другое изделие на свои деньги - можно ли обратиться за компенсацией в Фонд?

- Если у вас действующий электронный сертификат и вы его пока не использовали, то в информационной системе ФСС будет стоять отметка, что вы обеспечены на срок пользования ТСР (в случае кресла-коляски комнатной, например, - на 6 лет, начиная от даты активации сертификата).

Если вы хотите воспользоваться другим способом обеспечения - по направлениям ФСС или самостоятельно с последующей выплатой компенсации, то вам нужно подать заявление об отказе от электронного сертификата.

В ТЕМУ

Если человек преклонного возраста не дружит с современными технологиями, не пользуется интернетом - как оформить электронный сертификат?

- Чтобы оформить электронный сертификат на ТСР, нужно подать заявление в Фонд социального страхования. Для тех, кто не дружит с технологиями, есть традиционный способ обратиться непосредственно в региональное отделение или филиал Фонда. Также можно отправить заявление обычной почтой.

Кроме того, стоит помнить, что заявление в электронной форме от имени человека с инвалидностью может подать его представитель - через портал «Госуслуги».