Как инвалиду получить бесплатную путевку в санаторий

Чтобы получить льготную путевку в санаторий, нужно обратиться в территориальный орган Фонда социального страхования (ФСС РФ) по месту получения ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Либо, как вариант, можно обратиться в МФЦ или воспользоваться электронным форматом на портале госуслуг.

Понадобятся такие документы:

• заявление о предоставлении путевки на санаторно-курортное лечение;

• документ, удостоверяющий личность;

• медицинская справка по форме № 070/у с рекомендацией о санаторно-курортном лечении (срок действия справки 1 год).

Справка оформляется в поликлинике по месту жительства при наличии медпоказаний и отсутствии противопоказаний для санаторно-курортного лечения. Одновременно с путевкой инвалид обеспечивается талонами или направлениями на бесплатный проезд. Путевка и проезд предоставляются при условии, что заявитель не оформил отказ от государственной услуги в натуральном виде в пользу денежной выплаты.

Для удобства оформления льготных проездных документов железнодорожным транспортом можно воспользоваться современным сервисом - электронным талоном на проезд (подробно о нем - в разделе «Наши права и льготы» на сайте KP.RU).

Эксперты ФСС РФ обращают внимание на важные нюансы:

• законодательство не предусматривает для граждан право выбора курортного региона и санатория для прохождения санаторно-курортного лечения. Путевка предоставляется в соответствии с профилем заболевания, указанным в медицинской справке по форме 070/у в санаторно-курортные организации, заключившие государственные контракты с территориальным органом Фонда;

• также не предусматривается право выбора сезона для поездки на санаторно-курортное лечение. «Климатический фактор имеет меньшее влияние, чем основные реабилитационные мероприятия по специализации санатория, выполняемые в любой сезон», - уточняют медицинские специалисты;

• учитывая возрастные особенности и состояние здоровья граждан, большая часть путевок предоставляется в санаторно-курортные учреждения на территории области, которые обладают необходимыми возможностями для проведения оздоровительных мероприятий.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Актуальную информацию, ответы на самые частые вопросы и свежие новости по теме социального страхования вы найдете в телеграм-канале Фонда социального страхования ФСС_info.