Нанимаешь работника - получаешь субсидию

На днях правительство России расширило программу поддержки работодателей. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) теперь имеют право на бюджетную субсидию за прием на работу всех безработных граждан в возрасте до 30 лет (ранее на господдержку могли рассчитывать компании при трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет).

Кроме трудоустройства молодежи, субсидия предоставляется, если организация или ИП принимает на работу:

• граждан, потерявших работу в результате закрытия компании или сокращения штата;

• сотрудников, которые в 2022 году были переведены на постоянную работу к другому работодателю, но теперь находятся под риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск, переведены на неполный рабочий день;

• граждан Украины, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории этих республик.

Размер выплаты составляет 3 МРОТ (минимальных размера оплаты труда), умноженных на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

Оператором платежей в рамках программы выступает Фонд социального страхования (ФСС РФ). Он проверяет работодателя на соответствие критериям программы. А также идентифицирует трудоустроенных работников. После чего производит положенную выплату.

Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства соискателя. Второй - через три месяца. Третий - через шесть месяцев.

Чтобы воспользоваться господдержкой, работодателю нужно:

• обратиться в центр занятости для подбора специалистов через личный кабинет на портале «Работа в России»;

• направить заявление через систему «Соцстрах» в Фонд социального страхования, который занимается распределением и выплатой субсидий.

Эксперты обращают внимание на еще одно недавнее изменение в условиях программы. Отменено требование о регистрации в качестве безработных для тех граждан, которые в 2022 году были переведены на постоянную работу к другому работодателю, но оказались под риском увольнения.

! Подробнее о программе субсидирования для работодателей - в разделе «Наши права и льготы» на сайте KP.RU.