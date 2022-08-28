Ольга Бузова и Рита Дакота не поделили фанатов на общем концерте

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На концерте МУЗОН FEST от телеканала МУЗ-ТВ в торговом центре "Европейский" зажигали, в основном, молодые звёздочки - те, кому громче всех подпевают подростки, а не их родители. Диана Астер, Лиза Гинзбург, Lina Lee, IVAN, Vavan, Сандра, Только Настя, Kristina Si... Как шутят в Сети, "сейчас был тест на олда" - если вы не знаете этих ребят, значит, вам точно больше 30-ти.

Зрители МУЗОН FEST. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Впрочем, площадку торгового центра на четырех этажах заполонили зрители самых разных возрастов, ведь в шоу позвали и "тяжеловесов" шоу-бизнеса: Люсю Чеботину, Ольгу Бузову, Риту Дакоту. Первая дарила зрителям мягкие игрушки, бросая их в зал прямо со сцены и разрывала эфир хитовым "Солнце Монако", после которого и новые песни также приняли на ура.

Люся Чеботина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ольга Бузова выступала в середине программы. На нестандартной концертной площадке поющая ведущая появилась в эпатажном костюме, который пользователи соцсетей критично прозвали "трусами Леонтьева": сияющее боди, колготки в сеточку, высокие сапоги-ботфорты. Конечно, в жару +30С такой наряд давался звезде нелегко, тем более, что от ветродуев на сцене пришлось отказаться из соображений безопасности.

Концерт МУЗОН FEST. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В итоге Бузова несколько раз прерывала выступление, убегая за сцену, чтобы выпить воды с лимоном и вытереть пот со лба салфеткой. В такие моменты вокруг нее тут же собиралась команда помощников с крошечными вентиляторами, веерами, бутылками и всем необходимым.

Но разве это трудности, когда человек - артист?

- Вы все мои люди, - обратилась Оля к залу под дружное ликование. - И вы всегда со мной, где бы я ни выступала: в торговом центре, на улице, в "Крокусе" или на маленькой площадке. Я артист и мне абсолютно все равно, где петь. Я хочу дарить вам свою любовь и свою музыку!

Ольга Бузова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако, когда через некоторое время на сцене появилась Рита Дакота, оказалось, что эти люди - её. Певица выставила столько восторженных сторис с концерта, что пользователи соцсетей единогласно решили: похоже, Дакота устроила с Бузовой битву за фанатов.

- Раньше я выходила на сборные концерты, и ноги дрожали от страха, - призналась Рита в запрещенной соцсети с картинками. - Ведь это не сольник, в зале чужие люди, кто-то вообще меня не знает. А теперь "чужие люди" хором наизусть поют мои песни. Некоторые даже не киты (так артистка называет особо преданных фанатов. - Ред.), но знают и любят мое творчество. Ребята сказали, что такого разноса давно не видели: просто вышла Дакота и всех порвала! Ради моего 20-минутного выступления многие люди сегодня приехали из других городов, - расчувствовалась певица и случайно "вложила" коллег по сцене. - А мы были единственными, кто приехал с полным лайвом (живым звуком, а не фонограммой. - Ред.)!

Сторис Риты Дакоты.

Конечно, свои поклонники были у каждой из звёзд. Но у некоторых зрителей были совсем другие причины поучаствовать в шоу: кульминацией вечеринки стал розыгрыш автомобиля.

Концерт МУЗОН FEST. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Концерт МУЗОН FEST. Фото: Михаил ФРОЛОВ