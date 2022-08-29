Кулеба судит лженаместника Христа, "Если друг оказался вдруг", о чувстве уверенности в завтрашнем дне и Примадонна упорядочивает опилки

Папу квалифицировали уже не как наместника, но как сущего антихриста Фото: REUTERS

Религиоведы часто затрудняются сказать, как у свидомых украинцев дело обстоит с верой. В частности, кто является для них духовным авторитетом. То, что "москальский поп", т. е. патриарх Кирилл, не может претендовать на это звание, давно уже понятно, однако, неясно, кто может. Опыты П. А. Порошенко с Контантинополем насчет томоса не прояснили, а только запутали вопрос, поскольку явилось большое количество свидомых попов, которые анафематствуют друг друга.

Казалось бы, при движении европейским шляхом можно было бы решить вопрос враз и навсегда, признав римского наместника Христа и ему поклонившись. Но вольный характер украинцев, с которыми давно было нельзя ни о чем договориться – хоть о долгах бывшего СССР, хоть о цене на газ, -- сказался и на отношениях с наместником.

Слова Папы Франциска касательно гибели Д. А. Дугиной-Платоновой – "Я думаю о бедной девушке, которая была взорвана в Москве бомбой, находившейся под сиденьем автомобиля. За войну платят невинные" – вызвали такое негодование в министерстве иностранных дел Украины, что Папу квалифицировали уже не как наместника, но как сущего антихриста, ибо только сын погибели может сожалеть о жертвах бомбизма.

Министр Д. И. Кулеба вызвал на ковер апостольского нунция на Украине и прописал ему строгого партийного дрозда: "Скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов Папы. На Украине глубоко разочарованы словами понтифика, которые несправедливо приравнивают агрессора и жертву". Очевидно, с точки зрения Кулебы, агрессор – это Дугина, а жертва – это Вовк с дочкой, заложившие бомбу под днище ее автомобиля.

Одновренменно чешская военная министерка Яна Чернохова сообщила, сообщила, что ей "Не жалко ни Дарью, ни её отца, а Россия надолго запомнит ночь на 21 августа". Чернохова права а том смысле, что такие вещи нескоро забываются, равно как не забываются плевки на свежую могилу. На это указал постпред России в ООН Небензя, пожелав, чтобы чешские власти дали оценку словам своей министерки. Небензя имел в виду, что на всякое безобразие есть приличие, а в данном случае оно отсутствовало от слова "совсем".

Отважные гуситы тут же дали оценку словам Небензи. По поручению премьера Фиалы замминистра иностранных дел Курфюрст вызвал нашего посла в Праге и сообщил ему, что Фиала "Считает попросту неприемлемыми высказывания представителей России в адрес министра обороны Яны Черноховой".

Надобность немедля давать в Праге ответ постпреду ООН не для всякого очевидна. Иные считают, что тут моравские братья дважды упустили прекрасный случай промолчать. Сперва министерка Чернохова, затем Фиала с Курфюрстом. Никто не требовал от них слов соболезнования – Фиала не Папа, -- но и публично объявлять себя антропофагом в общем-то не обязательно. Хотя, конечно, мелкие собачки бывают страсть как брехливы, чем они и отличаются от сурьезных кобелей.

Формальная вежливость сегодня вообще не в чести, веление времени (во всяком случае с точки зрения демократических политиков) – это неслыханная доселе прямота. А. Г. Лукашенко решил предаться ритуальному лицемерию, и сердечно поздравил братский украинский народ с Днем Независимости, выразив "Уверенность, что возникшие противоречия не разрушат добрососедские отношения между двумя народами".

Но ему не удалось своими льстивыми словами ввести в заблуждение украинских патриотов. Депутат Рады А. А. Гончаренко (известный по одесскому погрому 2 мая 2014 г.) сообщил в ответ, что "Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости". Поскольку Гончаренко получил базовое образование в Москве, в РАНХиГС (ректор т. Мау), вероятно еще в далеком уже 2005 г. там его научали новым трендам боевой демократии, совершенно чуждой лицемерия.

Куда Гончаренко, туда и дипломатша Лизавета Трасс. На вопрос трудящихся "Президент Макрон — друг или враг?" она отвечала: "Неясно. Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам".

Куда Гончаренко, туда и дипломатша Лизавета Трасс Фото: REUTERS

Но ведь с давних времен островные политики руководствовались принципом "У Британии нет ни постоянных противников, ни постоянных союзников, у нее есть только постоянные интересы". Так что вопрос "Коль Макрон оказался вдруг и не друг, и не враг, а так" вообще непринципиален – в политике друзей нет. Тем более, кто (кроме Зеленского) испытывает к Британии искренние дружеские чувства? Пожалуй, что никто. Для Парижа, конечно, актуальна проблема, будет Лондон ему сильно гадить или умеренно. Но к дружбе это явно отношения не имеет.

Тем временем президент Байден открыл, в чем заключается роковая слабость Китая: "Китайцы очень и очень не уверены в своём будущем".

Как Байден, так и автор этих строк – не китаисты, поэтому трудно ответить на вопрос, сколь присуще жителям народного Китая чувство уверенности в завтрашнем дне. Но интересно инвертировать вопрос – "Нет, кто не пьет, ты скажи". Т. е. какой нации такая уверенность сегодня присуща. Французам? Немцам? Русским? Самим американцам? Тут пофилософствуй, ум вскружится.

Байден открыл, в чем заключается роковая слабость Китая Фото: REUTERS

Недаром вернувшаяся в Россию после длительного кружного путешествия А. Б. Пугачева на вопрос о жизненных и творческих планах отвечала: "Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове". Действительно, нынче жизнь очень сложна и хоть рядовой обыватель, хоть великая Примадонна ощущает себя Винни-Пухом –

"Опять ничего не могу я понять.

Опилки мои – в беспорядке.

Везде и повсюду, опять и опять

Меня окружают загадки".

Так что естественно желание А. Б. Пугачевой упорядочить свои опилки. Однако наводить порядок в опилках чужих – это задача не из простых. Тут можно посоветовать наводительнице порядка: "Врачу, исцелися сам".