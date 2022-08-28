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Наука28 августа 2022 12:49

Японские агрономы предложили поливать посевы водкой

В битве за урожай без «беленькой» не обойтись
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Ну! За урожай!

Ну! За урожай!

Фото: Shutterstock

Погода в последнее время не радует земледельцев. Глобальное потепление несет волны жары. И как следствие продолжительные засухи по всему миру, отягощенные обмелением рек и озер. Сушь и пекло губят посевы. Иногда совсем. Отсюда подорожание сельхозпродукции и угроза голода.

Неожиданный метод, способный спасти урожай и все-таки вырастить его вопреки погоде предложили японцы из Центра устойчивого использования ресурсов RIKEN.

Заставить пшеницу и рис нормально расти почти без воды можно, если предварительно обработать почву раствором этилового спирта. То есть, водкой. Или сакэ, выражаясь по-японски. И это не шутка. Метод, на удивление, помогает, - уверяют ученые в статье, опубликованной недавно в серьезном научном журнале Plant and cell physiology. В авторах – тридцать с лишним ученых.

Эксперимент: справа почву полили раствором этанола, слева – нет.

Эксперимент: справа почву полили раствором этанола, слева – нет.

- Предварительная обработка посевов этанолом значительно повышает урожайность злаков, - говорит один из агрономов. – Как мы обнаружили, спирт меняет работу генов и перестраивает работу метаболических цепочек, управляющих реакцией растений на засуху.

Надоумило японцев их же недавнее открытие. Они заметили, что многие растения почему-то начинают сами вырабатывать молекулы этилового спирта, пытаясь сопротивляться нехватке воды. Как говорят у нас в России, «не было счастья да несчастье помогло». Словом, ученые решили проверить, как будет действовать спирт, внесенный из вне.

Сначала агрономы провели эксперименты с модельным растением арабидопсисом – дождались, когда его семена проросли и полили раствором спирта. А следующие две недели вообще ничем не поливали. Имитировали засуху. Растение выжило. Чуть перефразировав Ивана Грозного из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», можно сказать: «Вот что водка животворящая делает!»

Аналогичные манипуляции ученые провели с посевами пшеницы и риса. Результат: засуху пережили 75 процентов злаков, обработанных спиртом. А не из обработанных - в контрольной группе – не засохли до погибели всего лишь пять процентов.

Справа процент выживших растений из числа обработанных спиртом. Слева процент не засохших растений из числа не обработанных

Справа процент выживших растений из числа обработанных спиртом. Слева процент не засохших растений из числа не обработанных

Из объяснений японских агрономов следует: спирт, попавший из почвы в растения, перестраивает работу генов, которые регулируют их дыхание. В листочках пшеницы и риса становятся меньше устьица – поры, которые служат для испарения и газообмена. А это сводит к минимуму потребление воды.

Не дай бог нам когда-нибудь придется воспользоваться японской агрономией и поливать посевы водкой – российские мужики с ума сойдут.

Наука: Клуб любознательных