Японские агрономы предложили поливать посевы водкой

Ну! За урожай! Фото: Shutterstock

Погода в последнее время не радует земледельцев. Глобальное потепление несет волны жары. И как следствие продолжительные засухи по всему миру, отягощенные обмелением рек и озер. Сушь и пекло губят посевы. Иногда совсем. Отсюда подорожание сельхозпродукции и угроза голода.

Неожиданный метод, способный спасти урожай и все-таки вырастить его вопреки погоде предложили японцы из Центра устойчивого использования ресурсов RIKEN.

Заставить пшеницу и рис нормально расти почти без воды можно, если предварительно обработать почву раствором этилового спирта. То есть, водкой. Или сакэ, выражаясь по-японски. И это не шутка. Метод, на удивление, помогает, - уверяют ученые в статье, опубликованной недавно в серьезном научном журнале Plant and cell physiology. В авторах – тридцать с лишним ученых.

Эксперимент: справа почву полили раствором этанола, слева – нет.

- Предварительная обработка посевов этанолом значительно повышает урожайность злаков, - говорит один из агрономов. – Как мы обнаружили, спирт меняет работу генов и перестраивает работу метаболических цепочек, управляющих реакцией растений на засуху.

Надоумило японцев их же недавнее открытие. Они заметили, что многие растения почему-то начинают сами вырабатывать молекулы этилового спирта, пытаясь сопротивляться нехватке воды. Как говорят у нас в России, «не было счастья да несчастье помогло». Словом, ученые решили проверить, как будет действовать спирт, внесенный из вне.

Сначала агрономы провели эксперименты с модельным растением арабидопсисом – дождались, когда его семена проросли и полили раствором спирта. А следующие две недели вообще ничем не поливали. Имитировали засуху. Растение выжило. Чуть перефразировав Ивана Грозного из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», можно сказать: «Вот что водка животворящая делает!»

Аналогичные манипуляции ученые провели с посевами пшеницы и риса. Результат: засуху пережили 75 процентов злаков, обработанных спиртом. А не из обработанных - в контрольной группе – не засохли до погибели всего лишь пять процентов.

Справа процент выживших растений из числа обработанных спиртом. Слева процент не засохших растений из числа не обработанных

Из объяснений японских агрономов следует: спирт, попавший из почвы в растения, перестраивает работу генов, которые регулируют их дыхание. В листочках пшеницы и риса становятся меньше устьица – поры, которые служат для испарения и газообмена. А это сводит к минимуму потребление воды.

Не дай бог нам когда-нибудь придется воспользоваться японской агрономией и поливать посевы водкой – российские мужики с ума сойдут.