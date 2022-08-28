Меньше специй и устриц: Эксперт Минздрава назвала самые частые причины отравлений детей на отдыхе

Неизвестно, как скажется новое блюдо на пищеварении малыша. Фото: Shutterstock

- Взрослые, как правило, уже в курсе особенностей своего пищеварительного тракта, многие имеют «багаж» хронических заболеваний и не станут употреблять продукты или блюда из «запрещенного списка», чтобы не омрачить свой отдых. Дети же иногда преподносят сюрпризы своим родителям, и проблемы появляются только после употребления нового блюда, - говорит врач-педиатра НМИЦ здоровья детей Минздрава России Ирина Чащина. - Блюда, которыми вы планируете накормить ребенка в незнакомом ресторане или кафе, обязательно должны пройти тепловую обработку непосредственно перед подачей на стол (это относится и к молочным продуктам, и кондитерским изделиям), не рекомендуется употребление экзотических блюд, для приготовления которых продукты привозятся издалека. Если же вы нацелены на экзотику, и отдых связан с так называемым «гастро-туром», следует выбирать заведения с хорошей репутацией. Достаточная термическая обработка, свежесть сырья, применение маринадов сводит к минимуму возможность инфицироваться. Употребление сырых продуктов всегда связано с высоким риском отравления, и это нужно помнить при отдыхе с детьми, особенно маленькими! И, разумеется, не забывайте о соблюдении личной гигиены: мыть руки перед едой полезно не только в пандемию, и детям нужно об этом почаще напоминать!

КАКИЕ БЛЮДА МОГУТ НАВРЕДИТЬ

Ирина Чащина перечислила «проблемные» блюда, на которые у ребенка может быть неадекватная реакция:

1. Слишком много специй.

Если ваш ребенок склонен к аллергическим реакциям - не стоит пробовать блюда с большим количеством ингредиентов и специй: чем проще – тем лучше.

2. Жирное мясо без гарниров.

При склонности в ацетонемической рвоте надо избегать жирных блюд и продуктов с повышенным содержанием белка (например, мясо без гарнира – без углеводов).

3. Слишком много картошки фри.

Блюда во фритюре – «палочка-выручалочка» для многих родителей «малоежек». Даже если вы уверены в качестве растительного масла, на котором готовится еда, не стоит забывать, что ферментативная система желудочно-кишечного тракта ребенка может быть просто не готова к большому количеству жиров. Поэтому лучше ограничить количество картошки-фри или наггетсов, и хотя бы не употреблять их с соусами.

Приготовление мяса в духовке или под крышкой гарантирует лучшую глубину тепловой обработки и снижает содержание жира в конечном продукте.

4. Горячие пирожки, беляши, чебуреки.

Многие дети предпочитают мучные изделия: теплое тесто из пшеничной муки высшего сорта в большом количестве может провоцировать динамическую кишечную непроходимость.

5. Не злоупотребляйте абрикосами.

Конечно, свежие фрукты — это прекрасно. НО не забывайте, что если ребенок с удовольствием ест абрикосы, виноград, черешню, то потом может случится повышенное газообразование и кишечные колики, а иногда и диарея за счет большого количества углеводов и клетчатки.

6. Сырые устрицы могут отравить

- Любителям сырых устриц необходимо помнить об инфекциях, которые можно «подцепить» при употреблении этих моллюсков, – кампилобактериоз, норовирус, - говорит Ирина Чащина. - Чаще всего при заражении возникает рвота и диарея, которые протекают относительно легко. Одна из самых распространенных специфических инфекций - вибриоз. При заражении Vibrio vulnificus возможно наступление летального исхода (умирает каждый пятый инфицированный человек). При этой разновидности вибриоза возможно развитие сепсиса, поражение кожных покровов. Вероятность инфицироваться выше у людей, получающих ингибиторы протонной помпы (снижение кислотности в желудке), страдающих заболеваниями печени, талассемией, при нарушении обмена железа – гемохроматозе, на фоне имммуносупрессии (онкологические заболевания, ревматологические, гломерулярные болезни почек, после трансплантации внутренних органов). И, к сожалению, ни лимонный сок, ни горячий соус, ни алкоголь не уничтожают возбудителей инфекции. Поэтому, если вы не готовы рисковать, выбирайте моллюсков после термической обработки.

САМЫЕ ОПАСНЫЕ «ОТРАВИТЕЛИ»

Самые опасные продукты в плане развития пищевых токсических отравлений:

молочные продукты;

яйца (особенно сырые);

мясные блюда;

рыбные блюда (особенно с сырой рыбой);

кондитерские изделия с кремом;

домашние консервы и соления, маринады;

скоропортящиеся продукты, требующие хранения в холоде;

продукты с нарушением целостности упаковки и сроков хранения;

кулинарные изделия при нарушении санитарных правил при их приготовлении;

корнеплоды и зелень (их не всегда тщательно промывают).

К пищевым токсикоинфекциям относятся:

сальмонеллез, листериоз, ботулизм, протей, клостридиоз, кампилобактериоз;

условно-патогенная флора (стафилококк, кишечная палочка);

вирусы (ротавирус, энтеровирус).

Многие из этих инфекций требуют только симптоматического лечения. Но чем младше ребенок, тем больше шансов на тяжелое течение заболевания, когда требуется госпитализация.

КСТАТИ

Смотри на внешний вид официантов и количество людей

Летом, пи большой загруженности основного персонала предприятия общепита вынуждены принимать «сезонных» работников, которые могут предоставить медицинскую книжку с недобросовестно выполненными анализами. Если вы планируете посетить кафе в новом месте, обращайте внимание на опрятность и внешний вид помещения и работников.

Кстати, большое количество людей — шанс, что вам не подадут заветрившийся салат: «При большом потоке ротация продуктов выше, меньше шансов употребить блюдо с истекшим сроком годности», - поясняет Ирина Чащина.

НА ЗАМЕТКУ

Какие препараты от отравления должны быть под рукой

Отправляясь на отдых, всегда лучше иметь лишние лекарства, чем пытаться найти аптеку ночью в незнакомом городе! При отравлении чаще всего возникает рвота, являющаяся защитным механизмом при попадании некачественно продукта в желудок. Но при упорной, непрекращающейся рвоте быстро возникает обезвоживание. Восполнение потерь в такой ситуации просто невозможно. Поэтому всегда держите в аптечке противорвотное:

* ондасетрон (Эффективный препарат для купирования тошноты и рвоты, одобренный к применению у детей с 1 года, в том числе, профессиональными медицинскими сообществами в Европе, - объясняет педиатр)

* домперидон (как объясняет Ирина Чащина, при выраженных симптомах не всегда результативно, хотя данный препарат в форме суспензии подходит для применения даже у младенцев);

* метоклопрамид («К сожалению, препарат обладает невысоким уровнем терапевтической безопасности, - комментирует Ирина Чащина. - Эффективность применения метоклопрамида у детей с тошнотой и рвотой изучалась мало, в незначительном количестве исследований, но у него много побочных эффектов. Кроме того, у данного препарата отсутствуют формы для орального применения у детей раннего возраста»).

* регидрон (чтобы восполнять потери жидкости и солей при неукротимой рвоте и диарее).

* энтеросорбенты (их применение возможно, особенно если симптомы тошноты и рвоты не сильно выражены. «В российских клинических рекомендациях по лечению ротавирусной инфекции у детей препаратом с доказанной эффективностью является диоктаэдрический смектит», - рекомендует Ирина Чащина).

* лоперамид («Прием лоперамида в качестве монотерапии при бактериальных поносах запрещен! - предупреждает Ирина Чащина. - При возникновении острой водянистой диареи на фоне токсико-инфекции применение лоперамида рекомендовано только у пациентов старше 6 лет в связи с риском развития паретического расширения кишечника».

* гастропротекторы от изжоги (В качестве препарата, снижающего кислотность желудочного сока у детей с 1 года возможно назначение эзомепразола).

* симетикон (при повышенном газообразовании).

* спазмолитики (дратоверин, тримебутин, гиосцина бутилбромид) — при болевом синдроме .