Не дать Дону достичь дна

С советских времен земли Придонья - аграрная житница страны и один из крупнейших промышленных центров. В последние десятилетия река страдает и из-за климатических изменений.

Сельское хозяйство, промышленность, рыбная отрасль, судоходство, водоснабжение населенных пунктов, энергетика - гидро-, тепловая, атомная… Отраслей, зависящих от ресурсов Дона, - масса. Развитым территориям свойственна высокая нагрузка на водные объекты. К тому же иловые отложения, формировавшиеся десятилетиями в притоках Дона, негативно сказывались на их состоянии. В 2019 году в подаче воды пришлось даже временно ограничивать судоходство и сельское хозяйство.

- Оздоровление и комплексная модернизация водохозяйственного комплекса страны - важнейшая составляющая регионального развития России, - убежден первый заместитель председателя СФ Андрей Яцкин. - Принципиально важно обеспечить финансирование «дорожной карты» в полном объеме. Это позволит добиться снижения антропогенной нагрузки на экосистему Дона, сделать его хозяйственное использование рациональным и эффективным.

Такая помощь Дону жизненно необходима.

Судите сами: в среднем годовой сток реки - 22,3 млрд куб. м, в маловодье он падает до 9,5 млрд куб. м. А теперь внимание. Для нужд той же Ростовской области нужно 4,7 млрд куб. м. Получается, чтобы напоить всех и обеспечить водой объекты экономики, необходимо вычерпать полреки. При таких раскладах возможности для судоходства сильно сокращаются.

План мероприятий по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса Дона разработан в прошлом году. Срок реализации программы - 2022 - 2030 годы. При подготовке учитывались мнения профильных министерств - Росводресурсов, Минсельхоза, Росрыболовства, Минтранса и всех 15 регионов, зависящих от Дона.

ЧТО ЗАПЛАНИРОВАНО

• определение источников загрязнения бассейна реки - свалки, брошенные фермы и т. д.;

• оценка необходимости строительства или модернизация очистных сооружений и канализаций во всех населенных пунктах вдоль реки;

• расчистка малых рек, впадающих в Дон;

• инвентаризация всех гидротехнических сооружений.

Кроме того, запроектировано строительство Багаевского гидроузла.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев:

«Водные ресурсы играют огромную роль в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий. От их состояния во многом зависит продовольственная безопасность страны, что на сегодня является одним из главных приоритетов государства. Поэтому в том числе проектам и программам оздоровления водохозяйственного комплекса Дона и Волги уделяется особое внимание на федеральном уровне».

Внимание притокам

Частью работы по оздоровлению Дона стали мероприятия Федерального агентства водных ресурсов по нацпроекту «Экология». Русла нескольких притоков расчищают в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».

• В 2019 - 2020 годах в Ростовской области расчищены участок реки Темерник от истока до Низового водохранилища и русло реки Кумшак.

• В Воронежской области по нацпроекту проводится расчистка русла реки Икорец в Бобровском и Лискинском муниципальных районах.

• В Волгоградской области очистили реки Арчеда и Перевозинка, балку Нагольная.

• Идут работы на реке Глубокой в Ростовской области - здесь экологические условия проживания улучшатся для 120 тысяч жителей региона. Результаты скажутся и на повышении уровня воды Дона.

• Глубокую активно используют промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сообщают в Росводресурсах. Из-за накопившихся донных отложений проточность реки сократилась вдвое, русло заросло камышом. Чтобы остановить истощение реки, будет расчищен участок протяженностью 33 километра.

• Разрабатывается проектно-сметная документация для реки Черной в селе Семеновка Шолоховского района и для балки Большая Черепаха в Таганроге.

• - Кроме Ростовской области, по линии Росводресурсов будут проходить работы в Липецкой, Воронежской, Саратовской, Тамбовской, Белгородской, Волгоградской областях и Краснодарском крае, - отмечает замруководителя Росводресурсов Наталия Сологуб. - Важно понимать: экология не уйдет из повестки, потому что это запрос населения.

Кто «пьет» больше всех

47% водных ресурсов забирает сельское хозяйство;

35% - промышленность;

12 - 13% - водоснабжение населения.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

420 тысяч кв. км - площадь бассейна Дона с учетом водохранилищ и притоков.

Дон - пятая по протяженности река Европы. От ее благополучия зависит жизнь 12-миллионного населения 15 регионов.

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