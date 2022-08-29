«Они должны быть добровольцами, а не наемниками с бешеными зарплатами»

Бойцы якутского отряда «Боотур» готовы отправиться в зону СВО по первой же команде. Фото: Правительство Якутии

ТРЕБУЕТСЯ «СВЕЖАЯ КРОВЬ»

- Ход военных действий показал, что России сейчас нужно не только качественное оружие, но и объем. В том числе и в живой силе, которая ведет боевые действия. Не секрет, что у украинцев численное превосходство. Но наши берут значительно более высокой квалификацией, лучшим вооружением. Но ведь и размер тоже имеет значение. И в качестве альтернативы всеобщей мобилизации используется вот такое.

- Если сравнивать с мобилизацией, то такие батальоны, во-первых, мотивированы (они же сами пришли), во-вторых, должны быть лучше подготовлены, чем просто новобранцы-призывники.

- Это хорошо прослеживается на примере мобилизованных бойцов в ДНР и ЛНР. Их призвали в феврале - марте и очень быстро, зачастую без особой подготовки бросили на фронт.

- Плюс контракт поможет семьям в регионах заработать. Только вот денег-то нам хватит? Там же огромные зарплаты, премиальные, не дай бог еще компенсация за ранение или гибель.

- Денег точно хватит. Наш финансово-экономический блок правительства очень мало дает в экономику. А когда эти деньги пойдут на выплаты, они сразу пойдут на покупку квартиры, телевизора, машины, на продукты в конце концов. То есть будут вброшены в экономику. Они начнут там крутиться. Это будет иметь позитивный эффект для экономики.

Есть еще даже способ сэкономить бюджетные деньги. Я считаю, что должны быть еще формирования вокруг корпораций.

КОРПУС «РОСНЕФТИ» И ГАЗПРОМА

- То есть у условного Газпрома свое, у «Роснефти» свое?..

- Да. Потому что важны люди, но важна и подготовка, и в первую очередь оснащение. У нас одна из проблем - хромающее оснащение бойцов. А наши богатые корпорации могут обеспечить хорошее оснащение. Прежде всего бронежилетами, связью, беспилотниками. Они в каждом взводе нужны для разведки.

- Соответственно сами корпорации за своими корпусами следят, обеспечивают, выплачивают зарплату?

- Конечно. Это у нас недоиспользованный ресурс. У них есть на это все средства. Может быть, попробовать сделать сочетание - корпуса, региональные подразделения, посмотреть, какие лучше будут работать.

- А как же санкции? Им тогда вообще запретят все на свете.

- Да и они и так все под санкциями с ног до головы. Чего им бояться-то?

- Главное, чтобы не получилось, как на Украине: у Коломойского свое подразделение, у Фирташа - свое. И что в результате? «Азов», «Айдар», «Кракен» и еще с десяток упырей, которые больше всего лютовали в Донбассе.

- У них было так, когда была олигархическая система. А сейчас всё отобрали. Американцы топнули сапогом по столу и сказали: всем всё сдать. И сегодня у них нет ничего, все сведено в единую тоталитарную систему.

НЕ ОСТАВЛЯТЬ ВО ВЛАСТИ РЕГИОНОВ

- Есть опасение, что эти региональные батальоны могут стать силой для отделения региона.

- Ну вот нельзя допустить, чтобы эти военные подразделения остались в распоряжении региональных властей. Более того, я бы с самого начала ушел бы от национального характера.

- Ну у некоторых из них даже названия национальные.

- Это политическая ошибка. Хотя в условиях сильной власти, понятно, никакой проблемы не будет. Я думаю, у нас неуправляемый распад страны просто невозможен. Об ослаблении власти у нас говорят оппозиционеры, но они преувеличивают. Они не берут в учет очень важный фактор - сегодня угрозы распада страны по той модели, по которой шло во время Гражданской войны или после распада Советского Союза, не будет. Но в любом случае национальные военные формирования в мирной жизни могут стать основой взлета национализма. Это нехорошо.

ГОТОВИТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ

- Не получится, что эти подразделения превратятся не в добровольцев с хорошей зарплатой, а в обычных наемников?

- Ни в коем случае нельзя этого допустить. Нам нужна хорошая идейная составляющая. А для этого нужна такая сильная работа. Я знаю, политологи, политтехнологи, эксперты - никто пока в этом не задействован. И это может привести к большой ошибке.

Вот с теми же «вагнеровцами» такой проблемы нет. Они долго существуют, противостоят французам, американцам в Африке… У них очень хорошо развита эта патриотическая составляющая. Но это у них. Но если нет общей мощной идеологической основы, этот идеологический вакуум может заполниться как раз региональными национализмами.

ТЕМ временем

Не вместо, а вместе!

В четверг, 25 августа, Владимир Путин увеличил численность Вооруженных сил России на 137 тысяч человек.

Некоторые аналитики уверены, что это сделано как раз ради тех частей, которые формируются в регионах из добровольцев. Учитывая, что, по разным данным, в специальной военной операции участвуют около 150 - 200 тысяч человек, прибавка в 100 или 137 тысяч может внести серьезный перелом на фронте.

Как считает Сергей Марков, «осенью или зимой армия России сможет одновременно наступать на нескольких направлениях. Это может привести к тому, что фронт вооруженных сил Украины может быть прорван и армия России начнет быстрое наступление. Вплоть до занятия таких крупных городов, как Харьков, Одесса и Днепр».