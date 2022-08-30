Михаил Дегтярёв: Помните поручение президента? Надо сшивать страну. Это вот про Дальний Восток. Что мы и делаем…

Михаил Дегтярёв Фото: Иван МАКЕЕВ

Как мы уже сообщали, у нас в редакции побывал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв. Он пообщался с журналистами, принял участие в записи программы «Непарадные портреты» на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM).

Публикуем несколько, наиболее интересных, на наш взгляд, фрагментов этого разговора…

«Мы - шефы Дебальцева»…

- Михаил Владимирович, как всегда, начнём наш разговор с темы N 1: какую помощь и поддержку Хабаровский край оказывает участникам военной спецоперации, жителям Донбасса?

- Мы взяли шефство над Дебальцево. Большое Дебальцево – город, известный тем, что в 2014 году там был «котел», Вооруженные силы Украины понесли гигантские потери. И ополченцы Донецкой народной республики их на голову разбили.

С тех пор город, конечно, не в очень хорошем состоянии, будем откровенны. Хотя за восемь лет там кое-какие изменения есть.

Мы шефствуем, без ущерба для хабаровчан – жителей края. Выделяем средства из бюджета, экономим на себе, в первую очередь, на чиновниках, сокращаем управленческие расходы. А там организуем мирную жизнь.

- А конкретнее?

- Во-первых, детей отправили на отдых, всего 160 человек, на кубанское побережье Черного моря. Во-вторых, закупили и прислали технику – дорожную, автобусы, все, что для города нужно. Тракторы для уборки улиц, снегоуборочную технику. В-третьих, ведем ремонт. В первую очередь, мы взяли объекты для детей. Это детсад, детская библиотека, центр детского творчества, спортивный комплекс с бассейном, в который прямой наводкой угодил украинский снаряд в 2014 году, там все обвалилось. И мы в этом году все отремонтируем.

А уже в следующем году - вместе с федеральным Минстроем - там заменим водопровод и построим новые очистные. И, по возможности, наладим газификацию.

То есть, своих мы не бросаем. Дальний Восток, Хабаровский край вместе со всей страной помогает нашим людям на Донбассе. Там я лично был недавно. И гремит, слышно.

До линии фронта где-то километров десять.

- А до мира?

- Надеюсь, ближе.

- Как вы относитесь к тому, что некоторые наши области и национальные республики стали создавать добровольческие подразделения, добровольческие батальоны, как их называют?

- Положительно. Здесь два момента.

Первое – это так называемая «первая волна». Я цифры называть не могу, но у нас одни из самых высоких показателей по тем, кто записались контрактниками буквально в первый месяц после начала специальной военной операции, и добровольцами.

Это два разных статуса, но это наши люди жители Хабаровского края. Это многие сотни людей. Они там сейчас, на фронте.

А вторая история, о которой вы упомянули, это именные так называемые батальоны. Мы их формируем, и это инициатива снизу, с мест, ветераны инициировали. И я ее поддержал.

Первый батальон именной называется «Генерал Корф», в честь первого генерал-губернатора Приамурья, военачальника, который очень много сделала для развития Дальнего Востока. Его именем назвали.

Это отдельный батальон управления и связи. Он многочисленный, там много специалистов-связистов, IT приходят.

Мы, со своей стороны, как решили поддержать? Единовременную выплату установил я своим распоряжением. Это 250 тысяч рублей. Плюс - детей контрактников из батальона «Генерал Корф» мы без очереди устраиваем в школы, в средние специальные учебные заведения, детские садики.

И договариваемся с работодателями сохранить рабочее место. Потому что контракт - от 6 месяцев до 3 лет. Чтобы, когда пришел человек с фронта, вернулся, чтобы за ним было рабочее место сохранено.

Мы всячески поддерживаем ребят, кто туда идет. Возраст разный – от 18 лет и старше… Начинаем оформлять уже 2-ой батальон «Максима Пассара».И ещё они, конечно, получают то, что по линии Минобороны положено.Мы гордимся нашими ребятами.

Только за несколько последних месяцев мы отправили на фронт тысячи детских рисунков.

- Ваши мальчишки тоже рисуют?

- Мои - тоже. Кстати, некоторые дети даже через моего старшего сына передают в школе свои рисунки. А он мне приносит пачки. А я передаю уже командованию Восточного округа.

Никаких критически сложных ситуаций, только - рост

- Как повлияла ситуация, сложившаяся в мире после 24 февраля, на экономику Хабаровского края?

- Самое главное, в экономике Хабаровского края - рост. Все индексы растут. И промпроизводство, и вот, если брать машиностроительные заводы, тут вообще без всяких вопросов. У нас там плюс 10 %.Горнорудное дело растет.

Из больших иностранных компаний ушли только канадцы - Kinross компания, она планировала Чульбатканское месторождение у нас золотое разрабатывать. Но пришла группа «Полюс», это нам даже лучше, это наши люди, Россия. Они будут вкладываться. И в те же сроки запускать это месторождение.

Ну, и плюс Exxon – они, вы знаете, добывали нефть и газ на Сахалине, через наш порт Де-Кастри отгружали нефть. Просто теперь их в проекте нет. Там другие компании, в первую очередь – российские. И это справедливо. Вы знаете, президент такой указ подписал. Поэтому и без американцев мы свои ресурсы готовы разрабатывать и продавать.Никаких критических, сложных ситуаций ни для промышленности, ни для народного хозяйства мы не видим. А все проекты, которые были нацелены на закупку западного оборудования, просто перенастраиваются на восток.

Или внутрь России спрос идет. И связано это, в первую очередь, с сознанием, с мозгами. Я это называю «импортозамещение мозгов». В первую очередь, у предпринимателей.

Пример – ферма мясомолочная, которую мы планируем строить в ближайший год, будет построена на белорусском оборудовании. Об этом мы с Александром Григорьевичем Лукашенко в Минске договорились. Она дешевле, производительнее, долговечней и лучше по всем параметрам. Так я нашего предпринимателя спрашиваю: а вы на чем хотели строить? На итальянском. Я говорю: а почему? Ну, есть же маркетинг, рынок. Ну, мы так привыкли. Понимаете? Поэтому я и говорю, здесь даже вопрос не экономики, а больше идеологии. Поэтому импортозамещаем специальной военной операцией мозги, в том числе предпринимателей.

То же самое – горнорудное дело. Есть китайские аналоги, есть российские аналоги. Если в цифрах говорить, то мы, разумеется, в первые недели введения вероломных западных санкций против России провели с Минпромторгом аудит, выявили примерно 1300 позиций так называемого «критического импорта». И за прошедшее время, если в долях, нашли 50 % внутри России, нет, на востоке аналоги, 30 % внутри России, и по 20 идет работа по дорожным картам. Как нам стать здесь импортонезависимыми. Это полезно для экономики.

- Вы прямо чемпион по оптимизму. Обычно: шеф, все пропало! Решений нет, мы к осени остановимся! Более популярны такие разговоры.

- Мы же живем на востоке. Здесь априори больше все равно и оборудования, и материалов, и логистических цепочек было выстроено с востоком – с Китаем, с Филиппинами, с Вьетнамом, с Индонезией, с Малайзией, с Кореей и Японией, которые пока как-то вот менжуются, хоть они и вроде тоже в санкционной политике участвуют против России, но японцы до сих пор у нас работают и вкладывают деньги в деревоперерабатывающий огромный комплекс RFP, работают, никуда не деваются. Поэтому они хитрые – люди востока. И правильно делают. Надо всегда исходить из своих национальных интересов, а не дяди Сэма.

Ну, зачем себе стрелять в ногу, как европейцы? Если Россия – это большой рынок, если мы и сами готовы экспортировать. В первую очередь, наши энергоносители, золото. Сейчас производители золота перенастраивают рынки. Точнее, свои цепочки на южные рынки, на восточные рынки – с европейских. Кому они сделали плохо, европейцы, что они не закупают наше золото? Себе. Удивительно.

Мы по добыче золота одни из лидеров. Это мало кто знает, но у нас почти 30 тонн – рекорд в прошлом году - добыто золота. А с запуском новых месторождений, гидрометаллургического комбината, вторая очередь в Амурске, - еще больше будем добывать и продавать. Я, кстати, выступаю за либерализацию рынка золота внутри России. Я считаю, ничего особенного не было бы, если бы граждане покупали. Ну, бизнесмены, у кого есть деньги. И хранили бы в своем золоте. Чем в этих грязных зеленых бумажках, как говорил Жириновский.- Разрешили слитки уже покупать. Или есть ограничения еще какие-то?- Пока еще не полная, скажем так, либерализация.

Михаил Дегтярев во время посещения авиационного завода имени Ю.А.Гагарина (входит в ПАО `Компания `Сухой`) по производству военных самолетов (СУ-57, СУ-35 Фото: Елена КРИВЯКИНА

А за «СуперДжетами» полетят «Байкалы»

- Секреты какие-нибудь откройте, пожалуйста…

- Летел на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум. - А.Г.) - на «СуперДжете» авиакомпании «Россия». В салоне было несколько министров, губернаторов.Спросил соседей: - как вам эти самолёты. Шикарные, - отвечают, - хорошие, наши, российские. Говорю: а вы знаете, где их выпускают? Нет, - отвечают. В Хабаровском крае, в Комсомольске-на-Амуре. Они: да вы что?

- Многие не знают.

- Я вас уверяю, 99 % людей не знают, что в Хабаровском крае делают Су-57, пятое поколение наших самолетов, Су-35, которые сегодня работают и очень хорошо себя показывают, в том числе, на специальной военной операции.«Байкалы» сейчас будем делать у нас.

- А «Байкалы» когда начнут выпускать? Через два года, вы говорили вроде?

- По плану – 2024 год.

- А чего так долго?

- Ну, как, надо, во-первых, возвести завод. Мы его начинаем строить весной, сейчас проект заканчивается, по финансам решили, утрясли вопросы с заказом.

И здесь спасибо президенту Владимиру Владимировичу Путину. Он лично этот проект одобрил и курирует. Я ему докладывал, помните, в начале года.

И Юрию Петровичу Трутневу (полпред Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. - А.Г), который волевым решением всех собрал и сказал: сколько мы будем их заказывать? И наконец-то все посчитали, взяли на себя обязательства и вышли на цифру 105 самолетов только для Дальнего Востока.

Это и пассажирское исполнение, и авиалесоохрана, и санавиация. Вы сами понимаете, Ан-2 все на ладан дышат.

- 105 в год?

- Всего на ближайшие четыре года. Теперь мы имеем твердый заказ, понимаем, где их будем собирать.

И самое главное – кто их будет собирать. В наших средних учебных заведениях и в технических вузах мы уже сегодня готовим специалистов на будущее производство самолета «Байкал» в Комсомольске-на-Амуре. Ориентировочно – до 90 человек там будет работать.

- Надо сказать еще несколько слов про сам «Байкал», что это такое?

- Одномоторный турбовинтовой самолет, там 9 посадочных мест.Исполнение разное – грузопассажирские, медицинские и так далее. Садится, в том числе, и на снег – лыжи, и на поплавки. Но нас интересуют, в первую очередь, обычное шасси. И будет он летать как Ан-2, как такая рабочая лошадка. В чем его отличие? Это турбовинтовой мотор, а не поршневой движок.Ну, и плюс - он не «этажерка», это высокоплан, там одно крыло будет.А в остальном очень похож на «кукурузник», но современный.

- Скорее бы.

- Нам это вообще в жилу. Мы будем в принципе летать чаще, больше, у нас своя авиакомпания «Хабаровские авиалинии», она входит в «Единую дальневосточную», которая создана по поручению президента. Все у нас как-то нормально в этому плане.

На ВЭФ у нас будет свой стационарный павильон

- К ВЭФу (Восточный экономический форум) готовитесь?

- Конечно. Я был там и в прошлом году. Новинки: будет представлен стационарный павильон. Потому что эта ерунда продолжалась последние несколько лет, когда каждый год мы платили бюджетные деньги и строили из кое-чего и палок вот это павильон. Теперь мы его построили стационарный, хватит лет на пять-семь, а то и десять. Называется он «Технологическое лидерство», связано это с тем, что «СуперДжеты», «Байкалы» сейчас одномоторные, боевая авиация, корабли, краболовы, энергомашины, фармацевтический завод у нас один только на Дальнем Востоке – в Хабаровске. Это все про нас. Поэтому «Технологическое лидерство» - это не просто слова, это факт. И там будет, кстати, раздел туризма впервые. Маршруты новые.

- То есть он будет стоять круглый год и круглый год будет функционировать?

- Да, будем показывать, рассказывать, завлекать. Поэтому я вас милости прошу, заходите, и не только вы – все желающие. Все расскажем и покажем.

Подпишем, конечно, соглашения о строительстве сухого порта в Хабаровске, увязка его будет с Большим Уссурийским островом. Спасибо Юрию Петровичу Трутневу, он нас поддержал в вопросе развития и открытия грузопассажирского перехода. Мы сейчас улаживаем последние формальности и график строительства и запуска, в том числе и с китайской стороной, конечно. Это наш совместный остров. И будем его развивать вместе.

А из крупных логистических еще проектов – это Восточный полигон РЖД, БАМ – ударными темпами сейчас идет строительство второго пути, пробиваются тоннели, строятся мостовые переходы. Готов уже практически к стройке второй мост через Амур в районе Комсомольска-на-Амуре. Я хочу напомнить еще раз всем, что БАМ – это Хабаровский край. И порты БАМа – Ванино, Совгавань – это Хабаровский край. Когда мы говорим БАМ, подразумеваем Хабаровский край. И это тоже наши стройки.

- Сейчас с изумлением нас слушают жители Иркутской области, которые так же скажут, или Бурятии.

- А это другой конец. Но он куда идет-то, БАМ? В Хабаровский край.

- Когда мы говорим «Россия», подразумеваем Хабаровский край.

- Это к слову.

Новый легкий российский самолет ЛМС-901 "Байкал" на производственном комплексе АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА). Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Турпоток растёт. В 2022-м будет плюс 10 %

- …А как в крае с организацией туризма? Китай-то закрылся - по причине ковида. Что с отечественным, с местным развитием туризма происходит?

- Растем.

- Куда крестьянам податься?

- В этом году на 10 % вырастет турпоток. Это только начало. Я хочу напомнить, в прошлом году в правительстве мною создано Минтуризма впервые в Хабаровском крае.

- А его не было?

- Его вообще не было. Он где-то был спрятан. И непонятно, с кого спрашивать. Сейчас это отдельный орган власти. Мы проводим 22-24 сентября Всероссийский туристический форум в Хабаровске. И вас приглашаем туда. Будет очень интересно. Будет и пленарное заседание, и работа в секциях. Приедут крупнейшие туроператоры. Мы им все покажем, все наши маршруты, гостиницы, музеи. Будет там и культурная программа. Но в первую очередь мы это делаем именно для операторов и агентов, кто к нам повезет людей. Потому что, к сожалению, это медвежий угол в массовом сознании – Хабаровский край, с точки зрения туризма. Все говорят о Сахалине, о Камчатке. Но по уровню сервиса даже аэропорт – самый большой, новый, вы же у нас были, знаете, - в Хабаровске. Сейчас достраиваем международный терминал.

Две взлетно-посадочные полосы. Не дай бог что – вторая работает. То есть ритмичность авиаперевозок в Хабаровске на порядок надежней.Поэтому вот так. Будем проводить и привлекать. Сейчас не буду углубляться в маршруты, в наши достопримечательности. Лучше приехать и все посмотреть. В прошлом году мы запустили еще туристский информационный центр. Его тоже не было. Теперь он в аэропорту, встречает всех гостей. И рассказывает, куда едем, почем. А у нас недорого, скажем прямо, для туриста. Главное – прилететь, приехать. А здесь помогает Родина и наш президент.

Помните поручение Владимира Владимировича Путина? Надо сшивать страну. Это вот про Дальний Восток. Что мы и делаем.

Поэтому билеты субсидируются государством. Спрос огромный. «Аэрофлот» и «Россия» запускают постоянно в сезон дополнительные рейсы. И я уверен, если спрос будет расти, еще новые проекты и маршруты будем запускать.

Культурный код

- Традиционный вопрос: какова динамика переселения дальневосточного народа? Отток населения, там есть какие-то новые тенденции на этой стрелке…

- Конечно. 2021 год – впервые за 10 или даже 12 лет положительное миграционное сальдо.

- Вот так, да?

- Плюс 5500.

- Сейчас вам скажут, ну, гастарбайтеры приехали!

- Нет! Приехали абсолютно современные работоспособные люди, а уехали, в основном, пенсионеры.

Ну, вот вы же дальневосточник. Вы это уже с кровью, так сказать, с молоком матери впитали и знаете, что есть вот этот вот ментальный момент, что пожил хорошо, поработал, заработал и на персию – на юг куда-нибудь.

- В Краснодарский край, да.

- В Краснодарский край, даже Калиниград у нас присутствует. Поэтому уезжают в основном, все-таки, люди в возрасте.

- Пенсионеры.

- А приезжают на рабочие места современные, образованные люди, поэтому это полная ерунда, когда пытаются сказать, что уезжают там интеллектуалы, приезжает рабочий класс. Все приезжают. На работу. Устраиваются, заводят семьи. И меня это радует. Поэтому, повторяю, впервые за десять, даже двенадцать лет у нас положительное миграционное сальдо - +5500…

- Вы собирались личный вклад внести в решение демографической проблемы…

- … Коренных!

- … В повышению рождаемости.- Ну, это как Бог даст. Мы с супругой, действительно, между собой договорились не останавливаться. (У Дегтяревых - четверо сыновей. - А.Г.) Бог если даст, будем рады хабаровчанину или хабаровчанке.

- Мы первыми узнаем!

- Узнаете, узнаете, да. Пока Галина занята творческим проектом, вы знаете.

- Как у нее, идет хорошо?

- Ведет программу на телевидении.

- Вас туда не звала она, в свою программу?

- Ну, куда? Зачем? «Культурный код»…

- А вы туда не подходите?

- Она про театры, филармонию. И библиотеки у нее, и творческий коллективы, и парки, и музеи. И сейчас я видел, она подготовила передачу про нумизматов Хабаровска.

- Вы смотрите, да?

- Она иногда мне дает посмотреть. Интересно, на самом деле.

«Хабаровка» будет в ходу до 2035-го…

- В прошлый раз я вам показывал пятитысячную купюру, вы говорили, что мы…

- Хабаровка.

- …мы не отдадим это. И что вы с Набиуллиной договорились, что она не будет у вас отнимать ваши символы. А вот сейчас пошла уже информация, что у Хабаровска хотят отнять…

СПРАВКА «КП»

Основные изображения лицевой стороны 5 000 рублей - памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому, набережная в Хабаровске.

Основное изображение оборотной стороны - мост через Амур в Хабаровске.

- Значит, смотрите. С Эльвирой Сахипзадовной мы встречались.

- Как раз по этому поводу?

- Конечно. Она объявила о том, что будут замены, конечно, банкноты. И мы с этим, как говорится, ничего делать не собираемся. Однако они будут выпускаться параллельно с нашими старыми красненькими – хабаровками.

До 2030-2035 года. И будут в обращении и те, и те. Нас это полностью устраивает.

- А каких больше будет?

- Ну, это уже Центробанк решит. Но «красненькие» будут. И очень бы хотелось, чтобы в карманах наших граждан было больше. И мы для этого делаем все. И для развития экономики, и все социальные пособия повышаем в Хабаровском крае.Недавно подняли стипендии всем ученикам среднеспециальных учебных заведений на восемь с половиной процентов, изыскали возможность. Поэтому работаем над этим, чтобы «красные» купюры были везде. У всех.